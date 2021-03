Técnicas de masturbación placenteras para hombres

Si estás aburrido de masturbarte de la misma manera y quieres experimentar algo nuevo, las siguientes técnicas que La Verdad Noticias te trae te harán disfrutar del placer tú solo.

Conocer tu cuerpo a través del autoplacer frecuente es saludable y a diferencia de lo que se cree, no te causará ningún daño en los genitales, ni hará que te salgan granos o que ya no sientas nada en el sexo.

Masturbación masculina. Foto: Perfil

Simplemente debes asegurarte de hacerlo con las técnicas adecuadas para obtener tanto placer como sea posible, usando lubricante para prevenir rasgaduras en la piel y lavándote las manos antes de tocarte.

Técnicas de masturbación para hombres

Estimulación con los dedos

Una forma de comenzar a masturbarse con distintos movimientos es no usar tanto las palmas de las manos y optar por los dedos. Para ello, tienes que rodear tu pene formando un círculo con tus dedos anular y pulgar, de preferencia usando un poco de lubricante y luego, comenzar con la acción.

El movimiento de esta técnica debe hacerse en un solo sentido, deslizando los dedos sobre el pene siempre desde la base hacia el glande o la punta, nunca en sentido inverso. Una vez que los dedos lleguen a la punta del pene, usa tu otra mano para repetir el movimiento e ir alternando con el ritmo que más disfrutes.

Círculos con las palmas

Lubrica la palma de una de tus manos o si lo prefieres, las dos y empieza a dar un masaje haciendo círculos con las palmas en la cabeza del pene en erección, pero debes hacerlo suavemente, casi rozando para que no cause molestias, especialmente si no tienes circuncisión.

Sábanas

Cambiar las texturas durante la masturbación es fundamental para sentir más y disfrutar de orgasmos más intensos cada vez y para ello, es recomendable hacer uso de una sábana. Solo debes asegurarte que sea de un material muy suave y resbaladizo, como la seda.

Coloca la sábana sobre tu pene, sostenlo con una mano y empieza a estimular como más lo disfrutes por fuera de la tela. La ventaja de esta técnica es que no necesitas lubricante y las sensaciones en el glande o la punta del pene son muy intensas.

Regadera

Vas a necesitar una regadera manual o con manguera, pon el agua a una temperatura agradable y luego acerca el chorro de agua a tus genitales. Para que el automasaje erótico sea más placentero, puedes sujetar con una mano la regadera, mientras que, con la otra, estimulas tu pene con los movimientos que más te gusten.

Juega con el agua, haz que caiga en distintas partes de tu miembro y tus testículos, prueba diferentes ángulos y niveles de presión para un orgasmo más rápido.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.