Terapeutas explican qué es y qué no es el trauma: ¿Cómo vivimos con ello?

Probablemente escuche la palabra "trauma" mucho más de lo que solía escuchar: personas en TikTok que afirman que están traumatizadas por el nuevo corte de pelo de una celebridad, por ejemplo, o bromean diciendo que tienen un trastorno de estrés postraumático al ver los debates presidenciales.

Sin embargo, el concepto no es nada para bromear, y la gente también lo usa en contextos que no son exactamente apropiados. Si bien todos los rangos de la experiencia humana son válidos, conocer la definición de trauma, y qué es y qué no es, puede ayudar a las personas que lo han pasado a obtener el apoyo que necesitan.

En La Verdad Noticias te explicamos porque es importante definir el trauma, y como diferenciarlo de otras situación de estrés emocional que podríamos confundir con este padecimiento.

Situaciones de amenaza pueden desencadernar un trastorno de estrés postraumático

¿Qué es el trauma?

Según la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V), elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, definir a alguien como sobreviviente de un trauma tiene múltiples partes.

Deben haber estado expuestos a un evento traumático, ya sea por exposición directa (ser amenazados ellos mismos), exposición indirecta (ser un espectador) o exposición ambiental (personas que trabajan en unidades de SVU, o cuyos amigos cercanos o familiares pasaron por un experiencia aterradora).

Las ediciones anteriores del DSM decían que las personas tenían que reaccionar de cierta manera a los eventos traumáticos para ser definidos como traumatizados, pero eso fue revisado en 2013.

Síntomas trastorno de estrés postraumático

La definición actual de eventos traumáticos del DSM-V solo incluye "muerte real o amenaza de muerte, lesiones graves o violencia sexual"; no presentan eventos estresantes como el divorcio, la pérdida del trabajo o un diagnóstico de cáncer, que según los psicólogos pueden inducir una respuesta traumática.

"Prefiero definir el trauma como cualquier situación o evento que una persona no puede afrontar emocionalmente y que conduce a sentimientos de impotencia", dice la psicóloga, Kira Vredenburg.

Muchos de los pacientes con los que trabaja no creen inicialmente que estén traumatizados porque no han experimentado una guerra, una experiencia cercana a la muerte o una agresión sexual. Pero ella dice que definitivamente sienten los efectos del trauma.

Lo que no es el trauma

La vida está llena de experiencias difíciles, pero no todas son traumáticas. “Sintomáticamente, hay algunas cosas que consideramos fuertes indicadores de que una persona ha sido traumatizada”, dice Vredenburg.

La ansiedad grave, la depresión, la dificultad para conectarse con los demás, los pensamientos intrusivos, el miedo o el pánico, los recuerdos, las pesadillas o los flashbacks del evento y la evitación de personas, lugares y cosas desencadenantes son signos potenciales de que ha sufrido un trauma.

Si ninguno de estos síntomas está presente, es probable que haya pasado por algo difícil, pero no lo ha traumatizado, y sus necesidades de terapia y apoyo serán diferentes a las de las personas con trauma.

Causas del trastorno de estrés postraumático

Pero el estrés postraumático puede estar presente incluso si la persona no muestra ningún síntoma, por lo que estas señales no son una señal dura y rápida. Vredenburg dice que si se pregunta si ha pasado por un trauma, es probable que lo haya hecho.

Ella enfatiza que no todos reaccionan de la misma manera ante un evento traumático: algunas personas los superan sin secuelas notables, mientras que otras tendrán profundas cicatrices psicológicas y encontrarán un desafío para la recuperación.

Eso no significa que sean "débiles" o menos resistentes; significa que se han visto afectados de una manera diferente. Pero, señala, esto hace que definir el trauma sea realmente difícil, porque no se trata solo del evento en sí: son las personas que lo experimentan.

¿Por qué es importante la definición de trauma?

El trauma también puede causar trastornos más amplios. “Experimentar un evento traumático impacta nuestras creencias sobre nosotros mismos, otras personas y el mundo”, dijo en entrevista a Bustle, Liz Kelly, terapeuta del proveedor de salud mental Talkspace.

"El trauma nos cambia, incluso si hemos trabajado mucho para procesar y curarnos del evento". Es por eso que el aniversario de los eventos traumáticos puede ser tan perturbador para las personas, dice, incluso si no muestran signos evidentes de trauma o han ido a terapia.

La investigación ha demostrado que el trauma puede cambiar físicamente el cerebro y el cuerpo, dice Vredenburg. Afecta al hipocampo, que conserva los recuerdos, ya la amígdala, que controla emociones como el miedo y la ira.

El hipocampo a menudo deja de funcionar de manera eficaz, mientras que la amígdala se vuelve hiperactiva, lo que provoca sentimientos de miedo constantemente, incluso cuando no hay nada que temer.

Las personas que han pasado por un trauma, "solo intentan sobrevivir de un momento a otro con un sistema nervioso que se siente constantemente inseguro y bajo ataque". Es por eso que el proceso de curación es tan importante y por qué es tan útil saber que es el trauma.

