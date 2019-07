Tequisquiapan de fiesta por la llegada de niña campeona de cálculo

El paraíso colonial del municipio de Tequisquiapan en Querétaro se engalana con gran fiesta, mariachi y globos por la llegada de la campeona en cálculo en un concurso de china, la niña de 11 años, Tania Rodeo Hernández, que recibió con gran alegría las felicitaciones de la gente de su lugar de origen.

Tania fue acompañada por sus padres y hermano,s que se encontraban felices después de la joven estudiante compitiera en China, donde se convirtió en la campeona mundial del sistema Aloha Cálculo Mental, según informó el universal.

Tequisquiapan está de fiesta por la llegada de niña la campeona de calculo.

Cabe mencionar que además de Tania, Sergio Antonio Luna Álvarez también participó en el torneo mundial de Aloha, donde obtuvieron la Copa Champions, con la que se premia a los competidores al haber desafiado las operaciones en tiempo récord y sin errores.

A pesar del cansancio que conllevan 24 horas de viaje contando las esperas en el aeropuerto, la joven llegó más que contenta a su comunidad “La Fuente”, en la que se reunieron las familias con gran alegría y orgullo, para recibirla con algarabia y jubilo por su gran logro.

Tequisquiapan está de fiesta por la llegada de niña la campeona de calculo (Universal)

Te puede interesar: Niña de Tamaulipas se convierte en campeona de cálculo mental internacional

De esta manera Tania bajó del auto entre aplausos y gritos de felicidad con la Copa Champions en las manos, portando su playera de concurso con la leyenda “Aloha, Cálculo Mental”.

Las palabras de Tania fueron:

“Yo no sabía que tanta gente me estaba esperando aquí, fue muy bonito, me sentí muy contenta. Yo hice mi sueño realidad, viajé a China para competir y gané, a los demás niños les digo que los sueños sí se cumplen”.

De tal manera que toda la comunidad sintió el orgullo de la pequeña estudiante, por lo que se convirtió en la heroína de su comunidad, donde habitan menos de 800 familias.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.