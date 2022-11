Tarot gratis para hoy viernes 18 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 18 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Los recuerdos felices y dolorosos de la infancia podrían venirte a la mente hoy, trayendo una nueva comprensión de cómo tus experiencias tempranas afectan tu situación actual. Informaciones inesperadas podrían proporcionarte una nueva perspectiva sobre el presente y el futuro. Podrías darte cuenta de que un curso personal o profesional no es adecuado para ti. No dejes que el miedo abrume tu necesidad de una transición.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Aunque puedes tener sensación de comodidad en tu entorno, podrías recibir una señal inequívoca de que es hora de un cambio. Esto podría implicar un trabajo diferente, que te permita hacer uso de las habilidades y talentos que no has explotado. No dejes que las tareas pequeñas pero necesarias te hagan abandonar un nuevo curso de acción. Representa una etapa vital en tu crecimiento personal.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El éxito financiero repentino podría producir trastornos en tu estilo de vida. Por lo tanto, revisa tu situación actual y considera la búsqueda de preciados sueños viejos que puedas haber abandonado. Las metas espirituales e intereses pueden cambiar. Los viejos amigos se podrían quedar atrás y nuevas amistades comenzar. Es importante recordar que una vez que te embarques en este nuevo camino, no habrá vuelta atrás.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Pasas demasiado tiempo al servicio de los demás. Ahora puedes revaluar tu "deber" hacia ellos. Tal vez alguien aproveche indebidamente tu buena naturaleza. Tal vez estés experimentando finalmente deseos que sientes que tienes que cumplir. Analiza objetivamente tu situación sin sentir culpa, tristeza o miedo a perder a un amigo. ¡Tu felicidad también importa!

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Te satisface profundamente tu vida amorosa? Hoy recibirás impulso para hacer balance y desarrollar algunas soluciones si fuese necesario. Un gran problema podría ser tu posesividad. Prueba con un experimento. Dale más libertad a tu pareja. Puede parecer arriesgado para ti, pero no lo es. Afloja un poco las riendas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Amar a alguien no es garantía de que algún día esa persona no se vaya. Debes dar tu amor con libertad y sin cadenas. Si te acercas a la gente siempre pidiendo garantías o protección, les harás sentir que no confías en ellos. Como consecuencia, no van a confiar en ti. Es un círculo vicioso. La única salida es dar tu corazón sin condiciones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Necesitas una guía. Este es un buen momento para aprender de un maestro en autoridad, incluso si eso significa ponerse en el papel de aprendiz. Este es un cambio maravilloso para ti, sobre todo porque eres a menudo quien enseña a otras personas. Este tipo de ejercicio te puede hacer mucho bien. Si hay un nuevo tema que deseas estudiar, ahora es el momento de hacerlo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Este es un día de meditación. Esto te ayudará a hacer un balance de cómo te sientes por dentro, lo que no has tenido oportunidad de hacer por un tiempo. Estás en el proceso de abandonar la carga de tener siempre que hacer tu "deber". Milagro de milagros: ¡finalmente te darás cuenta de que no puedes trabajar todo el tiempo! ¡Tómate un descanso!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este es un día de meditación. Esto te ayudará a hacer un balance de cómo te sientes por dentro, lo que no has tenido oportunidad de hacer por un tiempo. Estás en el proceso de abandonar la carga de tener siempre que hacer tu "deber". Milagro de milagros: ¡finalmente te darás cuenta de que no puedes trabajar todo el tiempo! ¡Tómate un descanso!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si tu vida diaria parece desordenada, cámbiala. ¡No te demores! Dicen que el ajetreo y el bullicio de la vida te llevan en mil direcciones distintas. Realmente preferirías vivir en la paz y tranquilidad del campo. Es posible hacer un cambio tan dramático. ¡Aprovecha tus especiales facultades de adaptación!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes dejar de lado tu habitual tendencia a seguir adelante sin mirar atrás. Podrías reconsiderar las ideas del pasado y verlas bajo una luz completamente nueva. Las circunstancias pueden obligar a una revaluación de tu trabajo o estilo de vida actual. O podrías contemplar una mudanza. El contacto con un hermano o vecino puede ser restaurado. El día de hoy se trata de ajustes.

Piscis, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se trata de reevaluaciones. Los sueños o ambiciones que puedes haber abandonado podrían resurgir. Podrías tener que enfrentarte a las dificultades de tu situación actual. Puedes optar por reclamar unos cuantos favores a personas de las que no has oído hablar en años. Deudas antiguas pueden necesitar ser pagadas. Este es un buen momento para atar cabos sueltos, poner el punto y final y seguir adelante.

