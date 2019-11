Tenis Prada y Adidas, el regalo que todos quieren para navidad. (Foto cortesía Grazia México)

Ya falta poco para que sea navidad y para que el árbol de navidad luzca lleno de regalos, así que estos días son perfectos para que comiences a comprarlos y no lo hagas a la mera hora cuando hay mucha gente y la mayoría se encuentra estresada por el estacionamiento o por las grandes filas que se hacen en las cajas.

Uno de los factores más comunes por los que la gente no compra con anticipación los obsequios navideños es porque no saben qué regalar o simplemente porque no cuenta con el dinero, pero si tu caso es por la primera causa, aquí te daremos una opción que le puedes dar a tu persona favorita o que lo pidas en tu cartita.

Así es, si eres amante de la moda o algún familiar tuyo le encanta, esta mezcla perfecta que realizó Adidas y Prada, y las plasmó en unos tenis será tu mejor opción en estas fechas navideñas.

Esto fue posible a que la lujosa firma italiana (Prada) y una de las marcas líder en la industria del deporte (Adidas) unieron sus dotes creativos para dar origen a una creación que sin duda alguna todos querrán tener.

Tenis Prada y Adida, sólo saldrán a la venta 700 piezas.(Foto cortesía Prada)

Adidas y Prada sólo lanzarán 700 tenis

Esta edición de tenis es limitada, la cual hace un homenaje al inigualable calzado Superstar de adidas Originals, el cual desde 1969 ha dejado huella; información Glamour.

Estos Adidas y Prada es el resultado de la moda y rendimiento, la cualidad que ofrece cada marca.

Por si fuese poco, también estará a la venta un bolso que de igual combina estos dos aspectos.

Comienza a juntar tu dinero y pon mucha atención, puesto que el a partir del 4 de diciembre estos estarán a la venta en prada.com, tiendas online de Adidas y en tiendas seleccionadas de Prada, SÓLO HABRÁN 700 PIEZAS, y tanto el calzado como los accesorios tendrá su número de serie.

Tenis y bolso Prada y Adidas. (Foto cortesía El Comercio)

