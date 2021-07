Tequila blanco vs. reposado. ¿Cuál es mejor?

El tequila blanco y sus diferentes variedades son las bebidas mexicanas más conocidas en todo el mundo. Se destilan a partir de la fermentación de la piña del agave Tequilana Weber, variedad azul. La cual se produce en todo Jalisco y en algunos municipios de Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

De acuerdo al tiempo que el destilado reposa en barrica, este recibe distintos nombres: blanco, reposado, añejo y finalmente el extra añejo que tiene más de tres años de maduración.

Si deseas conocer más acerca de este tipo de bebida alcohólica en México, así como sus características, a continuación La Verdad Noticias te comparte más acerca de su elaboración y la forma correcta para disfrutarlo

¿Qué diferencia hay entre el tequila blanco y el reposado?

Variedad de tequilas

La diferencia del tequilas blanco y reposado recae en el tiempo que el destilado reposa en la barrica, te explicamos:

Este tipo de tequila no pasa tiempo en la barrica, al no tener tiempo de añejamiento no adquiere color. Su sabor es más dulce y cuenta con notas suaves y tonos cítricos. Es la base con la que se hacen preparaciones con tequila y la versión más pura de la bebida.

El tequila reposado, según cifras estadísticas es el más comercializado en el mundo. Este tequila pasa en barrica un mínimo de dos meses y un máximo de un año; tiempo en el cual comienza a adquirir mayor cuerpo y suaves notas amaderadas.

¿Cuál es el tequila más rico y barato?

Tequila reposado

El tequila más recomendado por ser rico y barato es el Tequila Herradura Reposado, estas son sus características:

Reposa hasta nueve meses más de lo habitual en el sector.

Su producción se hace desde 1974.

Contenido: 700 ml.

Grado alcohol: 40%

Color: Cobre intenso.

Asimismo, su aroma es cálido, con notas de vainilla y canela, que surgen del aroma central del agave cocido. En la boca tiene un final suave y dulce con un ligero toque de especias, esto es debido al periodo adicional que reposa en barricas de roble blanco americano carbonizado.

¿Cómo acompañar el tequila blanco?

Tequila sin reposar

Un shot de tequila blanco es ideal como aperitivo, se recomienda acompañarlo con tunas verdes y queso Oaxaca, ya que acompañan el aroma y sabor de agave cocido

