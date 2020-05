Tendencias 2020: Tintes rubios que le va a mujeres morenas

Mucho se dice de que los tintes rubios no fueron hechos para las mujeres con piel morena, sin embargo celebridades han experimentado con estos colores y se ven fantásticas, te damos varias opciones para que elijas el que más vaya con tu personalidad y seas tendencia este 2020.

Algunos tonos rubios son más favorables que otros según sea el color de tu piel. Los sub tonos de los tintes se guían a base de los colores de la piel, es decir; si tu piel es morena pero con un tono más amarillo, los tintes rubios de colores más cenizos resaltará tu piel, en cambio si tu piel es más cálida los tonos dorados le darán mayor luz a tu piel.

Este 2020, los tonos rubios y los colores de fantasía en el cabello son las principales tendencias. El color rubio llegó para quedarse, no te tengas miedo, atrévete a experimentar y luce tu piel morena con estos diferentes estilos y tintes.

Tintes en tendencia

Rubios para mujeres morenas. Foto: Pinterest

Contour

Al igual que en el maquillaje, esta técnica su principal función es contornear el rostro y dar luminosidad a tu cabellera. A pesar de que esta coloración es un poco más sutil y discreto funciona para las mujeres que no son tan arriesgadas y tienen una melena más oscura con tonos rubios pero más oscuros.

Balayage

Esta tendencia se ha posicionado desde el año pasado pero ha tomado mayor fuerza en este 2020. Y durante este verano no será la excepción. Como ya hemos visto, el tono rubio cenizo se ha vuelto en la euforia para las melenas castañas.

Rubios para mujeres morenas. Foto: People en español

Raíz oscura

Si eres una mujer muy atrevida esta es la opción perfecta para ti. A pesar de que esta tendencia no es la favorita de algunas mujeres, las raíces oscuras se han vuelto a poner de moda. Beyoncé ha demostrado que no existe piel morena que no quede divina con los tonos rubios. Esta tendencia consiste en dejar tus raíces oscuras hasta llegar a las puntas en un color rubio claro.

Rubios para mujeres morenas. Foto: Telva

Rubio dorado

Este es el tono que le queda a todas las morenas. Se le ha visto esta tendencia en el cabello a todo el clan de las Kardashian y ahora recientemente a Kylie Jenner. Actualmente varias modelos y figuras públicas han optado por el rubio dorado en mechones, sin embargo, también puedes optar por este tono completamente en tu cabello.