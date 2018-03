¿Te han pedido 'un tiempo'?

Si alguna vez has estado en esta situación, sabrás lo difícil que es. ¿Realmente funciona?

Te puede interesar

e dice que te ama pero pide un tiempo, uno que te aterra la idea de pensar que ese espacio de por medio entre los dos solo terminará alejándolos más. Algunas personas no pueden entender a un amor que decide irse, pero no. Suena demasiado conveniente; “necesito valorar la relación, me estoy asfixiando, lo nuestro no avanza y debemos ver qué pasa”, mientras esas son sus excusas debes saber que nada de lo que hagas para retener va a funcionar de manera honesta y ¿quién quiere amar a alguien que no lo ame?Has notado que aunque tienen momentos agradables y de amor suele molestarse más de lo normal, está demostrando que en esos reclamos existen cosas más profundas que la o lo perturban, un agotamiento emocional porque no tiene lo que quiere.Sin importar la edad, muchas parejas estables sufren de una relación de pareja estancada en la intimidad, la rutina y la falta de interés por experimentar nuevas experiencias. Factores como estrés, ansiedad, depresión lo simplemente falta de atracción sobre el otro, pueden generar estas condiciones.Lo que antes representaba una preocupación sobre ti hoy no le representa nada, como coloquialmente se dice; ni sufre ni se acongoja por lo bueno o malo que te ocurra, claro, siempre y cuando no refiera a situaciones extremas.Cuando las parejas discuten siempre existen argumentos que le permiten defender sus expectativas y razones, sin embargo ahora notas que sus palabras son solo excusas y carecen validez. O esa persona está cansada de luchar contra ti, o no le interesa llegar a ningún acuerdo.Analiza siempre: ¿haces todo con tu pareja y esperas lo mismo, van a los sitios que tú eliges, comen lo que tú propones, la película del cine es la que a ti más te gusta? Es una individualidad marcada en un amor que es de dos. Después de eso la Universidad de Yale estima que antes de darle el sí a un tiempo a la relación se tomen 3 días para organizar su conexión, deben comenzar con la plática honesta entre ambos y estar de acuerdo para iniciar. A partir de ahí destacar las virtudes que los unieron y el por qué sí deberían continuar. Según estima esto no es para impedir que ocurra la separación que el otro pide, se trata de un trabajado mental que trae a las acciones inversas, estamos tres días unidos en lo que más amamos y nos separamos; una extrañamiento seguro. Si es el caso entre tú y tu pareja proponle los 3 días, pero no le digas el efecto, espera que funcione cuando notes que regresa a tu vida.