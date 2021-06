Tendencias de ropa de verano para hombre: ¿Cómo combinarla?

Todos los hombres que les gusta estas a la moda no pueden dejar pasar el siguiente listado de ropa de verano para hombre que será la nueva tendencia esta temporada, las prendas son cómodas, frescas y los accesorios lo protegerán del sol y el calor.

Las altas temperaturas ya están aquí, por lo que toca destaparse en lo que a ropa se refiere. Los looks en esta temporada suelen ser más cómodos que los del resto del año, con tendencia a ser más frescos.

Los colores básicos para esta estación de verano serán el blanco, el beige, el gris y los tonos tierra así como los azules y verdes deben ser tu objetivo para camisetas, bermudas, y camisas. La Verdad Noticias te comparte la ropa de verano para hombre que serán la mejor alternativa estos meses.

¿Qué ropa se usan en verano para hombres?

¿Cómo debe vestir un hombre en verano?

Desde las gafas de sol, bañadores, camisas, americanas, lo imprescindible en el estilo de cualquier hombre a la moda es que marquen pautas y tendencias para el hombre actual. Todo ello recopilado a través de los artículos a continuación te mostraremos y en los que podrás encontrar mucha más información.

El clima de verano es tiempo de intenso calor, mucho sol, playa, reuniones con amigos y muchos más. por eso necesitas prendas que te permitan estar cómodo y bien presentable durante todo el largo día. No hace falta renovar todo el vestuario en cada cambio de temporada, tus prendas pueden ayudarte a complementar, con artículos nuevos que puedas adquirir.

Blazers

Una americana o blazer resulta una de las prendas imprescindibles en el armario de un hombre. Los colores ideales son tonos grises pero también se llevan mucho las americanas y blazers en tonos azules.

Camisas

Las camisas de hombre para el verano vendrán, la gran mayoría, en colores en tonos como el azul o los tonos tierra que aportarán frescura a vuestro look, dando la calidez que exige esta temporada veraniega.

Camisetas

Las camisetas que no pueden faltar, son las de rayas horizontales, estampados pequeños o, como siempre, las lisas. Las camisetas para 2021 son camisetas que son muy frescas y nos hacen recordar el verano, y ya que el look marinero está de moda no olvides apostar también por aquellas que cuenta con el estampado de rayas.

Pantalones cortos o bermudas

Para este verano las bermudas vuelven a alargarse hasta la rodilla. Y el ejemplo de bermuda alargada hasta la rodilla es el que te combina de maravilla con camiseta, polo, camisa o lo que quieras. Dobladillo, cinturón y un tono beige que también encaja con cualquier color.

Pantalones largos

Con la llegada del calor, los pantalones de colores, ya sean en colores vivos o pasteles, salen del armario para invadir nuestros looks. Con lo que aportarán toda la alegría que necesitan nuestros looks después del invierno.

Bañadores

Ahora que seguro que ya estás disfrutando de baños y chapuzones en el mar y en la piscina, apuesta por un bañador con las rayas horizontales.

Shorts

Una moda, la de los shorts, para los hombres más atrevidos. Un short es destinado para aquellos que se crean y se sientan más atrevidos. Una prenda que realza los glúteos y que permite un bronceado uniforme.

Toda la ropa de verano para hombre puede combinarse con un accesorio para el sol, como las gafas de sol de esta temporada que se caracerizan por ser un poco diferentes a las de los últimos años. Sin dejar los modelos clásicos de Aviador o las Carrera míticas, llegan ahora las gafas con lentes espejadas.

