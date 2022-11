Tarot gratis para hoy viernes 05 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy viernes 04 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 05 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si últimamente te sientes solo(a), el divertido Mago hace lo posible por servirte de consuelo. Con un estado de ánimo marcado por el Ermitaño, el ambiente no es precisamente festivo. Tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), a aislarte para huir de las dificultades. Frente a esto, tu entorno hace lo posible por sacarte de tus problemas. Hay programa antiestrés en casa de los que te aprecian.

En el terreno profesional acabas de pasar por una prueba que te ha dejado un gusto amargo. La alianza de la Muerte y del Mago indica que es hora de olvidar esta mala experiencia para lanzarte en la búsqueda del éxito. Sal de tu letargo, sé emprendedor/a y tu situación mejorará rápidamente. ¡Añade un poco de tu buena voluntad!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay hoy tranquilidad ni romanticismo, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Emperador, te guían más bien la pasión y el poder de dominación. Líbido exacerbado, posesividad, celos, no tienes reparo en tu entorno afectivo. Cuidado, pues este ambiente de imprudencia e impaciencia puede disgustar a tu pareja o puede que las personas cercanas no te comprendan.

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!

En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el Sol y energizada por el Mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional. Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. ¡Aprovecha!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo dinámico, no conseguirás deshacerte de un sentimiento de soledad y tristeza interior. Bajo la influencia del Ermitaño, sentirás la necesidad de aislarte, de reflexionar y poner en cuestión cada situación. Evidentemente, eso no contribuye al avance en tus relaciones, sobre todo si estás "a prueba" con un/a pretediente. ¡Sé positivo(a)!

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no te andas con rodeos. Estimulado/a por la alianza de la Emperatriz y la Torre, respondes a las críticas con palabras que hieren con la verdad. No estás seguro/a de poder ganar en este peligroso juego de reproches, amigo, pero no puedes evitar decir la verdad.

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, tarot.

Hoy no esperes grandes demostraciones de ternura en tu vida amorosa, amigo. La pareja Sacerdotisa y Sumo Sacerdote es austera y no te permite mucha fantasía. Es más bien cuestión de sincera amistad, de confort moral y sagaces consejos. Es el día ideal para ir a ver a un pariente o amigo/a que sabrá apoyarte en tu conquista afectiva.

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la confusión en tu vida sentimental, amigo. Frente a las tormentas que amenazan con estallar, tú sueñas con darte media vuelta y huir lejos de tu entorno familiar donde nadie te conozca y donde nadie te moleste. La alianza del Loco y de la Torre señala una necesidad irreprimible de libertad. ¡Ánimo!

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.

Por otra parte, tu vida profesional está sometida a un cambio de orden estructural o financiero que pondrá en tela de juicio tu estatus, o incluso tu actividad. La asociación del Sol y el la Muerte cierra un ciclo y redistribuye las cartas profesionales. Este nuevo reparto no irá necesariamente en tu contra. Mantén la confianza y defiende tus intereses personales con tenacidad.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, tarot.

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el aspecto profesional, la alianza del Loco y el la Muerte parece indicar que terminas un contrato o un importante proyecto, sin saber, sin embargo lo que vendrá después. Esta fase de incertidumbre en el futuro te angustia y te cuesta imaginar cómo saldrás adelante. En lugar de deprimirte, ¡repón fuerzas descansando!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!