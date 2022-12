Tarot gratis para hoy martes 20 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 20 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Has decidido dejarte llevar. Te has cansado de ser una persona que controla todo perfectamente. ¡No quieres frenar tus impulsos más! Algo en el aire es diferente. Puedes expresar libremente tus necesidades. Habla con tu pareja acerca de tus deseos. Tu relación sólo puede beneficiarse de tu estado mental actual.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Los aspectos planetarios actuales podrían cambiar tu enfoque con respecto a la vida. Casi compulsivamente, tendrás que profundizar en las relaciones con la gente que has conocido recientemente. Probablemente vas a sentir atracción hacia una de estas personas pero ten cuidado, ya que esta persona puede no sentir lo mismo por ti. Mira el lado bueno. ¿Por qué quieres perder tu energía con alguien que no se preocupa por ti?

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puede haber un aspecto de tu carácter que ignoras. Siempre tienes que ser quien controla la relación. Sería conveniente cambiar eso. La configuración planetaria puede ayudarte a hacer eso ahora. ¡La gente va a ser mucho más receptiva a tus encantos naturales si es que puedes cambiar tu actitud controladora!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

No dejes que tus emociones neutralicen lo mejor de ti hoy. Si puedes aprovecharte de ellas, tendrás la fuerza vital de diez personas. Puedes ser invencible. Puedes hacer lo que te apetece hacer y nadie puede detenerte. Si compartes esta energía con los demás, puede ser que al final se sientan como tú, como nunca en tu vida.

Leo, así es tu lectura del tarot

Una tarea u objetivo específico podría llevarte a hacer un montón de llamadas, escribir un montón de cartas o utilizar mucho el auto. Sientes una determinación especial. Vas a tener éxito en esta o cualquier otra cosa que hagas hoy. Las conversaciones serán productivas y podrían impulsarte a nuevos proyectos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si has estado pensando en trabajar fuera de tu casa, este es el momento de poner tus planes en acción. Cualquier cosa con respecto al dinero o el hogar podría tener éxito ahora. Todo indica que tu trabajo duro y determinación traerán los resultados que deseas. Un visitante mayor puede visitarte, tal vez con consejos o ideas que querrás tener en cuenta.

Libra, así es tu lectura del tarot

A pesar de que de vez en cuando quieres pasar un día entero a solas, este no es el momento. Tienes un montón de metas específicas en mente de las que deseas ocuparte hoy, tal vez relacionadas con la escritura o el habla. No hay ninguna razón para retrasarlo. Este es un buen momento para empezar casi cualquier tipo de proyecto. Los planetas indican el éxito en todo lo que intentes.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tendrás una gran cantidad de energía en las próximas semanas. Tu energía aumentará, gracias a los tránsitos planetarios imperantes. Prosperas en tus deseos románticos y en tu creatividad. Debes tratar de mantener el control de las situaciones. No dejes que las emociones de nadie se hagan cargo de tu vida.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Eres una persona sensual. Tienes una fuerza emocional muy fuerte. Hoy esa energía aumentará y se expresará con fuerza. Las personas que te encuentres se asombrarán por tu poder. Podrías fácilmente seducir a todo el mundo. Trata de mantener esta energía bajo control. Podrías perder el equilibrio y verte en una situación de la que te puedes arrepentir.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Te encanta conocer gente nueva y hablar con ella, pero rara vez te involucras personalmente. Mantienes cierta distancia entre tú y la persona con la que estás hablando. Hoy te preguntarás si te estás perdiendo experiencias interesantes al controlar tus emociones con tanta fuerza, o si tus defensas son altas por una buena razón.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es probable que tu mente se sienta algo perdida hoy. Vas a tener que tomar una decisión en un futuro próximo, y tu vida se verá muy afectada por la misma. ¿Deberías escuchar a tus deseos? ¿Deberían estar en control de tu vida? ¿O tienes que tratar de controlar tus sentimientos y tomar la ruta más práctica? Es algo en lo que pensar.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy vas a cambiar tu enfoque en cuanto a las relaciones. En el pasado, se basaba en los sentimientos, pero ahora vas a decidir que debes ser más racional. Puedes sentir que este repentino cambio de actitud podría restarle valor a tu felicidad, pero también podría dar lugar a relaciones más estables y largas.

