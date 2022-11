Tarot gratis para hoy viernes 19 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 19 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Géminis, así es tu lectura del tarot

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta disposión para aprovechar las oportunidades amorosas, amigo. Bajo la influencia de la pareja Mago-Carro, irás por delante, siempre por delante, con fogosidad y entusiasmo, hacia tu felicidad.

Dentro de tu profesión, la tirada de la Estrella y el Carruaje anuncia un nuevo contrato en relación con el extranjero o un viaje de negocios muy agradable. Tus ambiciones se concretan con facilidad, entusiasmo y buen humor. Tu curiosidad te impulsa a explorar nuevos métodos de trabajo. No dudes en apoyar a tus compañeros de trabajo si tienes la impresión de que están al punto del derrumbe.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Menudo dinamismo en el amor, amigo! Mientras el Diablo pedalea furiosamente, la Rueda de la Fortuna gira a tu favor. Tus armas de seducción están presentes, actúan tu encanto y tu magnetismo. Sin embargo, no te muestres muy posesivo/a con tu pareja ni demasiado ansioso/a por obtener los favores de una nueva conquista. No es difícil que se embale esta máquina de seducción.

En la esfera profesional, das muestras de dinamismo pero también de flexibilidad. El Sumo Sacerdote calma los instintos del Diablo y limita los conflictos que este último pueda crear. Hoy alcanzarás los objetivos que te hayas fijado. ¡Tendrás éxito en todas las categorías!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca el la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerte o decirte cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarte. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!

En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia donde te conviene. Has de saber en todo caso, que posees los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

En tu área profesional, la pareja Fuerza-Mago te da la determinación y voluntad que necesitas a lo largo de todo el día. Nada podrá pararte en tu deseo de hacer que las cosas se muevan y de solucionar los problemas. Es un día ideal para hacer limpieza de papeles y cajones, por ejemplo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida social hoy es dinámica gracias al movimiento de la Rueda de la Fortuna y el Sol que miran ambos hacia una buena dirección, amigo. Salidas, invitaciones, viajes y encuentros. Ese es el programa. Tus relaciones afectivas se desarrollan en calma, lo que te consuela mucho. Comparte tu buen humor con toda la gente que puedas.

Por otra parte, soplan vientos de independencia en tu vida profesional. La asociación del Loco y la Rueda de la Fortuna te incita a volar con tus propias alas y a multiplicar las iniciativas personales, estrategia que será sin duda recompensada. Tu entusiasmo te lleva directamente hacia ambiciosos objetivos y realizaciones positivas para tu carrera y desarrollo personal.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Templanza te ofrecen algunos momentos de pura felicidad en tu vida amorosa, amigo. Habrá amistades sinceras y relaciones armoniosas con la persona amada en el transcurso del día. Si te encuentras en soltería, darás muestras de una gran facultad de adaptación y no retrocederás ante nada para ir a la búsqueda de nuevos encuentros llenos de promesas.

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!

