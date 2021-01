Tenis Converse de piel y ante, la mejor opción deportiva para este invierno 2021

No te pierdas estos modelos de tenis Converse para afrontar el invierno 2021. | blogs

No pueden faltar en tu armario unos clásicos tenis Converse y es que desde 1917, cuando lanzara el primer modelo esta famosa marca, no ha parado de sorprendernos con sus nuevos modelos de All Stars, ahora te enseñamos los novedosos tenia que ha sacado para este frío invernal 2021.

De suela de goma y cuerpo de tela, los Converse de toda la vida se han adaptado a las nuevas exigencias del mercado y ahora lucen plataformas de vértigo o estampados tie-dye.

Tipos de tenis Converse

Si estás en la bñusqueda de un diseño más robusto de tenis Converse, los modelos en formato bota que han lanzado recientemente son la respuesta a tus preguntas, pero si deseas mantener la estética de las Converse Chuck 70 Classic High Top, esta selección encaja mejor contigo.

Estos son tenis resistentes que podemos lucir durante prácticamente todo el año, salvo los días de más calor en verano donde la piel o el ante se convierten en tejidos demasiado gruesos y es mejor sacar del armario los tradicionales diseños de tela.

Tenis Converse invierno 2021

Cozy Club Run Star Hike High Top. 130 euros.

Tenis Converse: Cozy Club Run Star Hike High Top. foto. blogs

Monocolor Leather Run Star Hike High Top. 120 euros.

Tenis Converse: Monocolor Leather Run Star Hike High Top. foto: blogs

Black Ice Run Star Hike High Top unisex. 120 euros.

Tenis Converse: Black Ice Run Star Hike High Top unisex. foto: blogs

Chuck Taylor All Star Lugged Winter High Top. 110 euros.



Tenis Converse: Cozy Club Run Star Hike High Top. foto: blogsTenis Converse: Chuck Taylor All Star Lugged Winter High Top. foto: blogs

Bosey MC GTX High Top. 130 euros.

Tenis Converse: Bosey MC GTX High Top. foto: blogs

Cozy Club Run Star Hike High Top. 110 euros.

Tenis Converse: Cozy Club Run Star Hike High Top. foto: blogs

Lugged Leather Chuck Taylor All Star. 95 euros.

Tenis Converse: Lugged Leather Chuck Taylor All Star. Foto: blogs

Chuck Taylor All Star Lugged Gore-Tex Waterproof Leather High Top. 110 euros.

Tenis Converse: Chuck Taylor All Star Lugged Gore-Tex Waterproof Leather High Top. Foto: blogs

POP Trading Company x Converse CONS JP Pro High Top. 90 euros.

Tenis Converse: POP Trading Company x Converse CONS JP Pro High Top. foto: blogs

Seasonal Color Suede Chuck 70 High Top unisex. 100 euros.

Tenis Converse: Seasonal Color Suede Chuck 70 High Top unisex. foto: blogs

Tradicionales Converse para frío

Más allá de las modificaciones para adoptar las tendencias de cada temporada, Converse sabe que el tejido tradicional no está a la altura del frío invierno y sus modelos confeccionados en piel y ante nos ofrecen una protección mayor contra las bajas temperaturas.

