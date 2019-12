Tendencias adios 2020 foto cortesía msn

Si eres de esas mujeres que les encanta lucir lo mejor de la moda, esto es para ti, ya que te diremos cuáles son las cuatro tendencias que fueron el mejor top de este 2019 pero que debes decirle adiós en este nuevo año 2020 ¡Quédate y descubre cuáles son!

Tendencias a las que deberás decirle adiós en este 2020 foto actitudfem

Estas tendencias ya no serán lo mejor del año, por lo que además de ya no ponértelas, deberás desacerté de ellas para no caer en la tentación de volver a usarlas, recuerda que la moda siempre está abierta a constantes cambios y te invitamos a que tú también lo seas ¡Luce de lo mejor!

Cada temporada es única, lleva su tiempo y su espacio dentro de nuestro clóset y las que están presente, una, dos a lo mucho tres años, así que sin temor a que te equivoques estas son las que debes renovar para lucir radiante en este nuevo año.

El atheisure

Una de las famosas que lucieron este estilo en este 2019 fueron las hermanas, durante varios meses marcaron tendencia, pero muchos expertos consideran que esta no debió salir del gimnasio y ahora deben deshacerse de ella.

El atheisure foto cortesía dice la clau

Adiós oversized

En este nuevo año los abrigos dos tallas más grandes se quedarán en el closet, peor a los que tenemos que decirles adiós son a esas blusas con mangas muy voluminosas, los jerséis casi vestidos y a las chaquetas inmensas, como dato importante debes tomar en cuenta que para 2020 lo que estará en auge será la silueta neutra.

Menos minifaldas

Esta prende preciosa quedará a un lado, dile adiós y desiste de ella, cámbiala por la nueva protagonista, este año será la prolongación del 2019 en cuanto medidas. Los vestidos y faldas seguirán siendo midi.

Menos minifaldas foto woman

Bye sneakers

Aunque muchas mujeres se van a aferrar a usar sneakers, se tiene que darle paso a los mocasines y bailarinas, este estilo es más sofisticado para cada mujer, es una buena alternativa para lucir mejor.

