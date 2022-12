Tarot gratis para hoy viernes 16 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 16 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Una carta cariñosa o la llamada de alguien cercano podría ser justo lo que te recetó el doctor hoy. Puedes tener la sensación de que tienes sobrecarga de trabajo y eres un poco pesimista acerca de los planes que has hecho. Tu amistad debe de poder levantarte el ánimo y motivarte a seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo que te encuentres. Recuerda su bondad. Tu amigo puede necesitar lo mismo de ti en algún momento en el futuro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes tener algunas nuevas y atractivas ideas para avanzar en tu carrera y aumentar tus ingresos. La única pregunta es si puedes o no seguir adelante. Algunas de ellas pueden ser viables y otras no, pero si te las tomas serio, deberías hacer algunas investigaciones para darte cuenta de ello. El futuro se ve bien si tomas las medidas necesarias para convertir tus ideas en realidad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que experimentes un torrente de ideas espirituales. Te parecerán claras y apropiadas y podrían inspirarte a pasar tiempo dedicándote a la música, la poesía o la pintura. El único problema podría ser que estas ideas pueden desaparecer si no las anotas de inmediato. Las visiones desde el otro lado pueden ser efímeras. Si te gustan, mantén un registro. Probablemente estarás feliz de haberlo hecho.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas que hacerte cargo de una gran cantidad de papeleo. Te sentirás mentalmente fuerte y capaz de ocuparte de ello con facilidad, aunque puede que no sea posible hacer de momento algunas de esas cosas. Las informaciones de los vecinos u otros conocidos podrían parecer sospechosas. Puedes sentir que tienen sus propios planes. No repitas todo lo que oigas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Un evento social podría ponerte en contacto con algunos viejos amigos que significan mucho para ti. La ocasión será muy cálida y amable, aunque es posible que sientas un poco de melancolía. ¡No importa! A veces el silencio en compañía es preferible a la conversación forzada. Simplemente disfrutas de la presencia de compañeros entrañables y escuchas lo que otros dicen. Vas a disfrutar mucho más.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Trabajar en estrecha colaboración con alguien puede causar un afecto fuerte y cálido entre los dos. Puede o no ser una atracción romántica, pero si lo es, no profundices demasiado en ello ahora. La situación está creando emociones. Existe la posibilidad de que la atracción pueda tener lugar mañana. Pero probablemente has encontrado a alguien con quien puedas colaborar armoniosamente. ¡Eso es importante!

Libra, así es tu lectura del tarot

El amor, el afecto y el romance parecen estar a tu alrededor. La unidad sólida con amigos cercanos, familiares y tu pareja romántica puede brotar durante todo el día. También puedes esperar que surja un torrente de imaginación e inspiración artística, quizás generado por el apoyo de quienes te rodean. Las relaciones establecidas ahora van a durar mucho tiempo. Recuerda el día de hoy cuando los tiempos se pongan difíciles.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Fuertes impresiones psíquicas de amigos o miembros de la familia ausentes pueden llegarte hoy. Todas tienden a ser positivas, aunque puede que te resulten desconcertantes. ¡Podrías incluso pensar más en ello si descubres que tu intuición era correcta! Esta tendencia puede continuar durante un tiempo. Tu sensibilidad a los pensamientos y sentimientos de los demás es cada vez mayor. Puede ayudar a que los comprendas mejor. Aprovéchalo todo lo que puedas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías intuir fuertes sentimientos de afecto por parte de alguien que podría atraerte románticamente. Podrías sentir una oleada de euforia gracias a esta experiencia antes de que tu lado escéptico se active para decir que todo es una ilusión. Un poco de escepticismo es saludable, pero no dejes que domine tu impresión positiva. Todas las señales dicen que lo que sientes es verdad. ¡Sigue a tu corazón!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Un amigo cercano o tu pareja podrían proponerte un viaje improvisado y es posible que decidas ir. Estás impaciente por la aventura. Es posible que hayas estado considerando varias opciones, pero la idea de tu amistad parece ser la más atractiva. Si se trata de un viaje a un país extranjero, es posible que desees estudiar su idioma. ¡Te sorprenderás de lo rápido que aprendes!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

El amor y el romance van maravillosamente bien hoy. Si tienes pareja, el afecto sigue creciendo entre ambos. Un fuerte sentido de unidad podría conducir a un compromiso firme. Si actualmente no tienes pareja, no te sorprendas si alguien que te gusta, pero a quien no conoces bien, de repente parece sentir atracción hacia ti.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tienes tendencia hacia la intelectualidad. Hoy puedes poner algunos de tus conocimientos a trabajar de una manera creativa. Tu intuición e imaginación están trabajando horas extras. Si has estado pensando en iniciar un proyecto artístico, este es el día para hacerlo. El único inconveniente es que tu trabajo te puede obsesionar tanto que no puedas concentrarte en nada más. Márcate tu propio ritmo para no quemar toda tu energía.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!