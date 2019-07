Tendencias de joyería Otoño-Invierno: el color pistacho

Como te habrás dado cuenta, las tendencias de verano están cada vez más apagadas, pues a pesar de que estamos a unas cuantas semanas de comenzar con la temporada de otoño-invierno, las pasarelas y el street style ya nos han mostrado qué es lo que estaremos viendo en lo que resta del año, entre ellas: el pistacho.

Porque un outfit no son sólo ropa y zapatos, los accesorios son fundamentales para avivar y personalizar nuestros atuendos, así que si quieres comenzar a preparar tu armario con las tendencias de esta nueva temporada, la joyería color pistacho es un "must".

De acuerdo con Vogue, la llegada triunfal de este hermoso tono será hasta mediados de septiembre, sin embargo, ahora es el momento idóneo para comenzar a disfrutar de este tono “fresco y mentolado” antes de que alguien más lo haga.

Asimismo, la psicología del color asegura que el verde es un tono relajante y refrescante, sin embargo, cuando de moda se trata significa éxito, salud y seguridad, así que al incorporar no sólo accesorios, sino que prendas en el tono pistacho (o similares) podrás sentirte como toda una “celebrity”, guapa, segura e inalcanzable.

Ahora bien, lo puedes incorporar en tu look a través de anillos, pulseras, aretes y collares, y puedes ir jugando con las diferentes tonalidades del verde llegando a colores turquesa, jade e incluso menta. Además, recordemos que el verde “millennial” y el menta también estuvieron de moda a finales del año pasado y principios de este, así que te recomendamos buscar muy bien en tu armario porque seguramente tendrás algo con este color.

Si no sabes cómo combinarlos, no te preocupes, en realidad no se trata de un color complicado; puedes incluirlos en outfits monocromáticos para resaltar y darles un mayor impacto, e incluso con otras joyas en colores morado amatista, verde esmeralda y azul zafiro para darle un efecto arcoiris.

