Tatuajes: áreas del cuerpo en que no se deben aplicar porque ¡se deforman!

Si deseas que tu tatuaje dure para siempre, tienes que evitar realizártelo en zonas del cuerpo donde no se recomiendan porque pueden borrarse fácilmente, así es, aunque estos están hechos para que duren mucho tiempo en la piel, no hay retoque que los salve si eliges hacerlos en estas áreas no recomendadas por los expertos.

Zonas del cuerpo no aptas para tatuajes

¿No se deben poner en las palmas de las manos?

Esta área del cuerpo tiene características y capas de piel que no permitirán que la tinta penetre de forma adecuada, y no solo debes descartar las palmas, también los dedos, pues hay 99 por ciento de riesgo de que los tatuajes en esa zona del cuerpo se pongan borrosos fácilmente.

¡No los pongas en los codos!

Los codos son una zona del cuerpo que todos los días se usan para apoyarse y doblan constantemente, así que esto hará que si te colocas un tatuaje pronto se irá desvaneciendo, así que, si no quieres que tu diseño en tinta sea en vano, procura evitar aplicarla en esta área.

Evita los tatuajes en los codos. Foto: lefrontal.com

Evita los pies

El sudor constante de los pies y la fricción que estos sufren al estar dentro los zapatos y calcetines harán que tu tatuaje con el paso del tiempo pierda color, de ahí que esta área del cuerpo no se recomienda para aplicarlo, así que si aúno sabes donde aplicarlo, te recomendamos 15 ideas de tatuajes para mujer en el brazo.

No se recomienda dentro del brazo o en las axilas

Al igual que los codos, las axilas y los brazos no son zonas del cuerpo que se recomienden para los estilos de tatuajes, ya que tienen mucha fricción y se podrían deformar con el tiempo, así que mejor evítalas.

¡Evita las manos!

Esta área del cuerpo está constantemente expuesta a los rayos solares, por eso no se sugiere tener tatuajes en las manos, pues si se hacen ahí son más vulnerables a perder color y a deformarse, así que mejor, en La Verdad Noticias te recomendamos Tatuajes: Los cinco estilos más populares.

Con información de El Heraldo de México.