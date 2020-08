Tasas globales de fertilidad van en retroceso ¡mujeres eligen tener menos hijos!

Índices de fertilidad de mujeres disminuyen. Foto: Clínicas de fertilidad | � Rido

Según un estudio reciente, un número creciente de mujeres que optan por no tener hijos está provocando una caída global en las tasas de fertilidad que podría reducir a la mitad las poblaciones de algunas de las naciones más grandes, te informamos al respecto. Si bien algunos investigadores han descrito los resultados del estudio como asombrosos, otros dicen que las tasas de fertilidad han estado disminuyendo durante años y advirtieron que no revelan nada revolucionario.

178 expertos en demografía planean enviar una carta abierta refutando y cuestionando algunas de las suposiciones detrás del modelo. Sarah Harper, profesora de la Universidad de Oxford, dijo a Insider que la disminución de las tasas de natalidad no es motivo de alarma.

Mujeres disminuyen la fertilidad en el mundo. Foto: Ovodonante

Estudio de Lancet sobre la fertilidad

El estudio predijo que la población de casi todos los países se reduciría y algunos se reducirían a la mitad para finales de siglo porque las mujeres tienen menos hijos.

El estudio también encontró que se prevé que 183 de 195 países tengan tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Combinado con una población que envejece, el resultado podría convertirse en una bomba de tiempo demográfica, en otras palabras, cuando no hay suficientes jóvenes para apoyar la economía y las generaciones mayores.

Pero aunque los investigadores describieron los resultados como asombrosos y preocupantes, ha recibido un rechazo masivo dentro de la comunidad académica.

Opiniones sobre la disminución de la fertilidad

Sarah Harper, profesora de gerontología en la Universidad de Oxford que anteriormente se desempeñó como directora de The Royal Institution of Great Britain, dijo: Tenemos que ser muy cautelosos con las declaraciones hechas en este estudio. El documento en realidad no reveló nada nuevo o innovador.

Harper, un experto en cambio de población, es uno de los 178 signatarios de una carta abierta de expertos en demografía enviada a The Lancet objetando el estudio cuestionando algunas de las suposiciones detrás del modelo. Se espera que se publique a finales de este mes.

Harper mencionó: Sabemos desde hace mucho tiempo que en los países de ingresos altos, las mujeres ahora pueden elegir el número de hijos que quieren, y habrá una sección de mujeres que quieran no tener hijos y mujeres que quieran tener uno o dos hijos. Ese es un patrón que ya está muy bien establecido, conocemos a los conductores.

En los países europeos, en particular, donde las mujeres reciben un cuidado infantil decente, en realidad están eligiendo tener dos hijos.

Que las mujeres puedan elegir el número de hijos que quieren es algo bueno

El profesor de Oxford también señala que la idea de que se necesita una población en auge para hacer crecer la economía de una nación está desactualizada.

Harper cree que al publicar estudios como el informe Lancet, los investigadores hacen que las personas asuman que la solución al problema de la caída de las tasas de fertilidad es presionar a más mujeres para que tengan hijos, cuando en realidad es un proceso natural.