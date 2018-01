¿Tendrías sexo con alguien que tiene mala ortografía?

Uno podría pensar que no pero, claro que afecta. Una sitio de citas en Estados Unidos llamado Zoosk realizó un estudio en su página a 9 mil usuarios y estos fueron los resultados:



El 48% confirmó que definitivamente la mala ortografía disminuye el deseo sexual.

El 65% de las mujeres contestó que definitivamente no tendría sexo con un hombre que tenga mala ortografía.

El 40% de los hombres contestó que no tendría sexo con una mujer con mala ortografía.



Eso nos indica que las mujeres somos mas especiales y que nos importa más que nuestra pareja sexual tenga buena ortografía.

Según el estudio puedes sumar puntos si realizas alguna de las siguientes acciones:



• Usar signos de admiración incrementa en un 10% las posibilidades de que la otra persona responda y que puedan tener una cita.

• Utilizar LOL (Laughing out loud) que significa reírse en voz alta, o el simple echo de reírte, aumenta en un 25% las oportunidades de conseguir una respuesta ya que estas siendo sincero en tus emociones.

• Escribir YOLO “you only live once” (Sólo vives una vez), reduce 45% las probabilidades de cualquier tipo de citas ya que demuestras inmadurez.

Y para no quedarnos solo con una investigación, otras páginas de citas han comprobado que el 88% de las mujeres y el 75% de los hombres aseguran que tener una buena ortografía es una de las cualidades más importantes al momento de decidir tener una cita por primera vez.

Y ¿Por qué tenemos mala ortografía?



No podemos echarle la culpa a la tecnología pero la realidad es que el uso de mensajes de texto (en sus tiempos) y el límite de caracteres que se tenía, influyó mucho, ya que reducimos la cantidad de palabras para que solo fuera un mensaje y no nos cobraran el doble.

La situación ha cambiado con el paso del tiempo ya que por medio de whatsapp y diferentes plataformas con las que contamos actualmente las usamos con internet, al final seguimos pagando pero, ya no pagamos por el número de caracteres que escribimos, pero el mal habito se quedó con nosotros.

Algo interesante es que el no poner atención en nuestra forma de escribir demuestra que somos personas desinteresadas y que así como no nos fijamos al momento de escribir no nos fijamos en muchas cosas de nuestra vida.

Así que ahora antes de mandar un mensaje y apretar enter revísalo dos veces ya que tu cita podría nunca suceder.