Taxis Naranjas.

Yo al igual que todos no terminaba de entender como funciona este nuevo servicio del “Taxi Naranja” que no tiene mucho que Gobierno del Estado, el IQM ósea el Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA).

En total hay 342 “Taxis Naranjas” de 11 sindicatos de taxistas que están en todo el estado y que estarán distribuidos de la siguiente manera:

Chetumal, con 93

Cancún, con 27

Isla Mujeres con 31

Tulum con 41

Felipe Carrillo Puerto con 30

Bacalar con 42

Mahahual con 14

José María Morelos con 17

Puerto Morelos con 13

Leona Vicario con 19

Kantunilkín con 15

¿Cuál es el objetivo de estos taxis?

La realidad es que el acoso sexual hacia nosotras como mujeres no se va a erradicar con la simple acción de usar taxis diferentes, el echo de que exista este servicio en algún momento nos puede dar mayor seguridad o al menos tener una opción ya que en este momento UBER no se encuentra en el estado o que seguro como me ha pasado a mi el servicio de radio taxi nunca contesta o esta saturado.

El objetivo general como tal es erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público y que podamos tener un transporte confiable, amigable y flexible, aunque en mi opinión esto lo deberíamos de tener caminando, en el camión, en el taxi o en donde estemos y todo el tiempo, pero mientras llegamos a ese punto como sociedad no nos queda de otra.

Para poder ser parte del “Taxi Naranja” como operador (Ojo, no solo solo mujeres las que estarán operando estos taxis, son hombres y mujeres) tienes que cumplir con dos cursos de forma anual que básicamente son los siguientes se trata de la perspectiva de género,

atención al cliente, prevención del delito, derechos humanos, primeros auxilios y finanzas personales, estos son impartidos por el IQM, CEAVEQROO, SINTRA, TURISMO E ICAT. Es indispensable cumplir con la certificación a través de las instancias mencionadas.

De igual manera los datos de todos los Usuarios disponibles en una pag. Web para que los puedas consultar (Algo así como Uber pero no) y de igual manera poder compartir esa información al momento por medio de tus redes sociales.

Agreguemos que cada uno de los taxis tendrá un código de barras de color naranja para su verificación, vendrán rotulados con la placa en las puertas y en el techo para que las cámaras de video se encuentren a su alcance.

Y aquí y en todas las columnas es más importante que su opinión, que los resultados de las encuestas en Instagram y una última versión de esta nota para saber si o no me saben que me pueden escribir en la FB y en Instagram.

Y ahora sí, les mando muchos besos y gracias por leerme.