Te decimos cómo hacer una súper despensa en caso de emergencia sanitaria

Coronavirus COVID-19, ha causado alerta en todo el mundo, ya ahora, ha llegado a México, provocando que muchos entren en pánico, y te sugerimos tranquilizarte, para ello, te proporcionamos un listado de cosas que, tienes que tener en caso de que se declare una emergencia sanitaria.

Antes de tomar nota, recuerda que, siempre debes seguir las sugerencias que, el gobierno ha lanzado como medidas higiénicas a seguir, para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

¿Viajaste a China recientemente?

Si has viajado a China o algún país infectado, acude al médico, para que, puedas descartar que, puedas tener el nuevo coronavirus COVID-19, pues, el virus no presenta síntomas al menos en los primeros 14 días. Incluso, si has estado en contacto con personas que si viajaron hace poco a algunos de esos destinos, debes tomar precaución e indicarlo al médico.

Coronavirus: productos que debes tener en casa

Los productos que debes procurar reservar en tu hogar son alimentos crudos, agua y productos enlatados, de limpieza y de higiene personal, y a continuación, te decimos los más importantes. También, te hacemos la observación que, calcules una despensa para al menos 14 días de resguardo en casa.

Emergencia sanitaria: alimentos que debes comprar y guardar

Procura la compra de frijoles, tomates, atún y otros más que, se encuentran enlatados, pues, serán básicos para mantenerte bien alimentado en casa.

Adquiere, avena, pasta, arroz y frijoles en estado crudo, y algunos otros que consideres que se pueden mantener en ese estado y son fáciles de preparar.

Una de las ventajas que tienen los productos enlatados es que, contienen agua, y estos, esta te puede sacar de un apuro, para preparar otros productos crudos.

Varias verduras enlatadas, carne, pescado y frutas en latas. Fuente Shutterstock

Emergencia sanitaria: productos de higiene personal

Es muy importante que, prepares tus reservas de pañuelos, toallas femeninas, así como, otros productos que pudieras necesitar y papel higiénico. En caso de que, tengas niños o bebés, procura tener sus pañales, toallitas para bebé entre otros muy requeridos para su cuidado.

Emergencia sanitaria: mascotas

Procura tener suficiente agua para ti, y tus mascotas, así como, pastillas para purificar el líquido, pues, en caso extremo podrías usarlo, para desinfectar agua y dársela a beber.

Emergencia sanitaria: productos de limpieza

Almacena suficiente jabón para manos, ropa, cloro, y si te es posible desinfectantes.

Emergencia sanitaria: medicamentos

Revisa que tu botiquín de primeros auxilios se encuentre con suficientes suministros, verifica que, los medicamentos están en buenas condiciones, revisa sus fechas de caducidad y cámbialos si pronto dejarán de ser útiles, pues, en caso de emergencia podrías necesitarlo y no servirían.

Entre las medicinas más indispensables son para tratar lesiones, refriados, tos y algunos analgésicos.

