Tarot mensual gratis para DICIEMBRE: así te irá en el amor, profesión y bienestar

Tarot mensual gratis para DICIEMBRE: así te irá en este mes

Preparate para descubrir como te irá en este mes de diciembre de 2020 según la tirada de las cartas del tarot mensual gratis en cuestiones de amor, porfesión y bienestar. Esta es la mejor manera de comenzar un nuevo mes según las predicciones que el horóscopo del tarot tiene reservado para ti ¡Checa lo que La Verdad Noticias trae para ti!

TAROT MENSUAL ARIES

AMOR

Vas a ser muy popular durante el mes de diciembre. La carta de la Templanza indica un momento amistoso, relajado y social lleno de abrazos, comprensión y armonía con los demás. Obviamente, si estás con alguien, la conexión será mucho más fuerte y se acercarán el uno al otro. Si eres soltero/a, puedes estar a punto de conocer a alguien - no alguien que entrará en tu vida como una tormenta, sino una persona que va a hacerse camino en tu círculo social suavemente para quedarse allí.

PROFESIÓN

¡Enhorabuena! Estás en el comienzo de un proyecto que tiene buen augurio para el futuro. La Estrella puede estar indicando que estás a punto de comenzar una nueva profesión, que comenzarás una nueva posición dentro de la empresa para la que actualmente trabajas, o que podrás iniciar tu propio negocio. Aun así, deja que tus sueños e instintos te guíen. La única forma de fallar es el pasar por desapercibidos ciertos sentimientos.

BIENESTAR

Cuando la Sacerdotisa aparece, te ofrece muchas opciones, pero sólo una elección es la adecuada para seguir el camino correcto y hacer lo correcto por todos - especialmente para ti mismo/a. En este momento, la única "cosa correcta" por hacer es muy clara, pero probablemente no va a ser fácil. Si quieres dormir bien, con una mente clara que produce sueños fáciles, sigue tu propio código personal.

TAROT MENSUAL ARIES: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL TAURO

AMOR

No te preocupes. La carta de la muerte no indica que habrá un final trágico en tu vida, la vida de tu amante o incluso la vida de la relación. Lo que si pide es un nuevo comienzo para olvidarse de viejos hábitos. Habla con tu pareja y discutan que es lo que ambos quieren, ahora mismo, de su relación. Luego dejen ir lo que sea que no esté funcionando y empecen de nuevo, juntos.

PROFESIÓN

Durante el próximo mes, los Amantes te inspirarán a pensar en el futuro y a tomar una decisión acerca de cómo perseguirlo. Podrías optar por adquirir un socio comercial, sólo asegúrate de que es alguien que conoces bien, o que puedes tener confianza de que hará lo correcto. Si no estás seguro/a, solicita asesoramiento de alguien que tenga experiencia en la misma línea de trabajo. Estas apuntando a algo bueno, recuérdalo.

BIENESTAR

Si has estado sintiendo insatisfacción con las circunstancias en tu vida, es hora de cambiar eso. La buena noticia es que seguramente puede realizarse durante el próximo mes - siempre y cuando tengas disposición a trabajar en ello. Puede que necesites trabajar más de lo que piensas para poder llevarte bien con todos los que te rodean y hacer las paces con situaciones que previamente habrías encontrado intolerable.

TAROT MENSUAL TAURO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL GÉMINIS

AMOR

AMOR

No te preocupes. Según el tarot, la carta de la muerte no indica que habrá un final trágico en tu vida, la vida de tu amante o incluso la vida de la relación. Lo que si pide es un nuevo comienzo para olvidarse de viejos hábitos. Habla con tu pareja y discutan que es lo que ambos quieren, ahora mismo, de su relación. Luego dejen ir lo que sea que no esté funcionando y empecen de nuevo, juntos.

PROFESIÓN

PROFESIÓN

Durante el próximo mes, los Amantes te inspirarán a pensar en el futuro y a tomar una decisión acerca de cómo perseguirlo. Podrías optar por adquirir un socio comercial, sólo asegúrate de que es alguien que conoces bien, o que puedes tener confianza de que hará lo correcto. Si no estás seguro/a, solicita asesoramiento de alguien que tenga experiencia en la misma línea de trabajo. Estas apuntando a algo bueno, recuérdalo.

BIENESTAR

BIENESTAR

Si has estado sintiendo insatisfacción con las circunstancias en tu vida, es hora de cambiar eso. La buena noticia es que seguramente puede realizarse durante el próximo mes - siempre y cuando tengas disposición a trabajar en ello. Puede que necesites trabajar más de lo que piensas para poder llevarte bien con todos los que te rodean y hacer las paces con situaciones que previamente habrías encontrado intolerable.

TAROT MENSUAL GEMINIS: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL CÁNCER

AMOR

En muchos sentidos, la carta de la Torre apunta a los cambios del tipo más inesperado o volátil - no siempre, pero a menudo. Tu búsqueda ahora puede sonar difícil, pero realmente no es del todo mal, sobre todo porque ya sabes que vas a tener un mes para hacerle funcionar. Necesitas tener la seguridad de que no importa qué cambios el Universo les lance a ti y a tu pareja, ustedes dos estarán bien. Siempre y cuando, por supuesto, que acerquen uno al otro.

PROFESIÓN

Cuando el Ermitaño llega, pronto será el momento en el que tomes el manto de autoridad. Podría se fácil, si lo has planeado así, pero también puede ser difícil. Sin embargo, tus pensamientos y planes te llevan un paso más lejos hasta convertirte en la persona que realmente necesitas ser. También podrías optar por una profesión que te permita trabajar a solas, en feliz soledad.

BIENESTAR

Después de un tiempo de lucha por traer paz y equilibrio a tu cuerpo, mente y espíritu, vas a tenerlos todos - y no por ninguna otra razón más que los has conseguido a través del proceso y de tus errores. Tu única misión ahora es tomar placer en la paz y la armonía que te has ganado - y tal vez compartirla con alguien. ¡Disfruta!

TAROT MENSUAL CANCER: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL LEO

AMOR

El horóscopo mensual dice que alguien te está cortejando - o en al menos, intentándolo. Si los has estado alejando, es por algo. La Sacerdotisa te guiara suavemente mientras intentas decidir qué hacer. La palabra clave en su magia, sin embargo es suave. No te apresures, no te permitas el ser apresurado/a, y si escuchas las palabras, "si me amaras, lo harías ," ten cuidado. Si taleste amaran, jamás intentarían empujarte.

PROFESIÓN

Durante algún tiempo has estado intentando terminar un proyecto. Has puesto casi todo en él, todo lo que te ha sido posible, pero sinceramente te topas con el hecho de que realmente no hay nada más que hacer. Y que a pesar de que has puesto sinceramente toda tu energía en cierta tarea, no has recibido ningún agradecimiento, gratitud o aplauso. Es hora de descansar y pensar en el siguiente paso.

BIENESTAR

Según el tarot, la esperanza es, quizás, el más amable de regalos que el cielo nos da, y cuando la Estrella aparece en una lectura, significa que estamos a punto de recibir eso en muchos sentidos. Esta buena sensación te permitirá olvidar las rígidas formas del pasado, así como las formas con las que el mundo ha parecido olvidarte. En vez, lo que sentirás es un optimismo que sólo puede inspirar tu éxito en todos los emprendimiento que hagas.

TAROT MENSUAL LEO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL VIRGO

AMOR

Cuando la carta de la Justicia sale en ésta faceta de la vida, tu primer impulso es creer que todo funcionará automáticamente para bien - que el equilibrio y la equidad estarán a la orden del día. Sin embargo, la carta, automáticamente no entrega esas cualidades. Establece el tono para el mes, pidiéndonos crear equilibrio en nuestras relaciones. Esto no significa vaya a ser fácil, pero demuestra que vale la pena la lucha.

PROFESIÓN

PROFESIÓN

Cuando el Ermitaño llega, pronto será el momento en el que tomes el manto de autoridad. Podría se fácil, si lo has planeado así, pero también puede ser difícil. Sin embargo, tus pensamientos y planes te llevan un paso más lejos hasta convertirte en la persona que realmente necesitas ser. También podrías optar por una profesión que te permita trabajar a solas, en feliz soledad.

BIENESTAR

Durante el mes de diciembre, te verás llamado/a una vez más a hacer lo correcto - para ti y para los demás también. Virtuosamente estás ahí para quien te necesita, mantén tus promesas y busca el significado más profundo a todas las situaciones. Todas estas misiones serán llevadas a ti por cortesía del Papa, quien insiste nada menos en que sigas tu consciencia y el siempre hacer lo que sabes que es justo y honorable.

TAROT MENSUAL VIRGO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL LIBRA

AMOR

La carta de Juicio indica el final de varios asuntos - el final feliz. En primer lugar y más importante para ti, será el hecho de que en realidad estarás listo/a para encontrar a la pareja perfecta - el tipo de persona que mereces. No tengas duda o preocupación de que no es la persona adecuada. Confía en tus instintos y date cuenta de que la larga búsqueda ha terminado.

PROFESIÓN

La aparición del Diablo indica que en cuanto a tus asuntos profesionales, puedes tener exactamente lo que deseas, todo depende de que tan lejos estés dispuesto/a a ir para conseguirlo. Si necesita mantener tu moral, podrás resistir cualquier oferta que suene demasiado buena para ser verdad, esa es la mejor manera de manejarlo. Definitivamente te encentrarás con tu lado oscuro. El tener control de las riendas depende de ti.

BIENESTAR

Cuando aparece el Mago, es hora de utilizar tu mente y tus pensamientos para hacerte feliz a ti mismo/a. Tú sabes que puedes hacerlo. De hecho, puede ser que hayas pasando mucho tiempo pensado solo sobre lo que deseas y cómo puedes lograrlo. Bien, ve por ello. ¡No hay nada que de más satisfacción y poder que el usar todas tus habilidades en ver en quién te quieres convertir!

TAROT MENSUAL LIBRA: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL ESCORPION

AMOR

Estas a punto de entrar a un momento de introspección con respecto a la cuestión de asociación. Es decir, si ves algo inusual o incierto en tu relación actual, necesitarás algún tiempo a solas para pensar las cosas. Si tu pareja realmente te conoce y se preocupa por ti, te dará éste tiempo con bendiciones. Si no es así, puede que necesites agregar esto a la lista de cuestiones a tomar en cuenta acerca de tu relación.

PROFESIÓN

Podrías no estar consciente de ello, pero estás a punto de hacer un cambio éste mes - un gran cambio - en el departamento del trabajo y profesión. Cuando el Tonto aparece, podrías ya estar experimentando inquietud y aburrimiento - infeliz con el tipo de trabajo que estás haciendo y ansías positivamente algo nuevo. La buena noticia es que está a punto de suceder; la oferta probablemente vendrá a través de la última persona que te pudieras haber imaginado.

BIENESTAR

Por mucho tiempo, no has hecho nada más que escuchar los consejos de los demás, pero eso está a punto de llegar a su fin. El Carruaje te exige que encuentres el camino hacia tu propio destino, y que encuentres la ruta más rápida y directa para hacerlo. Se te guiará a lo largo del camino con signos y mensajes sutiles mediante eventos que sucedan a tu alrededor. Preste atención a ellos.

TAROT MENSUAL ESCORPION: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL SAGITARIO

AMOR

Los tiempos están cambiando, y dependerá de ti si el resultado es para bien o para mal. Recuerda que todo está en tus manos - los significados, así como los finales. Si decides a lo largo del curso de tu relación actual, que no eres feliz, o que deseas más de la relación, tomar al toro por los cuernos y terminarla o dirígete en una nueva dirección.

PROFESIÓN

La emperatriz a menudo acude cuando estamos a punto de comenzar una nueva profesión o dar un paso hasta la escalera del éxito. Si has sido pensando en tomar un salto, éste es definitivamente el mes para hacerlo. Ten imaginación y no tengas miedo de intentar algo nuevo, especialmente si con ello logras captar la atención de tus jefes. Las recompensas pueden llegar rápidamente, así como también un cambio en tu rutina. No te preocupes.

BIENESTAR

BIENESTAR

Después de un tiempo de lucha por traer paz y equilibrio a tu cuerpo, mente y espíritu, vas a tenerlos todos - y no por ninguna otra razón más que los has conseguido a través del proceso y de tus errores. Tu única misión ahora es tomar placer en la paz y la armonía que te has ganado - y tal vez compartirla con alguien. ¡Disfruta!

TAROT MENSUAL SAGITARIO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL CAPRICORNIO

AMOR

Las clásica frase "Si me amaras, lo harías," es bastante potente - incluso si sabes que está siendo recitada por alguien que sólo quiere que te rindas a su voluntad. Sin embargo, no eres sólo tú. Cuando alguno de nosotros se preocupa por alguien, queremos hacer a tal persona feliz. Si estamos involucrados con alguien que está dispuesto a jugar con nuestra generosidad y amabilidad, tal verá nuestros rasgos como debilidades, no fortalezas. Resístete a la explotación.

PROFESIÓN

PROFESIÓN

Durante algún tiempo has estado intentando terminar un proyecto. Has puesto casi todo en él, todo lo que te ha sido posible, pero sinceramente te topas con el hecho de que realmente no hay nada más que hacer. Y que a pesar de que has puesto sinceramente toda tu energía en cierta tarea, no has recibido ningún agradecimiento, gratitud o aplauso. Es hora de descansar y pensar en el siguiente paso.

BIENESTAR

Si has estado sintiendo insatisfacción con las circunstancias en tu vida, es hora de cambiar eso. La buena noticia es que seguramente puede realizarse durante el próximo mes - siempre y cuando tengas disposición a trabajar en ello. Puede que necesites trabajar más de lo que piensas para poder llevarte bien con todos los que te rodean y hacer las paces con situaciones que previamente habrías encontrado intolerable.

TAROT MENSUAL CAPRICORNIO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL ACUARIO

AMOR

Si tienes pareja, la llegada del Mundo te permitirá saber que estás definitivamente con la persona adecuada. Si eres soltero/a, estás a punto de conocer a la persona que estará contigo para siempre - alguien que literalmente se convertirá en tu mundo. Sí, esta carta podría ofrecerte la oportunidad de reconocer al amor de tu vida a primera vista. Mantén los ojos bien abiertos a esa posibilidad, inclusive si no parece ser la persona adecuada a la primera.

PROFESIÓN

PROFESIÓN

Durante algún tiempo has estado intentando terminar un proyecto. Has puesto casi todo en él, todo lo que te ha sido posible, pero sinceramente te topas con el hecho de que realmente no hay nada más que hacer. Y que a pesar de que has puesto sinceramente toda tu energía en cierta tarea, no has recibido ningún agradecimiento, gratitud o aplauso. Es hora de descansar y pensar en el siguiente paso.

BIENESTAR

La aparición de la Torre apunta a algo que a los seres humanos simplemente no les importa mucho: cambio. Cambio total. El problema es que mientras nosotros podemos afrontar el cambio, nos gusta que suceda en nuestros propios términos, que no es normalmente cómo sucede. Así que, cuando veas ésta carta, es el momento para prepararte para todo y recuerda, pase lo que pase es parte del gran esquema. Coopera.

TAROT MENSUAL ACUARIO: así te irá en este mes

TAROT MENSUAL PISCIS

AMOR

El Sol te convertirá en un verdadero imán romántico, así que si tienes pareja, ten cuidado de con quién coqueteas, incluso si lo haces de broma, porque a tu pareja no le parecerá amable lo receptivo que será casi todo el mundo contigo. Si eres soltero/a, ¡deléitate! Piense en esto como un buffet romántico, con el curso final siendo el amor de tu vida - y no pares de buscar hasta que le encuentres.

PROFESIÓN

Cuando la Torre aparece en nuestras vidas en el departamento de la profesión, a menudo significa que a pesar de lo duro que hemos estado trabajando, tenemos poco o nada que decir acerca de nuestro futuro. Esto puede significar que la empresa para la que trabajamos ha sido vendida o se venderá, y que no tendremos ningún remedio que trabajar para una empresa nueva. Puede que el proceso no sea agradable, pero podrías acabar con una posición mucho mejor.

BIENESTAR

Has escuchado la expresión: "Todo está bien". Pues, eso es exactamente lo que está en tu agenda por ahora, independientemente de con quien te comuniques, lo que pides, o sin embargo hagas. No podría ser mejor, siempre y cuando te tomes el tiempo de pedirle específicamente al Universo lo que realmente deseas. Así, no existirá manera alguna en la que puedas fallar. ¡Pon tus objetivos en la mira con nada más que éxito en mente!

TAROT MENSUAL PISCIS: así te irá en este mes

