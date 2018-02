¿Te tomas selfies a diario? Podrías padecer selfitis

Junaid Ahmed admite que es adicto a las famosas selfies.

El hecho de tomarse fotografías a sí mismos, es decir, selfies, todos los días podría ser sinónimo de un padecimiento que se conoce como 'selfitis', ¿lo habías escuchado en algún momento?

Si no lo has escuchado pero crees que puedes tener este padecimiento, te presentamos una historia sobre un joven que no puede hacer ninguna de sus actividades diarias sin antes tomarse una selfie.

Se llama Junaid Ahmed tiene 50 mil seguidores en Instagram y admite que es un adicto a los selfies, el es británico de 22 años y dice que se toma unas 200 fotos de sí mismo cada día.

Para esto hace una selección cuidadosa de la hora a la que publica las fotos en las redes sociales, con la intención de obtener más “me gusta”, ya que si consigue menos de 600 likes, simplemente la borra.

“Cuando publico una foto, durante el primer minuto o dos, alcanzo unos 100 “me gusta”. Eso me fascina. Mi teléfono se vuelve loco, es increíble“, le cuenta a la BBC.

Un estudio reciente sugiere que la obsesión por los selfies puede definirse como un trastorno llamado “selfitis”.

Lo que se traduce como la urgencia de tomarse fotos de uno mismo y publicarlas en las redes sociales seis veces al día o más delata una “selfitis crónica”, de acuerdo con los autores del estudio.

¿Qué es la “selfitis”?

Este es un deseo obsesivo compulsivo de tomarse fotos y publicarlas en las redes sociales y que responde a una manera de compensar la falta de autoestima y llenar un vacío en la intimidad.

Puede ser peligroso cuando quienes lo padecen muestran síntomas similares a otros comportamientos potencialmente adictivos.

Ante esto el joven Ahmed dice que su necesidad de tomarse selfies pueden causarle problemas con sus seres queridos.

“Me preguntan: ‘¿No puedes salir a comer sin tomarte una foto?'”.

“Y yo les respondo: ‘No, no me arreglé durante tres horas para nada. ¿Por qué no voy a tomarme una foto?'”.

Tras mucho tiempo haciendo este tipo de rutina, el joven de 22 años señala que ya no le afectan en lo más mínimo los comentarios negativos que las personas hagan sobre sus fotos.

Sin embargo, declara que se hizo algunos arreglos en la cara por la presión que siente de tener un aspecto determinado.

“Hace años no me veía así. Solía ser bastante natural. Pero creo que la obsesión por las redes sociales hizo que quisiera mejorarme“, reconoce.

Ahmed, quien reside en Essex, Reino Unido, dice que es consciente del efecto negativo que pueden tener las redes sociales, pero no se lo toma muy en serio.

“Lo que ves en las redes sociales no es cierto”, asegura.

“Es divertido usarlas de la manera adecuada, pero no dejar que le afecte a uno en su vida solo por aspirar a ser lo que alguien es en Instagram… No merece la pena”, señala.

La Real Sociedad para la Salud Pública de Reino Unido (RSPH, por sus siglas en inglés), recomendó al gobierno del país que introduzca advertencias en el celular cada vez que una persona pase más de dos horas en internet usando las redes sociales, luego de hacer investigado sobre cómo afectan a los jóvenes.

