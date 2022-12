Tarot gratis para hoy martes 06 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 06 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puedes trabajar duro hoy para equilibrar fuerzas poderosas. Es posible que te debatas entre el deseo de aventura y la necesidad de comunicación. De cualquier manera, el resultado final es la libertad de hacer y decir las cosas que quieres. Este es un momento importante para extender tus alas a pesar de cualquier oposición. No puedes equivocarte con cualquier cosa que implique la enseñanza superior, la religión o la espiritualidad.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La pasión extrema que te domina puede encontrar oposición a medida que aparezca más información. La comunicación puede colorear el escenario de manera diferente a la que te imaginabas. Sé paciente y espera a que todos los espacios se llenen antes de tomar cualquier decisión sobre cómo proceder. Lo que generalmente sea maleable y fácil de llevar puede parecer un poco rebelde y rígido.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir que te presionan para tomar una decisión importante y decisiva hoy. Amplias opciones están saliendo a la luz. Puedes experimentar oposición a medida que defiendas lo que crees. Tu deseo de libertad te da una perspectiva positiva que otros encuentren inspiradora. No pierdas tu espíritu aventurero pensando que necesitas atarte a un compromiso sólido.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Trata de no acercarte a todo negativamente. De esta manera puedes aislarte de increíbles oportunidades. Este es un tiempo para tener una actitud de expansión. Extiende tus alas y no dudes en despegar. Ten más orgullo en tu trabajo. Podrás conseguir los objetivos por los que luchas. Disfruta de la ruta en la que te encuentras. El viaje es la recompensa.

Leo, así es tu lectura del tarot

Durante los últimos días, has decidido quedarte en casa si no has tenido ninguna necesidad de salir. Esta noche, sin embargo, querrás salir a divertirte a lo grande y realmente deberías hacerlo. Has pagado tus deudas, así que si puedes permitirte el lujo de salir a divertirte un poco, hazlo. ¡Es tiempo de socializar!

Virgo, así es tu lectura del tarot

El núcleo de tu atención podría tener dificultades para comprometerse a nada. Las cuestiones relacionadas con el amor y el romance podrían surgir, y puede que sientas la necesidad de comenzar algo emotivo en este departamento. Puedes sentir indecisión sobre qué camino tomar. Arréglate y sal. Puedes dejar que otra persona tome la iniciativa a partir de ahí.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hay una poderosa tensión en el aire hoy. Esta es una gran fuerza que puedes aprovechar y capitalizar. La comunicación puede ayudarte a ampliar los aspectos clave de tu vida. Vete más allá de tus límites actuales y no te quedes a medias. Concéntrate en invitar a la riqueza y la prosperidad. Los ciclos duraderos y las tendencias se están alineando a tu favor. Depende de ti hacer que funcione para ti.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

No tendrás ni idea de cómo luchar si no sabes quiénes son tus enemigos. Mantén un ojo atento a las personas que tratan de derribarte. Tu energía puede ser tan sutil que ni siquiera puedas notar su influencia en un principio. Hoy la energía planetaria crea una lucha de poderes que puede dificultar tu expansión y prosperidad. Tienes fuerza de voluntad para superar estos desafíos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Una poderosa fuerza transformadora puede tirar de ti ahora en direcciones opuestas. Las tendencias duraderas están llegando a su punto culminante. El karma que no has resuelto en los últimos años se puede volver en tu contra. La alineación planetaria de hoy está haciendo subir el calor en tu situación actual. Vas a necesitar cambiar esa situación.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que una lucha te afecte indirectamente. Un acalorado debate que tiene que ver con comunicaciones erróneas y emociones extremas podría devastar tu psiquis a menos que mantengas tus defensas. La energía planetaria en marcha está formando un escenario de agitación emocional. Quieras o no, puede que llegues a sentir que tal te ha atrapado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Utiliza la sensación eléctrica de hoy para alimentar tu pasión. Una tensión sutil se ha estado acumulando desde hace algún tiempo. Has llegado a un punto crítico. No te alejes de la aventura porque tengas temor al fracaso. Cambia y abre tu corazón al mundo. Es posible que dudes si realizar un movimiento por sus consecuencias, pero ¿cómo lograrás avanzar en la vida?

Piscis, así es tu lectura del tarot

No dejes que los argumentos de otras personas se interpongan en el camino de tu verdad. No dudes de ti mismo o misma. Deja de preocuparte. No te pongas de mal humor si no encajas con lo que está sucediendo a tu alrededor. Esto indica que es posible que necesites tomar otra ruta. Si no te gusta la música que escuchas, crea tu propia banda. Tienes todo en tus manos para hacer que suceda.

