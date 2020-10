Tendencias en lencería para lucir SEXY y a la moda este 2021

Tendencias de lencería para el 2021. Foto:Intimately Magazine

Si bien ciertos estilos de lencería son clásicos que nunca pasan de moda, también hay muchas tendencias de lencería todos los años que debes tener en cuenta. No te pierdas las siguientes sugerencias de La Verdad Noticias para recibir al 2021.

Es probable que a quien te vea en lenceria no le importe si la pieza está de moda o no, pero estar al tanto de las tendencias es divertido. Así que a continuación te dejamos algunos looks realmente sexys que te encantarán.

Básicamente, si es un poco sexy y te hace sentir seguro, considéralo lencería. Con eso en mente, tiene sentido que existan tantas opciones diferentes de lencería en tendencia, de todos los tipos diferentes de marcas.

Tendencias de lencería

Body Natalia

Este body de encaje negro de Journelle es muy sexy. El encaje es otra tendencia de lencería de 2021 a tener en cuenta. Enganchar a esta belleza te mantendrá totalmente a la moda el próximo año.

Lenceria Natalia. Foto: Style caster

Body Tentación de malla

Hay una delgada línea entre la lencería con estampado animal que se ve elegante y demasiado exagerada, pero este body de malla Cosabella es pura perfección.

Vuélvete los ojos

Una gran tendencia para 2021 es el aumento de la ropa interior sexy sin espalda y sin entrepierna, típicamente llamada ouvert, que es la palabra francesa para abrir.

Bikini de pernera alta

Estas bragas sin entrepierna de pierna alta Savage X Fenty vienen en varios colores diferentes, así que si estás totalmente en el ambiente de ouvert, adelante y abastecete.

Lenceria Savage X Fenty. Foto: Style caster

Braguita descubierta de encaje Magnolia

Estas bragas de encaje de Fleur du Mal son muy sexys. Son negocios en el frente y fiesta en la parte de atrás, y definitivamente necesitan unirse a su colección de lencería.

Valentina Bralette

Este bralette rojo de Journelle es lo suficientemente sexy como para usarlo con tu pareja y lo suficientemente clásico como para usarlo debajo de tu ropa diaria. En general, este aturdidor es una elección ganadora.

Miradas de encaje

El encaje es una gran tendencia para el próximo año. Lleva un pequeño lujo europeo a tu vida con lencería de encaje francesa e italiana. Cuando estás usando un conjunto de encaje de tres piezas, casi puedes escuchar el parloteo de una marcha francesa o sentir la energía embriagadora de una bulliciosa plaza italiana.