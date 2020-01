¿Te duele la espalda? No dejes pasar este dolor FOTO CORTESÍA TUVALUM

En más de una ocasión apuesto que has dicho ¡me duele la espalda! pero solo te has quedado sin hacer nada hasta que se te pase el dolor, la realidad es que muchas personas dejan pasar este dolor y algunos expertos consideran que no deberían hacerlo ¿Sabes por qué?

Dolor de espalda foto cortesía pikolin

¿Por qué te duele la espalda?

De acuerdo con algunos especialistas del Hospital Houston Methodist explican este dolor lumbar es provocado por realizar movimientos bruscos, cargar cosas pesadas o hacer ejercicios sin un calentamiento previo.

Causas

Uso excesivo, distensión muscular

Lesión en los músculos, en los ligamentos y en los discos que sostienen la columna vertebral.

Mala postura.

Presión en los nervios espinales por determinados problemas

Fractura de una de las vértebras

Osteoartritis causada por la desintegración del cartílago

Podría estar causado por otros problemas, como la enfermedad de la vesícula biliar , el cáncer o una infección

Recomendación

Para evitar los dolores de espalda o que estos disminuyan es recomendable que hagas ejercicios cardiovasculares y de fuerza dos o tres veces por semana, en especial aquellos que puedadn fortalecer los músculos abdominales y de la espalda.

RECOMENDACIONES.- FOTO EL MUEBLE

Si eres de esas personas que trabaja en una oficina y se la pasa mucho tiempo sentado es recomendable levantarse de la silla cada 45 minutos para mover los músculos y evitar la tensión, aliviando o previniendo el dolor de espalda.

Cuándo debes consultar con un médico

En la mayoría de los casos, el dolor de espalda mejora con el tratamiento en el hogar y el cuidado personal, pero si tu dolor no mejora en ese plazo debes consultar a tu médicos si presentas lo siguente:

Si tu dolro te ocasiona problemas vesicales o intestinales nuevos

Si está acompañado de fiebre

Si aparece después de una caída, un golpe en la espalda u otra lesión

Si es intenso y no mejora con el descanso

Si se extiende a una o ambas piernas, especialmente si el dolor se extiende debajo de la rodilla;

Si te provoca debilidad, entumecimiento u hormigueo en una o ambas piernas

Si está acompañado de pérdida de peso inexplicable

