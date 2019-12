Tatuajes en los hombres

Los tatuajes están de moda, pero no siempre ha sido así. Hoy en día, a pesar de que sigue existiendo cierto rechazo a los tatuajes, especialmente en el mundo laboral, todo lo que conlleva el mundo del “tattoo” está considerado como una profesión e incluso un arte.

La piel tatuada puede tener muchos significados porque hay un sinfín de motivos, dibujos, fechas, citas, frases y razones que animan a muchas personas a lucir sobre su piel una marca imborrable. A lo largo de la historia, marcar la piel con tinta y que esto permanezca fijado por siempre ha sido considerado como algo aceptable o no. Por suerte, ya la mayoría de la población considera esta práctica como algo natural que simplemente es un modo de mantener recuerdos imborrables sobre la piel.

Historia de los tatuajes en los hombres

La historia de los tatuajes se remonta hasta la prehistoria. Tanto en la antigüedad como a día de hoy, hay quien le sigue atribuyendo a los tatuajes un valor mágico. Otras muchas personas no van tan lejos, sino que simplemente consideran los tatuajes una forma de recordar algún evento, un ser querido, una fecha especial o simplemente por el gusto de llevar la piel tatuada.

Hace milenios, los pueblos primitivos grababan en su piel la forma del animal más temido para evitar tener encuentros con él. Así, se creía que tener un escorpión tatuado en el muslo libraba de su picadura.

Los egipcios ya se tatuaban hace 4.000 años. Las sacerdotisas de la vaca sagrada Hator tatuaban su bajo vientre y en numerosas momias halladas en excavaciones arqueológicas se han encontrado tatuajes de todo tipo.

Asírios y fenicios también echaron manos de estas prácticas. Ellos se tatuaban la frente con signos alusivos a la divinidad, un uso religioso que se prolongó a lo largo de los siglos y que se mantenía en Italia a inicios del siglo XX.

Aunque los tatuajes han sido a lo largo de la historia una práctica asociada más a los hombres que a las mujeres, las mujeres bretonas se tatuaban la piel. Los hombres, por su parte, en sus guerras frente al Imperio Romano, se teñían de azul con la hierba pastel.

Durante mucho tiempo, los tatuajes se asociaron a motivos religiosos, espirituales y guerreros. Así, cuando los españoles llegaron a las Islas Canarias, los indígenas guanches usaban las llamadas pintaderas a manera de sellos para estamparse series de dibujos en la piel. Las civilizaciones precolombinas en México hacían algo similar.

Partes del cuerpo donde tatuarse

La revolución o la aceptación generalizada de los tatuajes ha permitido también que se amplíen las zonas del cuerpo en las que lucir un tatuaje. Si antiguamente, lo que se buscaba con los tatuajes era impresionar a otros enemigos o marcar cierto estatus en la religión o el mundo espiritual, lo habitual era lucir tatuajes en zonas visibles, pues solo el simple hecho de lucir un tatuaje ofrecía una cierta relevancia social.

En la actualidad no existe prácticamente ningún área del cuerpo humano que no se pueda tatuar. Estas zonas no están a la vista de manera frecuente, por lo que llevar un tatuaje no ha de suponer ningún problema a nivel laboral.

La teoría dice que llevar un tatuaje en las costillas significa que se es una persona reservada, pues se reserva el tatuaje únicamente para personas seleccionadas. En la espalda ocurre algo similar, aunque lo cierto es que muchas personas consideran esta zona como una de las más sexis del cuerpo.

Más allá de la espalda o las costillas, una parte del cuerpo en la que lucir un tatuaje y que esto pueda ser considerado como algo totalmente distinto son las manos, el cuello los nudillos. Para muchas personas esto denota rebeldía y actitud, porque el objetivo no es esconder de manera fácil el tatuaje, sino lucirlo y mantenerlo a la vista de todo el mundo.

Con respecto a los tatuajes en la espalda, y también en el pecho, es importante resaltar que se trata de prácticas únicamente recomendadas para hombres valientes, porque son tatuajes muy dolorosos. El tamaño muestra también que la persona que luce el tatuaje realmente siente interés por esta práctica. Pecho y espalda, junto con pantorrillas y muslos son las zonas más recomendables para llevar tatuajes de grandes dimensiones.

Tatuajes en la cárcel

Un último detalle a tener en cuenta son los Tatuajes en la carcel Esta práctica recupera esa idea de que los tatuajes son algo asociado a la marginalidad, a la delincuencia y a mundos peligrosos. Para los presos, una forma de manifestar sus ideologías, posturas políticas, sociales o incluso anécdotas era y sigue siendo a través de los tatuajes.

Los significados de los tatuajes pueden cambiar dependiendo del país pero existen algunos objetos o motivos impresos en la piel que tienen un significado muy generalizado. Las lágrimas en la cara representan un asesinato cometido o la pérdida de una persona querida, o también la búsqueda de venganza.

Si el tatuaje es un reloj sin manecillas esto se relaciona con la pérdida de libertad y el transcurrir del tiempo, el que se va y no regresa. Las telarañas son también otra forma de expresar el paso del tiempo, aunque hay gente que las relaciona con la adicción a las drogas.

Otro motivo habitual entre los tatuajes carcelarios es llevar cinco puntos en la mano, con cuatro formando un cuadrado y el quinto entre medias. Estos puntos simbolizan las cuatro paredes de la celda y el punto encerrado es la presencia de esa persona dentro de prisión. Este tatuaje es común en gran parte de América y Europa.

