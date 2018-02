¿Te despiertas siempre a las 3:33?

¿Te despiertas todas las noches a la misma hora? Parece que no eres el único que lo ha experimentado, pues desde siempre, existen personas que se han cuestionado lo mismo.

Esto resulta curioso, pues esas personas tienden a abrir los ojos alrededor de las 3:33 de la madrugada.

Conocida como 'La Hora del tiempo muerto' o simplemente 'La Hora del muerto', este suceso ha dejado boquiabiertos a muchos, incluyendo científicos, escépticos, amantes de lo paranormal y psicólogos.

¿Qué pasa a las 3:33 de la mañana?

Muchas son las personas que afirman sentir presencias extrañas mientras duermen, acompañadas de sentimientos como miedo y terror; además de que muchos de ellos también afirman que a esta hora es cuando sufren el fenómeno llamando 'parálisis del sueño' o que se les 'sube el muerto’.

El origen del Tiempo Muerto

Aunque no lo creas, esta hora puede ser un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la bestia.

Pero según el portal Super Curioso, la corriente católica ha intentado aportar su propia y original explicación: Jesucristo murió a las 15:00 horas, siendo las 03:00 am, la hora opuesta.

Al parecer, es una especie de portal para que surja todo aquello que es inquietante y maligno, todo lo que intenta desafiar a la Santísima Trinidad.

No obstante, no podía faltar la aportación de los amantes de lo paranormal sobre este tema, pues explican que las 03:33 es el momento en que se enrolla el velo de lo sobrenatural en su verdadera esencia, para unir el mundo de los vivos y las personas que habitan en el más allá.

Es un breve instante en que puede darse la comunicación con nuestros familiares fallecidos.

Explicaciones científicas

Según algunas investigaciones, es habitual que sucedan más muertes entre las 03:00 am y las 05:00 am, porque es en este periodo cuando el sistema inmune del cuerpo se encuentra vulnerable; es decir, se trata de un instante en que suelen fallecer personas muy enfermas o terminales, sencillamente, porque están mucho más débiles; y no solo eso, pues se tienen registros de que precisamente a las 3:33 de la mañana, se registran más accidentes automovilísticos.

Sin embargo, el tiempo muerto no es más que una representación de nuestro miedo colectivo a la oscuridad.

Durante ese período de la noche nuestros sentidos se agudizan, ya que somos mucho más conscientes de nuestro entorno y estamos en guardia, en busca de peligros potenciales, esto es una traducción evolutiva de nuestra lucha innata o de nuestros instintos.

Los científicos en su particular búsqueda de la verdad, afirman que hemos conservado el miedo a la oscuridad.