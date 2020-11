Este es el Tarot mensual gratis para NOVIEMBRE: así te irá en el amor, profesión y bienestar foto mystical me

Preparate para descubrir como te irá en este mes de noviembre de 2020 según la tirada de las cartas del tarot mensual gratis en cuestiones de amor, porfesión y bienestar. Esta es la mejor manera de comenzar un nuevo mes según las predicciones que el horóscopo del tarot tiene reservado para ti ¡Checa lo que La Verdad Noticias trae para ti!

TAROT MENSUAL ARIES

AMOR

Es hora de que empieces a tomar las cualidades de introversión, aislamiento y pensar seriamente en la realidad de una situación romántica. Si no estás feliz o satisfecho/a, el Ermitaño puede significar que una relación está a punto de terminar, o realmente ya ha finalizado. Sin embargo, también podría indicar un tiempo de mayor confianza, cuando dos personas realmente necesitan darse tiempo uno del otro sin sospechas infundadas.

PROFESIÓN

Lo más difícil de hacer cuando aparece el Diablo es mantener intacta tu autoestima. Esta carta indica que todo tipo de fuerzas se están acumulando alrededor de nosotros para tentarnos, para convencernos de que el fin justifica los medios, incluso si eso significa perder un pedazo de nosotros mismos en el proceso. Lo peor puede ser que cedamos al chantaje para conseguir lo que queremos. No importa que tan difícil sea, mantén tus principios.

BIENESTAR

Cuando la carta de la justicia llega, es hora de llegar a una comprensión clara y objetiva con el mundo a nuestro alrededor. La Justicia exige que hagamos todo lo posible para conseguir lo que nos merecemos, y en el proceso, aprender a comprender que todo lo que hacemos es afectado por lo que todo el mundo hace. Eso no significa que debamos sentarnos a esperar. Se trata de negociaciones, equidad y tratos.

TAROT MENSUAL TAURO

AMOR

Durante el próximo mes, la Estrella absolutamente te promete una cosa: que cada persona que encuentres tendrá un impacto positivo en tu vida. No sólo eso, la Estrella también aparece para darte sabiduría y conocimiento para que reconozcas a tus almas gemelas cuando las veas. Simplemente no tengas miedo a saludarlas con una sonrisa, un gesto coqueto y ¡tu nombre!

PROFESIÓN

Es hora de tomar la iniciativa, así que junta un currículo vitae que te represente verdaderamente y comienza a enviarlo. Al Mago le encantara ayudarte. De hecho, la presencia de esta carta significa que tú puedes ser tu propio Mago, especialmente en el departamento de las comunicaciones. No dudes en echarte flores a ti mismo/a. Sabes lo bueno/a que eres en lo que haces, así que ¿porqué no jactarse?

BIENESTAR

Esta carta te pide que pases el mes que viene trabajando en una tarea interna en particular: debes de deshacerte de todo aquello que te haga sentir inseguridad, ya sea una relación personal, un trabajo que te hace infeliz o un estilo de vida que ya no te conviene. Si tienes un problema de salud que ha sido permanentemente, buscar asesoramiento médico y resuelve el problema.

TAROT MENSUAL GEMINIS

AMOR

La carta de Juicio indica el final de varios asuntos - el final feliz. En primer lugar y más importante para ti, será el hecho de que en realidad estarás listo/a para encontrar a la pareja perfecta - el tipo de persona que mereces. No tengas duda o preocupación de que no es la persona adecuada. Confía en tus instintos y date cuenta de que la larga búsqueda ha terminado.

PROFESIÓN

Cuando la carta del Carruaje sale, significa que es hora de tomar los asuntos sobre elección de profesión en tus propias manos. Si eso significa que te sientes bien con la idea de tener que salirte del mundo corporativo y seguir tu propio rumbo- para convertirte en tu propio jefe, intenta conseguirlo por todos los medios que tengas. Sólo asegúrate de que tienes suficiente respaldo y no arruines tus relaciones con nadie la retirarte; uno nunca sabe.

BIENESTAR

La magia está en el aire gracias a la aparición de la Estrella. Piensa en Dorothy y el Mago de Oz y aplica su aventura a tu propia vida. Estás a punto de ser tocado/a por la mano exquisita del destino - el tipo de destino que está de tu lado. No te pierdas este maravilloso regalo. Si necesitas algo, pídeselo al Universo y se específico/a.

TAROT MENSUAL CÁNCER

AMOR

La carta de Juicio indica el final de varios asuntos - el final feliz. En primer lugar y más importante para ti, será el hecho de que en realidad estarás listo/a para encontrar a la pareja perfecta - el tipo de persona que mereces. No tengas duda o preocupación de que no es la persona adecuada. Confía en tus instintos y date cuenta de que la larga búsqueda ha terminado.

PROFESIÓN

Cuando la carta del Carruaje sale, significa que es hora de tomar los asuntos sobre elección de profesión en tus propias manos. Si eso significa que te sientes bien con la idea de tener que salirte del mundo corporativo y seguir tu propio rumbo- para convertirte en tu propio jefe, intenta conseguirlo por todos los medios que tengas. Sólo asegúrate de que tienes suficiente respaldo y no arruines tus relaciones con nadie la retirarte; uno nunca sabe.

BIENESTAR

La magia está en el aire gracias a la aparición de la Estrella. Piensa en Dorothy y el Mago de Oz y aplica su aventura a tu propia vida. Estás a punto de ser tocado/a por la mano exquisita del destino - el tipo de destino que está de tu lado. No te pierdas este maravilloso regalo. Si necesitas algo, pídeselo al Universo y se específico/a.

TAROT MENSUAL LEO

AMOR

Para este mes de noviembre, existen muchas maneras de encontrar lo que nos merecemos en la vida, y es exactamente lo que la carta de Juicio nos trae. Durante el próximo mes, en cuestiones románticas, ésta carta definitivamente te ayudará a encontrar a tu media naranja. La parte más difícil de tu trabajo será el lanzarte, con valentía y sin pudor, sin importar el resultado a corto plazo. En resumen, si te interesa encontrar, sal a buscar- ¡Es hora!

PROFESIÓN

Puede que sea tiempo de tener una charla contigo mismo/a. Cuando el Papa aparece, tenemos que examinar si lo que "hacemos" en nuestra vida diaria es honesto, franco y no motivado sólo por persecuciones materialistas. Si de alguna manera has llegado a involucrarte en una situación que no te hace sentir bien, confía en tus instintos, aguarda tus principios morales y salte de ahí.

BIENESTAR

Después de un tiempo de lucha por traer paz y equilibrio a tu cuerpo, mente y espíritu, vas a tenerlos todos - y no por ninguna otra razón más que los has conseguido a través del proceso y de tus errores. Tu única misión ahora es tomar placer en la paz y la armonía que te has ganado - y tal vez compartirla con alguien. ¡Disfruta!

TAROT MENSUAL VIRGO

AMOR

Estas a punto de entrar a un momento de introspección con respecto a la cuestión de asociación. Es decir, si ves algo inusual o incierto en tu relación actual, necesitarás algún tiempo a solas para pensar las cosas. Si tu pareja realmente te conoce y se preocupa por ti, te dará éste tiempo con bendiciones. Si no es así, puede que necesites agregar esto a la lista de cuestiones a tomar en cuenta acerca de tu relación.

PROFESIÓN

¡Enhorabuena! El Tonto presentará una nueva buenísima oportunidad de trabajo que surgirá éste mes, y es probable que se dé en un campo en el que nunca pensaste trabajar. Tu misión es mantener los ojos abiertos y asegurarte de no dejarla pasar desapercibida. Ah, y no te desanimes si tal oferta viene en circunstancias extrañas o inusuales. Recuerda, todo pasa por algo. Disfruta de ésta nueva experiencia inspiradora.

BIENESTAR

Existen muchos tipos de fuerza: la física, de curso, la emocional y la espiritual, por nombrar algunas. Cuando aparece la carta de Fuerza, se te pedirá cavar profundo y mostrar al menos un tipo de poder personal durante el siguiente mes. Si has estado luchando en una batalla de cualquier tipo, tu adversario no tiene ninguna posibilidad de ganar - siempre y cuando estés determinado/a a no darte por vencido/a.

TAROT MENSUAL LIBRA

AMOR

¿Alguna vez te has dado cuenta de que la cualidad que más admiramos en los héroes de película de cine siempre es la perseverancia? Bueno, esa palabra es básicamente un sinónimo de Fuerza, así que cuando esta carta sale en el departamento del amor, se te pide - no, en realidad, se te exige - el aferrarte, el no rendirte y el hacerle saber a esa persona que tanto te importa que siempre estarás ahí, a su lado.

PROFESIÓN

Cuando la carta del Carruaje sale, significa que es hora de tomar los asuntos sobre elección de profesión en tus propias manos. Si eso significa que te sientes bien con la idea de tener que salirte del mundo corporativo y seguir tu propio rumbo- para convertirte en tu propio jefe, intenta conseguirlo por todos los medios que tengas. Sólo asegúrate de que tienes suficiente respaldo y no arruines tus relaciones con nadie la retirarte; uno nunca sabe.

BIENESTAR

Cada vez que se menciona la carta de la Templanza, la palabra "moderación" sale a relucir. Ambas representan lo mismo: un estado de equilibrio y balance, una condición de armonía con todas las personas y acontecimientos de tu vida. No tienes ningún deseo en ningún departamento en particular. De hecho, eres perfectamente feliz al truncar lo que sea que no te esté haciendo sentir tranquilidad y pacifismo.

TAROT MENSUAL ESCORPIÓN

AMOR

Cuando la carta de la Muerte sale, definitivamente hay algo que está llegando a su fin. La buena noticia es que si bien la mayoría de la gente al enterarse de esto teme que su vida, o la de otra persona esté llegando a su fin. Pero no es en absoluto lo que esta carta significa, contrariamente a la opinión popular, lo que la carta Muerte verdaderamente indica es simplemente cambio. En hora buena, será un cambio tremendo - pero cambio, después de todo, es de lo que la vida está llena. No tengas miedo. Ten vigor al aceptarlo.

PROFESIÓN

Cuando la carta de la Templanza aparece, puedes respirar profunda y relajadamente. Todos los asuntos en materia de trabajo y profesión saldrán bien, en gran parte debido a la ayuda de tus compañeros y superiores que harán todo lo posible por ayudarle, les pidas o no su apoyo. Lo que está sucediendo es que todas sus buenas acciones del pasado están siendo recompensadas. Disfruta los frutos de tu bondad anterior.

BIENESTAR

Las últimas semanas, como también las siguientes - no han sido ni serán fáciles. De hecho, lo que podría hacerte sentir mejor sería el rendirte... renunciar totalmente, tirar la toalla. En tu corazón, sin embargo, hay algo diciéndote que esperes un poco más. Si sabes que puedes hacerlo, es casi seguro que lo harás.

TAROT MENSUAL SAGITARIO

AMOR

Cuando aparece el Emperador, sentado en su trono, mirándote, sólo hay una cosa que hacer: empezar a pensar acerca de la estructura de tu relación. Si ustedes dos han construido su relación sobre terreno sólido, no será ninguna amenaza para ustedes. De hecho, él hará sus lazos aún más estrechos. Pero si hay una fisura en la armadura de la relación, es definitivamente tiempo de hablar y arreglarlo.

PROFESIÓN

Durante el siguiente mes, puede que debas reconsiderar seriamente el tipo de labor que has estado haciendo, o la posición que has tenido dentro de la empresa - porque algo definitivamente va a cambiar. Si piensas en ello honestamente, te darás cuenta de que todo esto realmente no tiene mucho de sorpresa. De hecho, es probable que lo hayas estado esperando, y en cierto grado, deseándolo. ¡Piensa en las posibilidades disponibles para ti!

BIENESTAR

Es el momento de echar un buen vistazo a tu vida, especialmente con respecto a cómo te afectará a largo plazo. Esto puede significar que tendrás que dejar ir a preciadas creencias o personas que has tenido como amigos durante algún tiempo. No mires atrás. Dejarlos ir sin pensamiento y refuerza tu corazón al darte cuenta de que es hora de pensar en ti mismo/a en vez de otros.

TAROT MENSUAL CAPRICORNIO

AMOR

La carta de Juicio indica el final de varios asuntos - el final feliz. En primer lugar y más importante para ti, será el hecho de que en realidad estarás listo/a para encontrar a la pareja perfecta - el tipo de persona que mereces. No tengas duda o preocupación de que no es la persona adecuada. Confía en tus instintos y date cuenta de que la larga búsqueda ha terminado.

PROFESIÓN

Durante algún tiempo has estado dándole vueltas a un asunto relacionado con tu profesión - y sabes que vas a tener que tomar una decisión durante el próximo mes. Intenta establecer algo con lo que puedas vivir, no sólo por el momento, pero por algún tiempo. Una vez hecho esto, serás capaz de relajarte - y aún mejor, liderar con autoridad, que es exactamente la posición que sabes que mereces.

BIENESTAR

Es el momento de echar un buen vistazo a tu vida, especialmente con respecto a cómo te afectará a largo plazo. Esto puede significar que tendrás que dejar ir a preciadas creencias o personas que has tenido como amigos durante algún tiempo. No mires atrás. Dejarlos ir sin pensamiento y refuerza tu corazón al darte cuenta de que es hora de pensar en ti mismo/a en vez de otros.

TAROT MENSUAL ACUARIO

AMOR

Cuando la carta de los Amantes aparece, los ojos de todos se iluminan con anticipación amorosa. Esta carta, sin duda, indica un mes lleno de romance, o que podrías conocer al amor de tu vida, o una decisión que tiene que ver con una relación llegará a un final muy feliz. Sin embargo, para tener ese amor profundo, debes estar preparado para asumir un riesgo - abrir tu corazón y tomar una decisión.

PROFESIÓN

Si tienes la sensación de que alguien está maquinando a tus espaldas un plan para socavar tu autoridad o para restarle valor - bueno, no es sólo locura de tu parte. De hecho, probablemente estas a punto de descubrir algo que necesitas saber, especialmente si estás a punto de tener un ascenso, lo cuál es muy probable. No permitas que ésta o éstas personas te afecten. Se fiel a tus acciones y hazles saber que no tiene planes de ir a ningún lado.

BIENESTAR

¿Tienes la sensación de estancamiento? Bueno, pues es hora de salir del hoyo, no importa lo que sea, y durante el siguiente mes, recibirás ayuda del Tonto para hacerlo. Date tiempo para pensar, meditar, e imaginar dónde quieres estar en la vida. Una vez que hayas averiguado qué es lo que realmente deseas, haz un plan - y haz que suceda. Es el momento de confiar en tus instintos.

TE PUESE INTERESAR:Mhoni Vidente: Horóscopo mensual para noviembre 2020

������ Aprende más acerca del significado de las cartas del tarot? “Ocho de Bastos”. ������https://t.co/HADQqKvAtZ — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 11, 2020

TAROT MENSUAL PISCIS

AMOR

Es demasiado fácil hablar con alguien para que haga exactamente lo quieres que haga cuando aparece ésta carta. Es garantizado que obtendrás exactamente lo que deseas por parte de ese alguien - por ahora, eres bastante fuerte. La pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿deseas tanto lo que sea que desees que estás dispuesto/a a perder tus principios para obtenerlo? Piénsalo antes de comenzar a manipular a alguien que te respeta y aprecia.

PROFESIÓN

Por primera vez en mucho tiempo, se empieza a aclarar que es lo que realmente quieres hacer con el resto de tu vida. Así que de ahora en adelante, incluso si es necesario borrar a algunas cosas e incluso algunas relaciones con seres queridos, gracias a la justicia, ahora entenderás que es el momento, y que tendrás le coraje y la fuerza de hacer todo lo que tienes que hacer.

BIENESTAR

Si has estado deprimido/a últimamente, es probable que sea porque has estado sintiendo que tienes poco o ningún poder sobre lo que te pasa. Eso no es cierto, te los mostrará la Rueda de la Fortuna y es necesario que lo tengas en cuenta. No estás a merced de los caprichos de nadie más que a los tuyos. No importa lo que desees o tengas miedo a, si apuntas al resultado final con toda tu energía, saldrás bien.