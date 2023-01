Tarot gratis para hoy jueves 12 de enero del 2023 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino para hoy jueves 12 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La gran creatividad de la que gozas ahora te aportará el deseo de cambiar tu decoración interior. Te sentirás con ganas de volver a pintar tu departamento o de salir de compras para cambiar todo tu guardarropa. Una cosa es segura, te sentirás como si necesitaras ordenar tu vida. Esto será bueno y positivo para ti de cualquier manera.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no es día para ostentar. La energía astral en juego quizás te esté pidiendo que reconsideres tu comportamiento de los últimos días. ¿Te has comportado demasiado exigentemente con tus amigos y compañeros de trabajo? ¿Les has pedido lo imposible? Es un buen momento para darse cuenta de que los demás pueden no ser tan fuertes como tú.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La configuración astral de este día te sacará algunas cosas al tema para que las pienses. Tienes tendencia a evitar las actividades para las que no hay retribución financiera. ¿Qué te ocurre si sólo haces algo por diversión? Ponte en mente realizar algo sólo por el placer de disfrutarlo. ¡La recompensa será tu propia tranquilidad mental!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Dado algunos problemas familiares, sentirás que necesitas protegerte del resto del mundo. La energía astral de hoy te ayudará a calmarte y a aceptar las cosas tal como vienen. No te apresures. La única manera de obtener real autonomía es a través de la madurez que recibes con el paso del tiempo. Ten fe en que esta llegará en el momento indicado.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tienes tendencia a tener demasiada crítica y dureza hacia ti. Esto puede resultar muy dañino para algunas personas, pero has hecho de esta una de tus fortalezas. El día de hoy te ayudará a utilizar tu propia autocrítica para tu desarrollo personal. Más ten cuidado, hoy, no reprimas tus emociones con tu fuerte sentido de autodisciplina.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Hacia dónde se encamina tu relación? Esta es un tipo de pregunta que te harás el día de hoy. Será el momento justo para pedir las garantías que necesitas para sentirte en una posición segura en tu relación. En un nivel más general, es un buen momento para descubrir qué lugares de tu vida te hacen sentir más como en "casa".

Libra, así es tu lectura del tarot

Desafortunadamente, hoy no será un día muy tranquilo. La energía celestial te ayudará a recordar tus responsabilidades hacia tu pareja y familia. ¿Has abandonado un poco a ciertas personas últimamente? ¿Eres la persona consciente y atenta que desearías ser? Utiliza este día para establecerte reglas tanto en tu vida personal, como pública... ¡Y atente a las mismas!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Ciertos aspectos de tu entorno inmediato te molestarán en este momento. Ya sea que se trate de tus vecinos, o las personas con las que te cruzas todos los días por la calle, sentirás como si alguien o algo intentara molestar tu tranquilidad. El día de hoy te ayudará a aprender a manejar estos inconvenientes diarios con paciencia y respeto hacia los demás.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy la influencia de la alineación celestial te empujará a buscar lo que te falta en tu vida emocional. Si es que sientes soledad, sólo intenta olvidarte de ello por un tiempo. Mientras más lo pienses, más depresión sentirás. Aprovecha tu tiempo en soledad para atender tus cuestiones. Hazte "no disponible" y verás como los demás vienen a golpear a tu puerta. Es así como funciona la vida algunas veces. Irónico, ¿verdad?

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La energía celestial incitará una rebelión en tu mente. Deberías preguntarte si sientes un tipo de encadenamiento a los valores que te fueron instalados durante tu crianza. ¿Has madurado como persona y encontrado tu propia verdad? Puedes ayudar al mundo a cambiar si simplemente puedes apartarte de tus ideales tradicionales. ¡Piénsalo!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no es un día para dejar de lado tus responsabilidades. Tendrás que tomar una importante decisión con respecto a tu vida personal o como tu rol de madre o padre si al caso viene. Necesitas tomarte algo de tiempo para examinar tus opciones antes de tomar este paso importante. Será una decisión que afectará la vida de las personas a tu alrededor, y es tu responsabilidad hacer lo correcto.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Eres muy consciente de tu imagen como madre o padre (si al caso viene) y de tu vida personal y profesional. El mayor ímpetu de tu vida es lo que llamas "la construcción de tu personalidad". Pero esta "personalidad" debe estar en constante evolución. La energía astral te ayudará a acercarte a los ideales que tu personalidad tendrá el día de mañana.

