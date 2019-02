Tener buenas amigas es importante para la salud

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 Día Naranja A.C. nos habla de la importancia de tener buenas amigas.

Una amiga es alguien que llega a tu vida y se queda muchas veces para siempre, no lleva tu sangre pero la consideras parte ya de tu familia.

Con ella no solo ríes ,no solo compartes momentos de fiesta o simplemente ir de compras, sino que es la persona a la cual acudes y hablas para que te escuche o para que llores cuando algo no anda bien en tu vida, te jala la oreja cuando hace falta.

Claudia Magaña y sus amigas.

Esas amigas que como bien decimos a veces son muy pocas pero bien seleccionadas, son las que definitivamente con certeza sabes que en el momento en que la necesitas o cuando quieres desahogarte, simplemente están aquí y ahora y acudes a ellas para pedir algún consejo. Ella estará para ti y te sentirás mucho mejor después de verlas. Desahogarte y llorar para limpiar un poco tu dolor y el corazón y entonces después sonreír para alimentar el espíritu, que es algo muy bueno, sirve para aliviar como también para quitarte un gran peso de encima por un momento.

Compartir nuestras experiencias con nuestras amigas es fabuloso o hablarles para un consejo sobre un corte de cabello o un "cambio de look" como muchas decimos, también es reconfortante.

Tener buenas amigas es un regalo de la vida, tenerlas y saber que nos escuchan cuando pasamos por amargos y tormentosos momentos en nuestro caminar por la vida; Esa red de apoyo entre nosotras es única. Usemos la sonoridad entre mujeres como un valor y con gran sentido de responsabilidad.

También tenemos muy buenas amigas a larga distancia, hay una complicidad que nos une, existe un fuerte lazo que hace que los cientos de kilómetros no importen. Porque además de valorar esa amistad, sabes que siempre puedes hablarle y platicar tus anécdotas, tus experiencias y te escuchará.

En la medida que vamos creciendo y vamos madurando elegimos a las personas en quien confiar y con las que queremos estar.

Igualmente existe la parte bonita y amable de la persona que te escucha, el que alguien te comparta sus emociones y sus buenos momentos contigo te conecta con tu humanidad, te hacen sentir querido y valorado, es un sentimiento realmente motivador; Conocemos a personas todos los días, pero encontrar los seres humanos que enriquecen nuestra vida diaria y la hacen más grata es maravilloso y hay que aprovecharlo.

Una verdadera amiga es una relación de las más significativas que podemos llegar a tener, además de aportarnos gran valor emocional.

Con ellas compartimos desde las cosas más simples y sencillas de nuestra vida cotidiana hasta las más profundas de nuestro corazón. También nos ayudan a alcanzar alguno de los propósitos que tengamos, como empezar a hacer deporte y entonces te acompañan y alientan a hacerlo juntas. Dejar de fumar es otro ejemplo.

Una buena amistad basada en la lealtad, en el amor, en el respeto, en la confianza, alivia el estrés, logra un efecto positivo y por supuesto mejora nuestra salud. Por eso recuerda finalmente que caminar con una amiga en la oscuridad es mejor que caminar sólo en la luz.

Así que conservemos y alimentemos las grandes amigas que tenemos y que forman parte ya de nuestra vida.