Tarot gratis para hoy sábado 28 de enero del 2023. ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino para hoy sábado 28 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias trae la tuya.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la característica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. Despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tú también.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo, hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!

En cuanto a tu profesión, demasiada agitación te impide avanzar con serenidad hacia los objetivos que te has marcado. Bajo la influencia del Loco y la Rueda de la Fortuna, tienes tendencia a ir demasiado deprisa en todo lo que haces o dices hoy. Precipitación, dispersión, falta de concentración. Las pequeñas contrariedades se acumulan a pesar de tus esfuerzos. En este contexto desestabilizante, te conviene detenerte para reflexionar.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

En tu área profesional, prefieres el aislamiento a toda relación con tu entorno socioprofesional. La influencia de la Luna y la Sacerdotisa es tal, que tu creativa imaginación se multiplica, mientras que tu apertura sentimental disminuye. Tus innovadoras ideas están bien, pero ni hablar de compartirlas por el momento. No te sorprendas si sientes cierta incomprensión por parte de tu entorno.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Esta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo elige la soledad hasta esta noche.

Hoy podrías cerrar la puerta de tu despacho, buscando con urgencia calma y soledad para reflexionar sobre tus proyectos, elaborar una estrategia, tratar un asunto delicado. La alianza de la Templanza y el Ermitaño indica que a tus compañeros de trabajo les costará comprender este mutismo repentino. No escatimes razones a la hora de explicarles tu necesidad de tranquilidad, es mejor que lo digas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Escorpión, así es tu lectura del tarot

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

En tu vida profesional, vas sin prisa pero sin pausa. Sin hacer ruido progresas con inteligencia y discreción, estimulado/a por la brillante asociación del sol y la Sacerdotisa. Tus pertinentes análisis, tus visiones creativas, tu sentido de la responsabilidad, encantan a tus compañeros. Sal de escondite para hacerles parte de tus ideas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, tendrás hoy la necesidad de romper con tu pasado afectivo, amigo. La Muerte te incita a liberarte de ciertas obligaciones impuestas por un/a compañero(a), o a reducir tus ambiciones en cuanto a una relación estable. Por suerte, la Emperatriz te abre su corazón y te propone actuar con inteligencia y benevolencia para evitar toda ruptura definitiva o brutal.

En el trabajo, la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del Diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del Emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romántica de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor para soportar un amor agobiante, amigo y si tu pareja se muestra posesiva, harás lo posible por poner las cosas en su sitio. La pareja formada por el Ahorcado y el Sol marca cierta irritación con relación a las obligaciones de la vida afectiva, y especialmente de la pareja. Estás preparado/a para hacer sacrificios por conservar tu libertad.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!