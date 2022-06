¿Tarta Napoleón sin horno? Aquí te damos la receta de solo 2 ingredientes. Foto: elespectador.com

Si no has probado la Tarta Napoleón sin horno tienes que hacerlo, pues no solo es un postre con mucha historia, también tiene un sabor delicioso y aunque no lo creas puedes prepararlo con solo dos ingredientes, si sigues la receta que te compartimos, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que fue en el año 1912 cuando este pastel se hizo por primera vez y el motivo fueron los 100 años que pasaron tras el triunfo de Francia ante las tropas de las tropas de Napoleón, esto, porque al comienzo esta tarta era individual y solía simular la forma del sombrero de Napoleón luego de su fracaso.

Es importante recordar que la receta original lleva un hojaldre horneado y crema pastelera, pero, aquí, te vamos a dar una versión más sencilla que puedas hacer sin horno y en la comodidad de tu casa, sin necesidad de que seas un experto repostero. También, te recordamos que siempre puedes cocinar otra tarta fácil que puedes elaborar es la de queso.

Así es la receta de Tarta Napoleón sin horno

Ingredientes

Galletas orejita

Crema pastelera

Preparación

En un molde, de preferencia desmontable, coloca una capa de galletas Ahora, sobre la primera capa de galletas, coloca la crema pastelera de forma uniforme Después repite el proceso completo hasta llenar el molde La capa final debe ser de crema y la vas a cerrar con galletas en polvo Posteriormente, refrigera el postre durante 6 horas cómo mínimo y listo, ya podrás disfrutarlo

Esta receta fácil es una opción ideal para consentir a toda tu familia de manera económica y sencilla, así que no olvides compartirla con los que más quieres.

Te puede interesar: Receta fácil sin horno: ¡prepara la tarta de coco de iCarly!

¿Qué es una tarta?

Pastel de Napoleón. Foto: bolivia.com

También conocida como pastel, es un postre generalmente redondo hecho de una masa dulce que se cocina en horno, lleva muchas capas y en ocasiones está rellena. Además, suele decorarse con ingredientes como el chocolate, la fruta, la nata, la trufa y la crema pastelera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de gastrolabweb.com