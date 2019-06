Tendencias de decoración 2019

Cualquier época del año es buena para hacer cambios en casa, pero el verano es una de las estaciones mas tentadoras para hacer este tipo de renovaciones; ya que las altas temperaturas, el cambio de iluminación y el hecho de que los dias sevuelven más largos, entre otros factores; influyen en nuestro estado de ánimo y despiertan en nosotros el deseo de rodearnos de ambientes llenos de luz y frescura que nos hagan sentir cómodos y relajados.

Te damos a conocer las últimas tendencias en interiorismo para que renueves tu hogar; asi que toma nota y haz esos pequeños cambios que marcarán la diferencia para que tu casa luzca como un espacio de revista.

Tonos blush

Tal como Pantone lo anuncio, el color del año, el coral vivo, es uno de los más usados en la decoración; es una alegre y energetizante tonalidad inspirada en la naturaleza y el coral marino, que tiene notas de color entre rosado y salmón. Que veremos aplicados en todo tipo de artículos para el hogar, desde los más detalles decorativos más pequeños a manera de acentos de color en espacios sobrios y minimalistas, hasta muebles grandes, cortinas e incluso paredes completas en esta gama cromática, que ayudarán a dar vitalidad y dinamismo a tus espacios.

Terrazo

Una tendencia que reino en los pisos de las constucciones en los años 70´s vuelve, no solo en los pisos sino que ascienden a las paredes e incluso en algunos accesorios en vajillas, accesorios y algunos muebles pequeños o cojines.

sillón con textura de terrazo

Plantas dentro de casa

Deja que la naturaleza se apodere de tu hogar, y complamenta la decoracion en diferentes estancias con las plantas de hojas grandes como las monsteras, coloca plantas colgantes cerca de las ventanas y cactus para espacios grandes . Existe una gran variedad de especies que son perfectas para tendentro de casa, que te ayudarán a purifcar el aire y mantener el lugar fresco.

Dorado

Los muebles con estrucrutras y patas metálicas y aires vintage están de regreso para añadir acentos de distinción a tu hogar. Carritos, estanterías, lámparas y detalles en jaladeras que darán protagonismo a los espacios neutros agregando un toque de encanto retro.

Marmol

El marmol es la textura que reinará este año, no solo en mesas y cubiertas, sino que tambíen se extiende a los accesorios decorativos que no son propiamente de la piedra original sino que simulan el patron del marmol en sus difernetes variantes de colores como, blanco, negro, gris, rosado, etc.

Maxi estampados

Los muros pueden cambiar la percepción de un espacio, es por eso que los textiles y los papeles tapiz son un elemento clave para transformar una habitación, los maxi patrones con motivos naturales te alludarán a llenar tu casa de vegetación y agregar un efecto dramático.

Cestos

Los cestos de fibras naturales y murales de macramé son un must este verano, te darán infinitas posibilidades de decoración para tus muros, e incluso como complementos decorativos; son una forma audaz de obtener expacio extra de almacenaje en tus habitaciones y al mismo tiempo que agregará un aire maritimo que te evocará a las islas griegas y el mediterraneo, dando protagonismo a una gama de colores neutros y terreos.

Ahora que conoces estas tendencias atrévete a ponerlas en práctica.