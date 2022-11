Tarot gratis para hoy miércoles 09 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 09 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Amigos o un grupo al que perteneces podrían encontrarse con dificultades financieras y pedir tu consejo. No sería una buena idea hacerlo, al menos no hoy. Tus pensamientos no están tan centrados como debería ser. Aunque podrías utilizar un poco de intuición para guiarte. Tu capacidad de ver por debajo de la superficie es alta ahora.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La comunicación con los miembros de la familia y esa persona especial en tu vida puede ser frustrante hoy. Puede que no estén de acuerdo o no sean capaces de coincidir en el mismo sitio. No te frustres. Se trata de la energía planetaria ejecutando una menor interferencia. Mañana esto habrá pasado y una vez más se encontrarán en terreno común.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Ciertos planes de viaje o el avanzar en tu educación podría estar en tu mente. Tu entusiasmo puede impedir que te centres en las tareas que tienes que hacer. No te preocupes por eso. Tu perseverancia te permitirá completar tus tareas a pesar de cualquier cosa que pueda distraerte. O eso, ¡o la gente que te rodea va a estar recordándote tus responsabilidades!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Los pensamientos de romance y sueños de una noche maravillosa con esa persona especial se ven frustrados por el trabajo que tienes que hacer de inmediato. Esto podría afectar tus finanzas. Podría implicar una gran cantidad de pensamiento profundo sobre temas que no te interesan. No dejes que esto te desanime. Acaba las tareas y luego planifica tu velada. No va a ser demasiado tarde para divertirse.

Leo, así es tu lectura del tarot

Sin duda tienes la impresión de estar teniendo una mayor claridad que en el pasado reciente. Las energías planetarias se están alineando para romper la neblina mental que has estado experimentando. Los últimos días te han hecho pensar un montón y has aprendido algunas lecciones que deben ser evidentes hoy. Ahora te toca a ti aplicar esas lecciones a tu vida.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hace poco tenías la sensación de que tus proyectos profesionales realmente no eran realmente tuyos, sino los de tus padres, en especial que tu madre quería que tuvieras. Ahora has estado analizando tu carrera desde todos los ángulos y has tratado de averiguar qué es lo que realmente quieres. Hoy deberías ser capaz de ver con más claridad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Parece que la base de tu ambición social ha sufrido últimamente. Las energías planetarias deberían darte algunos nuevos deseos. Pueden ser de una naturaleza más modesta, pero eso no quiere decir que no serán importantes. Lo que te motive profesionalmente va a ser más saludable y menos egoísta. En última instancia, será una evolución positiva y satisfactoria.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Este es el día en el que por fin puedes aceptar que tiendes a desempeñar el papel de un progenitor en tus relaciones sentimentales. Eres tú quien fija los límites, organiza las cosas y asume la responsabilidad. Tu pareja debe tratar de abrirte a tu lado más sensible y frágil.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¿Tienes miedo de que la gente ya no te entienda? ¿Has cambiado mucho? ¿Tienes la sensación de que has dejado atrás a algunas personas? Sí, es posible, pero ¿qué puedes hacer? No todo el mundo puede cambiar al mismo ritmo que tú. Tus amigos no tienen ningún problema con los cambios que has sufrido. ¡Considera esta posibilidad!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

No tienes la misma opinión que los demás. Por supuesto, este es el mismo caso para cada uno de nosotros. Pero parece que difieres en opinión cada vez con más gente. Puedes decidir que es hora de diseñar tu propio puesto de trabajo, ¡donde eres el único jefe con quien discrepar! Esto reclamará algunos riesgos, pero las potenciales recompensas son grandes

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías sentirse especialmente optimista y entusiasta con la vida. Tendrás un montón de grandes ideas sobre qué hacer con tu día, pero, por desgracia, tu capacidad para poner en marcha estos planes probablemente será limitada por otras responsabilidades. Esto podría hacer que sientas impaciencia todo el día pero, ¿qué diablos? ¡Esta noche puedes hacer lo que quieras!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Durante el día podrían surgir discusiones acerca de la religión. Una oleada reciente de revelaciones intuitivas podrían causar que desees exponer tus creencias, pero esto podría ser contraproducente. Este no es el día apropiado para tratar de convencer a otros de cualquier cosa. Tampoco es un buen momento para pensar en términos de alejarse durante un tiempo. Da vueltas a algunas ideas, pero haz planes definitivos más adelante.

