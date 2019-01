Entre los propósitos de año se encuentra perder esos kilitos de más que desde septiembre con el pozole, pan de muerto, pavo y recalentados venimos aumentando, pero tal vez el tiempo para ir al gimnasio no esta de tu lado o cocinar de forma saludable no es tu fuerte, pero arriba ese animo, que la meta no parezca inalcanzable. Hoy te compartimos de una alternativa increíble para los amantes de la cerveza.

¿Te gusta la cerveza? Buenas noticias, puedes perder 5 kilos bebiéndola

En el libro “La dieta ALEA” de la nutrióloga Maria Astudilla, explica que la cerveza posee grandes beneficios para la salud, ejemplo de esto; prever enfermedades del corazón, disminuir dolores de cuerpo o proporcionar al cabello un deslumbrante brillo.

En el libro “La dieta ALEA” de la nutrióloga Maria Astudilla, explica que la cerveza posee grandes beneficios

Pero como toda dieta, tiene sus indicaciones precisas para que dé resultado, así que apunta lo que tienes que hacer:

Comienza por bajar la cantidad que consumes en harinas, carbohidratos y grasas

La cerveza aporta aproximadamente 200,000 calorías, por eso mismo se requiere bajar la ingesta de otros productos más calóricos, las harinas son deliciosas pero pueden ser tu peor enemigo para lograr el proposito de año, así que cuidado.

Ahora lo bueno, UNA vez al día bebe un vaso de 500 mililitros de cerveza ¡bien fría! (Es clave importante que la cerveza este lo más fría posible)

Si tus deseos de perder esos kilitos de más son de forma sencilla, rápida, sana y sobre todo efectiva, esta dieta es para ti y no olvides que hablamos de una bebida alcohólica, así que ten cuidado con el exceso y consulta a un especialista en nutrición que pueda diseñarte un plan alimenticio que haga un buen balance con la cerveza. ¡Salud!