Este es el TAROT mensual gratis para OCTUBRE: así te irá en el amor, profesión y bienestar Foto Mystical me

Preparate para descubrir como te irá en este mes de octubre de 2020 según la tirada de las cartas del tarot mensual gratis en cuestiones de amor, porfesión y bienestar. Esta es la mejor manera de comenzar un nuevo mes según las predicciones que el horóscopo del tarot tienen reservado para ti.

TAROT MENSUAL ARIES

AMOR

Alguien nuevo y muy emocionante puede estar entrando en tu vida - ¡y lo hará con una entrada triunfal! De hecho, puedes no saber qué hacer con esta alma ardiente y expansiva. Si te mueve demasiado el piso y es justo lo que has estado buscando, ¡pues mejor! Si tal parece un poco demasiado "peligrosa" para tu gusto, tómate tu tiempo para llegar a conocerla mejor.

PROFESIÓN

La aparición del Diablo indica que en cuanto a tus asuntos profesionales, puedes tener exactamente lo que deseas, todo depende de que tan lejos estés dispuesto/a a ir para conseguirlo. Si necesita mantener tu moral, podrás resistir cualquier oferta que suene demasiado buena para ser verdad, esa es la mejor manera de manejarlo. Definitivamente te encentrarás con tu lado oscuro. El tener control de las riendas depende de ti.

BIENESTAR

Las últimas semanas, como también las siguientes - no han sido ni serán fáciles. De hecho, lo que podría hacerte sentir mejor sería el rendirte... renunciar totalmente, tirar la toalla. En tu corazón, sin embargo, hay algo diciéndote que esperes un poco más. Si sabes que puedes hacerlo, es casi seguro que lo harás.

TAROT MENSUAL ARIES, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL TAURO

AMOR

La Sacerdotisa es una carta apacible, representando el lado más suave, más sutil de la vida. Se te pedirá que des tu entendimiento, así que si necesitas hablar con alguien, no dudes en hacerlo. Solo asegúrate de que es alguien en quien realmente confías. De la misma manera, si alguien pide consejo, dalo cariñosamente. Si una persona amada te ha hecho algo para ofenderte, perdonarle y olvida, especialmente si la ofensa no fue apropósito.

PROFESIÓN

Podrías no estar consciente de ello, pero estás a punto de hacer un cambio éste mes - un gran cambio - en el departamento del trabajo y profesión. Cuando el Tonto aparece, podrías ya estar experimentando inquietud y aburrimiento - infeliz con el tipo de trabajo que estás haciendo y ansías positivamente algo nuevo. La buena noticia es que está a punto de suceder; la oferta probablemente vendrá a través de la última persona que te pudieras haber imaginado.

BIENESTAR

Nuestras mentes son la fuente de muchos tipos de energía. La fuerza de voluntad, determinación para tener éxito, e incluso la salud física; todos comienzan con pensamientos positivos. La carta de Fuerza indica que tendrás que hacerte cargo de tus pensamientos en el mes que viene, no sólo para lograr resultados positivos a todos tus problemas, también para garantizar que nadie agite tu confianza. Una vez logrado tal, ¡tu éxito será definitivo!

TAROT MENSUAL TAURO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL GEMINIS

AMOR

Cuando de relaciones se trata, el mensaje que la carta Fuerza trae está muy claro. No tengas timidez al pedirle a tu amado (ya sea que acaben de empezar o que lleven juntos mucho tiempo) que te haga una promesa: una promesa en la que ambos sean apasionados, orgullosos y valientes. Si los dos están pasando por tiempos tormentosos, este mensaje es aún más importante.

PROFESIÓN

No importa lo que se te haya asignado a trabajar en éste mes, cuando el Sol se muestra en ésta posición, no hay duda de que te gustará. Podrías disfrutarlo tanto, de hecho, que tu autoestima crece tanto como tu reputación al ser capaz de hacer no sólo tu propio trabajo, pero también el de otros. Tu única advertencia: no mimes a tus superiores, quienes esperarán nada menos de lo que has proporcionado.

BIENESTAR

Por mucho tiempo, no has hecho nada más que escuchar los consejos de los demás, pero eso está a punto de llegar a su fin. El Carruaje te exige que encuentres el camino hacia tu propio destino, y que encuentres la ruta más rápida y directa para hacerlo. Se te guiará a lo largo del camino con signos y mensajes sutiles mediante eventos que sucedan a tu alrededor. Preste atención a ellos.

TAROT MENSUAL GEMINIS, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL CANCER

AMOR

No te preocupes. La carta de la muerte no indica que habrá un final trágico en tu vida, la vida de tu amante o incluso la vida de la relación. Lo que si pide es un nuevo comienzo para olvidarse de viejos hábitos. Habla con tu pareja y discutan que es lo que ambos quieren, ahora mismo, de su relación. Luego dejen ir lo que sea que no esté funcionando y empecen de nuevo, juntos.

PROFESIÓN

Sientes la necesidad de querer apresurarte en todos los asuntos, y puede ser que sea el mejor curso de acción. Sólo funcionará si tienes todo en su lugar. Si todo lo que quieres hacer se ha puesto ya en marcha, y por todos los medios, ¡ve por ello! Actúa con confianza y dejar que todo el mundo que te rodea sepa que no tienes ningún miedo de avanzar a tu propia velocidad.

BIENESTAR

Las últimas semanas, como también las siguientes - no han sido ni serán fáciles. De hecho, lo que podría hacerte sentir mejor sería el rendirte... renunciar totalmente, tirar la toalla. En tu corazón, sin embargo, hay algo diciéndote que esperes un poco más. Si sabes que puedes hacerlo, es casi seguro que lo harás.

TAROT MENSUAL CANCER, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL LEO

AMOR

Cuando la carta de los Amantes aparece, los ojos de todos se iluminan con anticipación amorosa. Esta carta, sin duda, indica un mes lleno de romance, o que podrías conocer al amor de tu vida, o una decisión que tiene que ver con una relación llegará a un final muy feliz. Sin embargo, para tener ese amor profundo, debes estar preparado para asumir un riesgo - abrir tu corazón y tomar una decisión.

PROFESIÓN

Cuando la Luna aparece en este campo de la vida, indica que es hora de que tengas menos dudas acerca de las formas en las que se mueve el mundo - es tiempo de ser más audaz en la forma en la que llevas a cabo tus objetivos. Si tienes miedo escénico antes de que ver a tus jefes, no dejes que te afecte. De hecho, consigue sacar esos pensamientos de tu cabeza. Tú estas a cargo y lo sabes.

BIENESTAR

Últimamente has tenido ganas de llegar a conocer a la persona que tienes en tu interior. Con la Emperatriz influyendo en tu mes, absolutamente todo lo que has tenido ansia por tener llegará a tu puerto. Eso si, sólo llegará mientras puedas mantener tu nivel de energía al cuidar de ti mismo/a de la misma manera en la que cuidas de demás. Simplemente come bien, bájale de tono al exceso y descansa siempre que puedas. Si escuchas a tu cuerpo, tu espíritu crecerá más fuerte.

TAROT MENSUAL LEO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL VIRGO

AMOR

Es hora de que empieces a tomar las cualidades de introversión, aislamiento y pensar seriamente en la realidad de una situación romántica. Si no estás feliz o satisfecho/a, el Ermitaño puede significar que una relación está a punto de terminar, o realmente ya ha finalizado. Sin embargo, también podría indicar un tiempo de mayor confianza, cuando dos personas realmente necesitan darse tiempo uno del otro sin sospechas infundadas.

PROFESIÓN

No importa el problema que estés enfrentando éste mes, esta carta estará más que feliz de ayudarte. La cosa es que cuando la Fuerza aparece, muestra la necesidad de valentía y de iniciativa, las cuáles no son fáciles de obtener. Entonces, tu misión será ponerle toda tu energía al trabajo, - hacer todo lo necesario para mostrarles a tus superiores que puedes tener creatividad, pasión y firmeza.

BIENESTAR

Has escuchado la expresión: "Todo está bien". Pues, eso es exactamente lo que está en tu agenda por ahora, independientemente de con quien te comuniques, lo que pides, o sin embargo hagas. No podría ser mejor, siempre y cuando te tomes el tiempo de pedirle específicamente al Universo lo que realmente deseas. Así, no existirá manera alguna en la que puedas fallar. ¡Pon tus objetivos en la mira con nada más que éxito en mente!

TAROT MENSUAL VIRGO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL LIBRA

AMOR

El Mundo trae unidad y fuerza. Cuando aparece esta carta, es para hacerte saber que estás al final del largo viaje. Con respecto al amor, es probable que vayas a hacer un movimiento importante - a cohabitar, casarte o tener un hijo con alguien que adoras. Si no estás románticamente envuelto/a, también podría significar que vas a preguntar o responder a esa pregunta. Prepárate, ¡felizmente!

PROFESIÓN

¡Enhorabuena! Estás en el comienzo de un proyecto que tiene buen augurio para el futuro. La Estrella puede estar indicando que estás a punto de comenzar una nueva profesión, que comenzarás una nueva posición dentro de la empresa para la que actualmente trabajas, o que podrás iniciar tu propio negocio. Aun así, deja que tus sueños e instintos te guíen. La única forma de fallar es el pasar por desapercibidos ciertos sentimientos.

BIENESTAR

Por mucho tiempo, no has hecho nada más que escuchar los consejos de los demás, pero eso está a punto de llegar a su fin. El Carruaje te exige que encuentres el camino hacia tu propio destino, y que encuentres la ruta más rápida y directa para hacerlo. Se te guiará a lo largo del camino con signos y mensajes sutiles mediante eventos que sucedan a tu alrededor. Preste atención a ellos.

TAROT MENSUAL LIBRA, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL ESCORPIO

AMOR

Es demasiado fácil hablar con alguien para que haga exactamente lo quieres que haga cuando aparece ésta carta. Es garantizado que obtendrás exactamente lo que deseas por parte de ese alguien - por ahora, eres bastante fuerte. La pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿deseas tanto lo que sea que desees que estás dispuesto/a a perder tus principios para obtenerlo? Piénsalo antes de comenzar a manipular a alguien que te respeta y aprecia.

PROFESIÓN

No importa lo que se te haya asignado a trabajar en éste mes, cuando el Sol se muestra en ésta posición, no hay duda de que te gustará. Podrías disfrutarlo tanto, de hecho, que tu autoestima crece tanto como tu reputación al ser capaz de hacer no sólo tu propio trabajo, pero también el de otros. Tu única advertencia: no mimes a tus superiores, quienes esperarán nada menos de lo que has proporcionado.

BIENESTAR

¿Tienes la sensación de estancamiento? Bueno, pues es hora de salir del hoyo, no importa lo que sea, y durante el siguiente mes, recibirás ayuda del Tonto para hacerlo. Date tiempo para pensar, meditar, e imaginar dónde quieres estar en la vida. Una vez que hayas averiguado qué es lo que realmente deseas, haz un plan - y haz que suceda. Es el momento de confiar en tus instintos.

TAROT MENSUAL ESCORPIO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL SAGITARIO

AMOR

¿Te sientes "atorado/a" o "encarcelado/a" en tu situación actual? Si sientes una conexión pero a la vez te sientes infeliz y deseando dejar la relación, detén el estancamiento. Si eres soltero/a, averigua cómo encontrar a alguien nuevo que te convenga más. Incluso si no tienes muchas oportunidades de salir y conocer gente nueva, no hagas escusas. Si realmente deseas encontrar el amor, encontrarás la manera.

PROFESIÓN

Cuando la Rueda de la Fortuna aparece, no importa que tan a merced te sientas de los poderes, tienes mucho más que ver con el resultado de lo que te imaginas. De hecho, tu actitud tiene absolutamente todo que ver con el resultado final del problema o del dilema. Por esa razón, es tiempo de que tomes el control de lo que está pasando - agarra el volante y no lo sueltes.

BIENESTAR

Todos tenemos un lado romántico y soñador en nuestra personalidad. La mejor parte es que cuando la Luna llega, llega para darnos la oportunidad de escapar de la vida real y de ser quienes somos, en vez de ser quienes los demás esperan que seamos. Que suerte la tuya. ¡Es tiempo de escaparte - con un amante! Sin embargo, recuerda que éste no será un cuento de hadas- ¡esta será una distracción apasionante!

TAROT MENSUAL SAGITARIO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL CAPRICORNIO

AMOR

Cuando de relaciones se trata, el mensaje que la carta Fuerza trae está muy claro. No tengas timidez al pedirle a tu amado (ya sea que acaben de empezar o que lleven juntos mucho tiempo) que te haga una promesa: una promesa en la que ambos sean apasionados, orgullosos y valientes. Si los dos están pasando por tiempos tormentosos, este mensaje es aún más importante.

PROFESIÓN

Es hora de tomar la iniciativa, así que junta un currículo vitae que te represente verdaderamente y comienza a enviarlo. Al Mago le encantara ayudarte. De hecho, la presencia de esta carta significa que tú puedes ser tu propio Mago, especialmente en el departamento de las comunicaciones. No dudes en echarte flores a ti mismo/a. Sabes lo bueno/a que eres en lo que haces, así que ¿porqué no jactarse?

BIENESTAR

Todos conocemos a alguien a quién nos referimos como Ermitaño - alguien que, a menudo, parece preferir su propia compañía a la de los demás. No importa que tan sociable seas, no te sorprendas si decides pasar más tiempo a solas - ¡la decepción será para tus amigos! Sé amable al explicarles que necesitas algún tiempo a solas para pensar en un determinado asunto.

TAROT MENSUAL CAPRICORNIO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TAROT MENSUAL ACUARIO

AMOR

¿Alguna vez te has dado cuenta de que la cualidad que más admiramos en los héroes de película de cine siempre es la perseverancia? Bueno, esa palabra es básicamente un sinónimo de Fuerza, así que cuando esta carta sale en el departamento del amor, se te pide - no, en realidad, se te exige - el aferrarte, el no rendirte y el hacerle saber a esa persona que tanto te importa que siempre estarás ahí, a su lado.

PROFESIÓN

¿Será que tu trabajo se refleja en tus creencias? ¿Lo disfrutas o sientes que esta haciendo una diferencia en el mundo? Si eres feliz haciéndolo, eso es maravilloso - estas a punto de tener un mes especialmente gratificante. El Papa se hará cargo de ello. Su presencia nos empuja a pasar nuestros días haciendo algo que refleja nuestra moral, nuestras creencias y nuestros objetivos para el mundo que nos rodea.

BIENESTAR

Durante el próximo mes, si pasas algún tiempo a solas, serás capaz de encontrarte, en el verdadero sentido de la palabra. ¿Podría significar que podrás convertirse en todo lo que siempre has querido ser? Bien, podría - pero es un camino largo, y por lo menos, estarás seguro/a de que vas por el camino correcto. Estas palabras podrían parecer superficiales, pero recuerda que mientras estamos en medio del largo viaje, sólo podemos ver los pasos pequeños.

TAROT MENSUAL ACUARIO, así te irá en este mes de OCTUBRE

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA EMPERATRIZ”

���� Conoce más sobre el significado de esta carta. ����https://t.co/qvSMsPACmH — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 21, 2020

TAROT MENSUAL PISCIS

AMOR

La presencia del Mago este mes indica que es hora de pensar seriamente en lo que realmente deseas de una pareja - y después salir a encontrarla. Si ya has encontrado a ese alguien tan especial, ustedes dos comenzarán una nueva fase en su relación - una de lazos más profundaos ¡Si eres soltero/a, averigua en donde se congregan lo espíritus afines y ve allí! Ellos también te están buscando a ti.

PROFESIÓN

¿Será que tu trabajo se refleja en tus creencias? ¿Lo disfrutas o sientes que esta haciendo una diferencia en el mundo? Si eres feliz haciéndolo, eso es maravilloso - estas a punto de tener un mes especialmente gratificante. El Papa se hará cargo de ello. Su presencia nos empuja a pasar nuestros días haciendo algo que refleja nuestra moral, nuestras creencias y nuestros objetivos para el mundo que nos rodea.

BIENESTAR

La buena noticia - más bien, la mejor noticia que posiblemente pudieras escuchar ahora - es que después de buscar todo este tiempo quien realmente eres, vas a encontrar respuesta. Ahora, esto puede parecerle tonto a los demás, pero tú sabes lo que significa. Has estado tratando durante varios meses, si no más, de averiguar quien realmente eres, aunque los acontecimientos recientes han demostrado que ¡ahora sabes!