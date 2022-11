Tarot gratis para hoy martes 15 de noviembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 15 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Logra que tu naturaleza caprichosa vuelva a ser realista. Es importante que los demás también tengan la palabra. No interrumpas cuando hablen. Mantén la boca cerrada y los oídos bien abiertos. La realidad te devolverá hoy lo que hayas sembrado, sea favorable o no. Este es un buen momento para dar un paseo por el bosque y volver a conectar con la Tierra.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Ocúpate de tu casa y de las tareas domésticas hoy. Limpia el piso, lava la ropa. Haz una lista y síguela. Puedes notar que hay una sensación sólida que te ayuda a mantener la concentración en la tarea en turno. La eficiencia es la clave. Es probable que experimentes una oleada de avances en el trabajo que llegarán cuando tus emociones estén controladas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes experimentar una explosión de energía física que te insta a darle vida a tus emociones. Actúa de acuerdo a tus verdaderos sentimientos en todo momento. Haz saber que eres una fuerza a tener en cuenta. No hay necesidad de mostrar agresividad o realizar amenazas. Sabes que si alguien se burla de ti, tienes la fuerza y el valor para defenderte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu carácter práctico debería ser apreciado con respecto a los aspectos predominantes. Hay una poderosa fuerza que te ayudará en cualquier tarea que emprendas con una gran fuerza de voluntad para lograr las cosas. Siéntete libre de hacerle frente a los detalles y tareas domésticas que han estado reclamando tu atención. Es hora de lograr quitar a estas cosas del camino.

Leo, así es tu lectura del tarot

Este es un día lleno de energía para ti. Eres capaz de hacer muchas cosas. Puedes encontrarle una marcada seriedad a tus emociones que te ayude a mantenerte al día con todo lo que tienes que hacer. Integra tus planes con los de otras personas y ve qué tipo de increíbles avances se pueden hacer. Podrás mantener una actitud agradable en cualquier situación social.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede ser difícil encajar con las tendencias actuales del día. La energía es amplia y luminosa y sientes la necesidad de profundizar y penetrar más. Toma un descanso de tu habitual intensidad y trata de mantener las cosas sencillas. Permanece a la luz y sé sociable. Al integrarte con el humor del día, es posible que sientas un mayor equilibrio y enfoque.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puedes experimentar un clímax emocional hoy. Las cosas podrían llegar a un punto crítico. No te sorprendas si te encuentras con alguna oposición seria. Dispersa tu energía libremente, pero no te sorprendas si los demás tratan de tirar en la dirección opuesta. La flexibilidad es un aspecto clave para ti. Libérate de las restricciones e improvisa.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Es posible que desees moverte hacia muchas direcciones distintas hoy, sin embargo, algo parece impedirte ir a ninguna parte. Este conflicto molesto de energías puede hacer que sea difícil sacar el máximo provecho de tu día, pero puedes manejarlo. No actúes precipitadamente. Evalúa todas las opciones antes de tomar una decisión final. Si nada parece encajar, no presiones.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay un estado de ánimo sombrío que obstaculiza tus emociones hoy, pero las cosas te favorecen en general. Los contactos que hagas ahora pueden ser extremadamente valiosos. Podrías obtener una gran cantidad de información a partir de las interacciones sociales. Este es un buen día para realizar múltiples tareas y tachar tantas cosas de tu lista como te sea posible.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede parecer que la gente ha perdido la sensibilidad hoy. Mientras tanto, sientes indecisión e inseguridad sobre qué camino tomar. La gente quiere saber de ti. Quiere saber lo que estás pensando. No tengas miedo de decir lo que piensas, incluso si va en contra del estado de ánimo general. No abandones si las cosas no salen exactamente como quieres. Las cosas mejorarán pronto.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus emociones van a recibir un impulso especial hoy que puede que tengas que tomarte muy en serio. Hay un instinto fuerte dentro de ti que está listo para defender tus sensibles sentimientos. El truco de hoy es centrarse. Planifica y organiza y serás capaz de hacer unas cuantas cosas. No actúes temerariamente si alguien te contraria.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Este es un momento excelente para ti. No sólo tus emociones están en un máximo cíclico, sino que también han añadido una fuerza que te ayudará a mantener el coraje frente a cualquier oposición que se te presente. La buena noticia es que la planificación puede dar sus frutos. Hay fuerzas poderosas en marcha que te ayudarán a avanzar hacia tus metas.

