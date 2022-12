Tarot gratis para hoy viernes 09 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 09 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Trata de que no te atrape el fuego cruzado de una acalorada batalla emocional. Tu naturaleza alegre y amante de la libertad es demasiado preciosa para ser manchada por palabras y emociones abrasivas. Si las cosas empiezan a encenderse, erige un muro de protección mental. Estas personas pueden estar demasiado atrapadas por su propio drama como para ver cómo sus acciones afectan a las personas de su entorno.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Debes sentirte emocionalmente estable hoy, pero es posible que sientas un poco de inseguridad en ti cuando se trata de información. Alguien está desafiando tu forma de pensar y exigiéndote que des un paso más a pesar de esa inseguridad. Eres feliz en la parte de la rama que es mucho más gruesa y estable. Siéntete libre de permanecer allí si sientes incomodidad arriesgándote ahora.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Vete a ver una película que hayas querido ver desde hace semanas. Vas a ser más feliz en una realidad que no sea necesariamente la tuya. Los escenarios de fantasía e ilusión son los que alientan tus capacidades imaginativas ahora. Ten cuidado con dejar que fuertes problemas emocionales que no tienen nada que ver contigo te opriman.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es posible que te enfrentes a una elección entre dos realidades diferentes. Amigos y familiares están eligiendo partido mientras tú no te decides. Eres capaz de entender los dos lados de la cuestión, por lo que te es difícil dedicar tu energía a uno solo. Tal vez quieres servir de puente entre los dos campos. Las cosas no tienen que ser tan blancas o negras como las ven los demás.

Leo, así es tu lectura del tarot

Ten cuidado con dejar que tu imaginación vuele lejos con tus emociones. Los grandes escenarios que construyes en tu cabeza pueden romperte el corazón si no logras tus objetivos. Hay un tono realista hoy que te pide seriedad y pragmatismo, sobre todo cuando se trata de tus sentimientos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu corazón está en el lugar correcto hoy, pero de alguna manera te resulta difícil ejecutar las cosas que quieres hacer. Los proyectos de arte y música son especialmente difíciles para ti ahora. Requieren un enfoque más cerebral del que quisieras admitir. Tal vez te atrae la naturaleza espiritual de las cosas más de lo que te opones a su naturaleza racional.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si sientes resistencia o frustración en un área determinada, debes tomar esto como una señal de que debes seguir una ruta nueva. Las cosas deben fluir sin problemas y con facilidad. Este es uno de esos días en los que la realidad va a entrar en conflicto con la fantasía, especialmente si no las tienes bien separadas en tu mente. Disfruta de tu mundo imaginario, pero trata también con el mundo práctico.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Déjate llevar por tu naturaleza sensual hoy. Esta parte de tu ser no se expresa con regularidad. Sal a dar un largo paseo con alguien a quien ames. Enciende algunas velas en tu habitación o toma un baño caliente. Los sabores y olores te resultarán muy poderosos. Disfruten de una cena romántica para dos. No te dejes atrapar tanto por el aspecto intelectual de las cosas que te olvides de la parte sensual de la vida.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir un tira y afloja. En un momento sientes que debes sentarte a esperar que las cosas salgan como quieres, y la próxima vez sientes la necesidad de ponerte en movimiento. La vida es un equilibrio delicado entre estas dos formas de actuar. Ninguna de las maneras es más correcta así que reconoce y honra a ambas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puedes experimentar algunas emociones crudas hoy y debes utilizarlas como aliadas, no como enemigas. Tu corazón puede sentirse un poco maltratado, así que haz lo que puedas para mimarlo. Ten cuidado con dejar que los demás se acerquen demasiado si simplemente no saben cómo actuar cerca de algo tan frágil y puro. Protégete tanto como puedas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La molesta inquietud que experimentas hoy es simplemente un recordatorio de que es importante comenzar a participar en proyectos de arte o proyectos musicales que te hagan feliz. Aprende de las personas que no tengan miedo de perseguir sus sueños. No te preocupes demasiado por lo que otras personas piensen de tu trabajo. Ahora es importante hacer estas cosas por ti y para ti.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las personas pueden confiar en ti de muchas maneras hoy, así que ten cuidado con no decepcionar a nadie. Puedes tener la sensación de que hay jueces evaluando tu desempeño. Trata de no dejarte llevar por este concepto. Lo más importante es que hagas todo lo que puedas, no necesariamente que alcances la perfección.

