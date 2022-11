Tarot gratis para hoy martes 29 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 29 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu intuición ha estado especialmente afinada desde hace algún tiempo. Hoy puedes decidir ponerla en práctica. Podrías considerar asistir a una clase o taller que incremente tu capacidad de comunicación. Nuevos amigos que compartan este interés podrían aparecer en escena. Cualesquiera que sean las ideas o puntos de vista que te surjan pueden originarse a partir de los planos superiores. Anótalos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu mente debe ser especialmente rápida y ágil hoy, y tu curiosidad estará en un punto álgido. Tu búsqueda de intereses intelectuales podría dar lugar a actividades de grupo en las que conozcas a otras personas interesadas en los mismos temas. Podría llegarte una gran cantidad de información. Disfrutarás de discutirla. Nuevas amistades y posibles intereses podrían surgir.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es posible que tengas algunos proyectos en mente en los que desees trabajar hoy. Tu mente es muy rápida y ágil, y tienes un montón de grandes ideas que pueden hacer que tus esfuerzos resulten de la manera que deseas. Conversaciones con personas cercanas a ti pueden proporcionar aún más posibilidades. Sean cuales sean las que elijas, los resultados deberían agradarte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu mente puede volverse a hacia temas intelectuales que no has podido investigar por falta de tiempo. Hoy tu mente es tan rápida y tu curiosidad tan grande que no podrás resistirte incluso si hay otras cosas que interfieren. Libros, películas, sitios web o cualquier otra información sobre ese tema te proporcionarán material para la reflexión. Las conversaciones con amigos también podrían resultar intrigantes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Un estudio reciente de las cuestiones filosóficas o espirituales podría inspirarte a expresar tus ideas de forma creativa. Ya elijas escribir, hacer música o pintar, notarás una diferencia en tu estilo. Esto no puede durar, ya que es al menos en parte debido a lo que tienes en mente ahora, pero aprovéchalo al máximo hoy. Puedes producir un trabajo de calidad que te sorprenda incluso a ti.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Está un miembro de tu hogar lejos? Tu casa puede ser un lugar solitario durante un tiempo. Echas de menos su compañía, pero también disfrutas de la soledad y el silencio que te permiten ponerte al día con tus proyectos, ¡los cuáles pueden incluir dormir! Los sueños que tengas esta noche podrían aportar ideas y soluciones para los negocios y las finanzas. Anótalas por la mañana. Querrás recordarlas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Un evento social podría colocarte en el medio de una habitación llena de escritores, artistas y profesores. Es posible que no conozcas a ninguno de ellos, pero no te preocupes. Basta con escuchar lo que tienen que decir. Sus intereses podrían atraer tu atención, y podrías hacer algunos nuevos amigos. También puedes atraer invitaciones a futuras fiestas de este tipo. ¡Acéptalas! Probablemente te alegrarás de haberlo hecho.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Si has estado leyendo acerca de la salud y la forma física y poniendo en práctica lo que lees, hoy de repente puedes sentir los resultados de tus esfuerzos. Te sientes física y mentalmente fuerte, saludable y con energía. Esto podría ponerte en el estado de ánimo adecuado para darle especial atención a la cuestión. Ten cuidado de no obsesionarte con ella. Lo estás haciendo muy bien.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes especial atractivo. Tus habilidades de comunicación son buenas. Si bien los asuntos románticos son discretos, las relaciones amorosas podrían avanzar. Conversaciones interesantes con tu interés amoroso podrían revelar partes de ti que esa persona encuentre intrigantes, y hacer surgir intereses comunes que no sabías que tenías. ¡Aprovéchate todo lo que puedas!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Conocidos relacionados con temas profesionales podrían visitarte hoy. Pueden permanecer más tiempo del esperado, pero eso es positivo. Tendrás un montón de interesantes debates que abrirán las puertas a empresas más prometedoras y a maneras de lograr el éxito con ellas. Si se distraen y hablan de otras cosas, ¿qué importa? Relájate y disfruta.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Este es un gran día para planificar nuevos proyectos. Tu mente puede ser especialmente rápida y llena de ideas. Pueden ser de utilidad. Anota las ideas que no puedas poner en práctica de inmediato para que no las olvides. Libros, revistas, conversaciones e Internet pueden ser ricas fuentes de inspiración.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu mente puede estar especialmente activa hoy. Tal vez descubrirás un nuevo talento que no sabías que tenías, como escribir, dibujar o hablar. Pueden surgirte ideas para historias, dibujos o conferencias de manera muy rápida. Anótalas. Las computadoras son especialmente útiles ahora. Puede que tengas que realizar gestiones relacionadas con ello pero lo lograrás de manera rápida y sencilla.

