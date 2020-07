Tendencias de belleza coreana para cuidar tu piel ¡garantizadas!

Productos de belleza coreana para el cuidado de la piel. Foto: The Luxonomist

El maravilloso mundo de la belleza coreana (K-beauty) ha inspirado innumerables productos de belleza en el Reino Unido y es responsable de mejorar las rutinas de cuidado de la piel para mantenerlas saludables, te traemos las rutinas que se encuentran en tendencia.

Tendencias de rutina coreana

Piel de vidrio

El término describe una piel brillante, vidriosa, luminosa y translúcida. Yoon lanzó el primer Suero de piel de vidrio en el mercado en Melocotón y lirio. Es una conciencia de que la piel es su órgano más grande y que necesita cuidarla desde adentro.

Belleza coreana para el cuidado de la piel. Foto: Popsugar

Lograr un efecto de piel de vidrio se trata de trabajar en la salud de la piel con una línea inteligente de productos. Peach & Lily ofrece un kit Glass Skin Discovery, que comprende un limpiador hidratante (sin sulfato), esencia, suero (con péptidos, niacinamida y ácido hialurónico) y un humectante ligero y rico en antioxidantes: los componentes básicos de una rutina saludable de cuidado de la piel.

Cuidados en el hogar

En Corea, las personas acuden a un dermatólogo o un esteticista para recibir tratamientos faciales una o dos veces por semana, es como ir al gimnasio, y ahora quieren esa experiencia facial en casa durante los días que no están allí.

Haciendo referencia al velo de suero Miwaji Hyalu como un producto para el cuidado del hogar, Yoon dice que los super productos como estos ofrecen resultados similares a los faciales en sí. Este producto en particular imparte un fino, velo similar al pegamento sobre la piel que se siente súper cómoda.

Tome el suero concentrado de manchas oscuras IPL de grado profesional del Dr. Dennis Gross, que está diseñado para recrear los efectos del tratamiento de IPL en la piel, la decoloración y las manchas oscuras. Las herramientas para el cuidado de la piel que (efectivamente) imitan los tratamientos reales para el cuidado de la piel, como Pore Refiner de Sarah Chapman , también se han vuelto populares.

Inmunidad de la piel

Estamos más que seguros de mantener nuestro sistema inmunológico bajo control, gracias, vitamina C, pero a los coreanos también les preocupa la inmunidad de su piel: la piel desempeña un papel de función inmunológica para evitar las bacterias malas. La crema hidratante de ceramida ICE de Sunday Riley es un excelente producto a tener en cuenta en su rutina y nutre profundamente mientras mantiene la barrera de la piel sana y fuerte.

Sequedad interior

Cuando la piel está deshidratada, no es causada por los niveles de lípidos en la superficie de la piel, sino por los niveles de humedad que faltan. No importa cuál sea su tipo de piel: grasa, seca o sensible, pero si está seca por dentro, no funcionará de la mejor manera. Puede desencadenar una respuesta inflamatoria durante la cual se libera la hormona CRH, lo que produce una mayor producción de sebo y brotes; y sus fibroblastos que producen colágeno y elastina pueden no funcionar tan bien.

Para garantizar que la piel esté hidratada de adentro hacia afuera, incorpore muchos humectantes en su régimen de cuidado de la piel, ya que estos absorben la piel y ayudan a retener la humedad. Se recomienda la Esencia de tratamiento Wild Dew, que contiene niacinamida, un cóctel de antioxidantes, adenosina reafirmante y tres tamaños diferentes de ácido hialurónico para unir la humedad en la piel y darle la piel más hidratada y con aspecto húmedo hasta la fecha. Alternativamente, pruebe Tonymoly Ferment Snail Essence.

Belleza coreana para el cuidado de la piel. Foto: Amazon

La regla de un minuto

Se refiere a su régimen de cuidado de la piel y la forma en que aplica su producto. La idea es tomarse un minuto para masajear su limpiador a base de aceite en la piel, dedicando tiempo a disolver la suciedad de la superficie y el maquillaje del día, y luego eliminar y pasa el siguiente minuto aplicando una fórmula hidratante.

Troxerutina

La troxerutina, el nuevo ingrediente a conocer, puede ser difícil de pronunciar, pero seguramente ha dejado su huella en los regímenes coreanos de cuidado de la piel. Un súper antioxidante que es elogiado por su capacidad para calmar la irritación, reducir la inflamación e hidratarse, puede encontrarlo en Troxederm's Repair Essence Mist, donde se mezcla con cica y niacinamida para un efecto ultra calmante.