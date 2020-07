¿Te despertaste a las 3:33 am? Consejos de los expertos para volver a dormir

Consejos para dormir después de despertarte por la madrugada. Foto: Tec de Monterrey

El Dr. Seema Sarin MD, director de medicina de estilo de vida de EHE Health explica que los bajos niveles de luz pueden hacer que tu ritmo circadiano se desincronice al reducir las señales basadas en la luz y te despiertes a las 3:33, de igual manera ofrece los siguientes consejos para volver a dormir si pasas por esta situación.

El Dr. Sarin dice que podría haber otros factores contribuyentes, y agregó que el estrés, la ansiedad y la preocupación también pueden desempeñar un papel importante en la influencia de su patrón de sueño y podrían ser la razón por la que se está despertando antes.

Consejos para volver a dormir

Evita ir al baño

Aunque es posible que sientas la tentación de vaciar la vejiga, el truco es permanecer cómodo en tu cama.

No te muevas

Se necesita un ritmo cardíaco bajo en reposo para conciliar el sueño, lo cual es más difícil de lograr si se está moviendo.

No mires el reloj

También es tentador darse la vuelta y verificar la hora cuando se despierta, pero esta no siempre es la mejor idea. La anticipación de que suene la alarma puede arruinar el sueño de muchas personas. El Dr. Michael dijo que evite revisar su teléfono a toda costa, ya que la ansiedad de mirar el reloj puede mantenerlo despierto por más tiempo.

Deshazte de la bebida

Una copa o dos de vino, o un sorbo o dos de brandy, para muchos es un ritual previo a la cama. Pero a pesar de lo que pueda pensar, los expertos dicen que en realidad no mejora nuestro sueño. Esto se debe a que el alcohol impide que el triptófano, un aminoácido que lo ayuda a dormir, llegue al cerebro.

Cierra a las mascotas

Todos somos culpables de dejar que nuestros gatos o perros nos acurruquen en la cama al final del día. Sin embargo, pueden despojarnos de esos sueños vitales, no solo porque están inquietos, sino también por el desprendimiento de pieles. Además de esto, dormir con un amigo peludo también puede agravar las alergias o el asma en las personas susceptibles.

Enfriarse

Es posible que sienta que una casa cálida y acogedora es una de las únicas comodidades en este momento, pero en realidad esto puede interrumpir el sueño. Esto se debe a que los sistemas de calefacción central secan las membranas mucosas, lo que hace que tenga más sed durante la noche. El Dr. Neil Stanley, ex presidente de la Sociedad Británica del Sueño, dice que la temperatura óptima para una buena noche es de 18 ° C o menos.

Necesitamos perder alrededor de 1 ° C de nuestra temperatura corporal interna, que se encuentra a alrededor de 37 ° C, para alejarnos. Si está en una habitación que es demasiado cálida, su cuerpo no puede descargar ese exceso de calor, y eso significa que su sueño se verá afectado.

Calma tu mente

Para ayudar a remediar esto, la National Sleep Foundation recomienda probar la meditación. Dicen que aprender a calmar tu mente puede ser una habilidad útil, tanto para navegar los períodos estresantes durante el día como para quedarte dormido por la noche. Si nunca lo has probado, comienza con tan solo un par de minutos de estar sentado en silencio y enfócate en tu inhalación y exhalación.

También recomiendan hacer más ejercicio, ya que los deportistas habituales tienden a dormirse más rápido y a dormir más profundamente.