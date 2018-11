Te decimos cuales son las 33 mejores películas de Netflix de este 2018

Operación Final

Esta se inspira en la captura del conocido como el “arquitecto del Holocausto Judío”, Adolf Eichmann, debido a su plan que llamó “Solución Final”, en el cual se contemplaba trasladar a los judíos en trenes a campos de exterminio nazis, dicho filme es un drama biográfico que cuenta el momento en que fue capturado dicho criminal de guerra, en mano de agentes del Mossad, en el Buenos Aires de los 60.

El calendario de Navidad

Sin tanto rollo, esta película es totalmente dirigida a quienes buscan un momento de entretenimiento, se basa en la historia de una joven, la cual se desempeña como fotógrafa con un empleo poco satisfactorio y una vida amorosa fracasada, para su edad.

Su abuelo le obsequia un calendario de Adviento, el cual predice o se anticipa a los acontecimientos, además de contribuir a que las cosas buenas lleguen a la vida de esta chica. Entre ellas, el verdadero amor y el crecimiento profesional.

Legítimo rey

Si viste Corazón Valiente, esta película seguro te traerá algún recuerdo, esto debido a que este drama se ambienta en el siglo XIV, en el cual se desarrolla la historia de un rebelde rey escocés que continuó con la lucha por la independencia de Escocia luego de la muerte de William Wallace.

4. Vida Privada

Este es un filme entretenido de drama acompañado de humor, el cual está centrado en el tema de la fertilización asistida.

5. 22 de Julio

Paul Greengrass, quien es el director de la recordada Vuelo 93, tomó los atentados que el 22 de julio de 2011 lastimaron a Noruega y construyó este interesante filme para Netflix. En ese fatal día un terrorista de extrema derecha detonó una bomba en el centro de Oslo para luego ir a la isla de Utoya para asesinar, a sangre fría a decenas de adolescentes en un campamento organizado por el Partido Laborista.

En dichos atentados, hubo 77 víctimas fatales y más de un centenar de heridos.

6. De tal Padre

Esta es una película para disfrutar de un buen drama y comedia. Dicha peli te hará reír imparablemente, pero también te aseguramos que habrá algunas lágrimas rodando por tu rostro.

La historia parte cuando Rachel sufre el rechazo de su novio en el altar por causa de su obsesión con el trabajo. Ese mismo día, su padre, quien la abandonó cuando ella tenía cinco años, reaparece en su vida. Debido a las circunstancias, su reencuentro ocurre arriba del crucero que sería la luna de miel de Rachel.

7. Alex Strangelove

La temática gay tiene muchos seguidores y Netflix no lo desaprovecha, así que apostó por la comedia romántica Alex Strangelove, la cual está escrita y dirigida por Craig Johnson.

Alex Truelove (Daniel Doheny), es un joven encantador, estudiante y al parecer con una vida perfecta o al menos eso es lo que aparenta. Sus calificaciones siempre son las mejores, es el presidente del centro de alumnos y su novia es su mejor amiga Claire. Pero como dice el dicho “Caras vemos, corazones no sabemos”.

Tras varios intentos fallidos para perder su virginidad con Claire, Alex decide que por fin es el momento. Planificó la velada perfecta, pero en el camino conoce a Elliot, un chico que lo hará dudar de sus planes y de su orientación sexual.

8. Hold the dark

Si lo tuyo es el suspenso, esta peli será indudablemente para ti, todo se sitúa en un pequeño pueblo de Alaska, donde una madre está desesperada porque su único hijo ha muerto tras el ataque de unos lobos.

Su esposo, ante quien deberá dar explicaciones, se encuentra en combate en Irak.

Ante la situación, la mujer le escribe a un experto en comportamiento animal para que le ayude a cazar a los lobos que atacaron a su pequeño y así aliviar sus culpas. El naturalista acude en su ayuda, pero en Alaska se encuentra con una mujer muy extraña

9. The Most Assassinated Woman in the World

Si te encanta el cine de terror, tienes que dar una oportunidad a esta pelí que tal vez no t dejará dormir después de verla.

Este film, está inspirada en hechos reales, en donde se cuenta la historia de Paula Maxa, la actriz estrella del Grand Guignol, el famoso teatro parisino de los años 30, el cual era el más concurrido de la época por realizar obras sobre brutales asesinatos.

10. Nappily Ever After

Esta película es la adaptación cinematográfica del libro homónimo de la escritora norteamericana Trisha Thomas. Si eres víctima de los cánones de belleza, esta película será de gran utilidad pública. Te aseguramos que te pondrá a pensar en lo que en verdad quieres para tu vida.

11. Extinción

Extinción es una película que está cargada de acción y con grandes dosis de misterio. Cuenta la historia de Peter, quien ve como sus constantes pesadillas con alienígenas se convierte en realidad. El punto más álgido llega cuando comienza la invasión a la Tierra por parte de sus “antiguos dueños”.

12. El banquero de la resistencia

Esta película representará a Holanda en los Oscar del próximo año. La historia está basada en hechos reales, los cuales se suscitaron durante la ocupación nazi en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes se oponen al nacionalsocialismo expresan su disconformidad de diferentes formas y desde sus mismas profesiones.

13. En carne propia: los últimos días de Stefano Cucchi

Dicha película italiana da cuenta de los abusos policiales y de la burocracia implacable que se vive en Italia.

Está basada en hechos reales, en la cual se relata la detención de un joven el cual es acusado de tráfico de drogas, por ello se vuelve víctima de una dura golpiza por parte de los carabineros y de una atención médica y social deficiente, llena de estorbos y vallas que hacen imposible la justicia.

14. La tierra de los hábitos constantes

La tierra de los hábitos constantes es una comedia, aunque a ratos parezca más drama, que sigue a un hombre de 50 años que deja todo para rehacer su vida.

Anders Hill, interpretado por Ben Mendelsohn, es un padre recién jubilado que decide dejar la rutina, se divorcia, distancia de su familia, abandona sus comodidades y se va a vivir solo. Todo esto con la intención de reconciliarse con su pasado y vivir como siempre quiso.

15. Robot 7723

Robot 7723, una película animada ideal para ver en familia. El filme está ambientada en un mundo futurista donde los robots realizan todo tipo de tareas, narra la historia de de Mai, una niña solitaria a la que no le gustan estos mecánicos seres.

16. Sierra Burgess es una loser

La protagonista de esta película es la actriz Shannon Purser, que se hiciera conocida como Barb en la serie Stranger things.

En una comedia romántica, en la que una chica inteligente y poco agraciada de belleza conoce virtualmente a un chico que le gusta, pero, insegura, empieza a juntarse con la compañera más bonita para que le ayude en esa conquista.

17. Set it up: el plan imperfecto

Esta se trata de una comedia de enredos la cual resulta entretenida y ésta no es la excepción. La historia trata de un par secretarios que trabajan en el mismo edificio de oficinas están exhaustos por la cantidad de exigencias que les imponen sus respectivos jefes.

Entonces, planean varias situaciones para que entre ambos déspotas y trabajólicos jefes surga el amor y así los reduzcan de sus cargas de trabajo. Pero, no todo sale como esperaban.

18. Big Fish & Begonia

Dicha película cuenta la historia de Chun, una joven que vive un mundo oculto para el hombre, que al cumplir 16 años se transforma en delfín para conocer el mundo humano. Al llegar puede recorrerlo como prefiera durante siete días, siempre y cuando no mantenga contacto con ninguna persona.

19. Benji

Durante las décadas de los 70 y 80, varias películas fueron protagonizadas por un pequeño perro de raza desconocida que respondía al nombre de Benji. Él debía soportar los embates de la vida, como también ayudar a otros animales y a los humanos que lo rodeaban.

Cuarenta y cuatro años después de su primer largometraje, llamado simplemente Benji, el canino personaje retorna vía Netflix, en una cinta dirigida y escrita por Brandon Camp, el hijo del creador de la saga original, Joe Camp.

20. La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Este es un filme inglés especialmente dedicado para los amantes de los libros y de lo que significa la literatura en la vida de muchos.

Aquí se muestra a una exitosa escritora londinense que, recién terminada la II Guerra Mundial, establece amistad con uno de los miembros de un grupo de lectura que funciona en una remota isla en medio del Canal de la Mancha.

21. A todos los chicos de los que me enamoré

Se basa en una novela juvenil. Aquí la protagonista quien es una chica de secundaria muy fantasiosa y enamoradiza, vive la peor pesadilla de su vida cuando sus cartas de amor, escritas en secreto y muy bien escondidas por ella, llegan misteriosamente a las manos de todos los chicos de los que se enamoró.

22. Lust Stories

Más comedia romántica. Un punto que hace entretenida a esta película es que la componen cuatro intrigantes cortometrajes (cada uno realizado por un director distinto) que retratan las dimensiones de las relaciones amorosas (amor, deseo, sexo, poder y romance) en los tiempos de hoy, siempre narradas desde el punto de vista de las mujeres protagonistas.

23. Cargo

Los directores Yolanda Ramke y Ben Howling adaptaron su exitoso corto del mismo nombre 2013 (en YouTube tiene más de 14 millones de reproducciones) a este largometraje de horror zombie que da profundidad a las convenciones del género con una historia llena de emoción.

24. Un gesto estúpido e inútil

El humor estadounidense tiene un antes y un después de la aparición en los setenta de la revista de culto National Lampoon. La irreverencia y el absurdo se ganaron un espacio y sin ella no existiría Saturday Night Live ni la trascendencia de cómicos como Chevy Chase y Bill Murray.

Un gesto estúpido e inútil es un biopic formulado como falso documental que cuenta la historia de Douglas Kenney, fundador de la publicación y acá interpretado por Will Forte.

25. Aniquilación

Al parecer este año Netflix apostó por la ciencia ficción. Aniquilación sobresale, según la crítica, como una obra maestra moderna. Natalie Portman protagoniza esta historia sobre una bióloga que encabeza una expedición para descubrir qué ocurrió con su marido en la misteriosa Área X, donde no aplican las leyes de la naturaleza.

26. 6 globos

6 globos cuenta la historia de amor fraternal en medio de la pesadilla de la adicción a la heroína. Una noche frenética una mujer busca ayuda para su hermano, con la finalidad de encontrar un centro de desintoxicación, con la pequeña hija de él a cuestas.

Él, que a pesar de su fallas de no deja de ser un padre tierno y un hermano querible, y ella trata de salvarlo sin ahogarse ella misma.

27. The Cloverfield Paradox

En la tercera parte de la saga Cloverfield un grupo de científicos que órbita un planeta en crisis debe probar un dispositivo para acabar con una crisis energética que podría salvarlo o acabar con él.

28. Perfectos desconocidos

Acá un grupo de amigos, 3 parejas y un amigo soltero, se somete al juego de la verdad con sus celulares. ¿Qué pasaría si todos revelaran sin tapujos su vida virtual? Lo que parte como chiste pronto se convertirá en patéticas y delirantes escenas de la vida conyugal mezclando rencores, sucios secretos y adicción a la tecnología.

29. Beirut

En este thriller de espionaje interpreta a un mediador estadounidense en 1982 que debe llegar a un Líbano en guerra para negociar por un colega, que a su vez es responsable por la muerte de esposa. En su misión es acompañado por una agente encubierta de la CIA debe asegurar el éxito de la misión.

30. Calibre

Este fue elegido como el mejor largometraje británico en el último Festival de cine de Edimburgo. Dos amigos planean un fin de semana de caza en las Tierras Altas de Escocia. Pero un accidente con trágicas complicaciones los conducirá a una pesadilla.

31. Anon

En el futuro las tasas de crimen han bajado al mínimo debido a un sistema de vigilancia que también ha acabado con la privacidad de las personas. Sin embargo, una asesina en serie logra evadir el control siendo perseguida por un detective.

32. La enfermedad del domingo

Llena de pausas, comedidos diálogos y de un entorno natural impactante, la cinta de Ramón Salazar brilló en última Berlinale y poco después se anunciaba su distribución vía Netflix.

En ella una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía 8 años, aparece 35 años después con una petición: pasar diez días juntas. Ella acepta sin saber a lo que se enfrentará.

33. The other side of the wind

Archivada por años, la cinta póstuma de Orson Wells por fin verá la luz este año. Netflix adquirió los derechos para restaurar y concluir El otro lado del viento, filmada entre 1970 y 1976.

Esta sátira sobre Hollywood con matices autobiográficos es protagonizada por John Houston como un director que planea su regreso a la industria cinematográfica tras un largo exilio europeo, tal como el que vivió Welles.