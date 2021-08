Los tatuajes para hombres se han convertido en uno de los accesorios principales, tanto de moda como de estética para los usuarios masculinos, ya que son cada vez más los que deciden hacerse un nuevo tatuaje en la piel, con el fin de expresar una idea o llamar la atención de la gente por su diseño.

Al igual que otros estilos de arte corporal, los tatuajes tienen toda clase de formas y significados, mismos que varían dependiendo de los gustos o las ideas de quien decide plasmarlo en su piel, aunque a pesar de esto existen algunos ‘de base’ que tienen un significado muy especial.

A continuación te hablaremos sobre los mejores diseños y significado de los tatuajes más populares en los hombres, por lo que si eres uno y estás pensando en hacerte el primero o agregar otro a tu colección, en La Verdad Noticias te ayudamos a elegir.

Tatuajes para hombres con significado

Puedes conocer mucho a un hombre por medio de sus tatuajes

Aunque existen diseños personalizados, hay otros que ya están incluidos en el catálogo universal de cada tatuador y representan ciertas actitudes o ideas, por lo que es muy común verlos en muchas personas, como en este caso sería el diseño de ancla, que significa, firmeza y estabilidad.

Si te has visto un diseño más de una vez y te preguntas cuál es su significado te decimos rápidamente, las golondrinas significan amor eterno, los árboles o bosques significan serenidad y rejuvenecimiento, los dragones o serpientes regeneración y transformación, el pez koi significa fuerza y constancia, los tatuajes como lobos o leones usualmente se eligen por que la personalidad de estos animales es similar a de quien quiere tatuárselos,

¿Qué brazo se debe tatuar un hombre?

Esta área siempre será una buena opción para tatuarse

Una de las zonas más populares para que los hombres se tatúen es en los brazos, y aunque no hay un orden específico sobre qué brazo debes tatuarte, los artistas profesionales recomiendan empezar por el área del hombro e ir bajando (si es que deseas tatuarte el brazo completo eventualmente).

Además de ser una zona poco dolorosa, es bastante visible y le da un aspecto muy varonil a quien decida hacerlo en esta zona del cuerpo, por lo que los tatuajes y piercings se han vuelto de las primeras opciones para mejorar el aspecto de tu look.

¿Dónde se ven mejor los tatuajes en hombres?

En estas zonas sin duda robarás las miradas de mucha gente

Además de los brazos, la espalda y el pecho son de las zonas donde se ven mejor los tatuajes para hombres, donde los diseños pueden ser más complejos y llamativos, razón por la cual es normal ver a un hombre con un tatuaje en estas zonas.

A pesar de esto, los tatuajes en las piernas, pantorrillas, cuello o antebrazos también son muy populares, sin embargo no tanto como las zonas antes mencionadas, afortunadamente no forman parte de las áreas del cuerpo en las que no se deben aplicar en los tatuajes para hombres, sean del tipo que sean.

