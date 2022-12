Tarot gratis para hoy jueves 08 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 08 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es posible que organices una reunión de grupo u otro evento social. Tus invitados pueden estar artísticamente o espiritualmente inclinados. La noche debe resultar un éxito social y una experiencia inspiradora. Antes de que vengan, asegúrate de que todo esté en su lugar y funcione. No quieres que los pequeños fallos estropeen la noche.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Los asuntos de dinero continúan yendo bien, aunque no tengas tanta seguridad acerca de ellos como deberías. Un talento previamente desconocido, tal vez para las artes, la curación, la tecnología, o las tres cosas podría salir a la luz. Puedes informarte sobre maneras de mejorarlo. Es posible que desees explorar diferentes opciones. Tu decisión podría sorprenderte.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy debes sentirte especialmente idealista y espiritual y tu imaginación e intuición serán muy grandes. Proyectas un aura de otro mundo que atrae mucho la atención, como miradas de admiración, a las que te has acostumbrado. Los asuntos amorosos deben ir bien ahora, ya que una atmósfera de cuento de hadas impregna tu vida. Disfrútala mientras puedas. ¡Estarás de vuelta a la realidad en unos pocos días!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que sientas que caminas dentro de una niebla imaginativa, romántica y espiritual. Todo puede parecer perfecto y maravilloso, tal vez demasiado maravilloso para ser verdad. Trabajar con tecnología de algún tipo, tal vez computadoras u otros aparatos electrónicos podría ayudarte a aferrarte a la realidad. Puedes aprovechar esta inspiración para capacitarte en computación gráfica o ingeniería de sonido.

Leo, así es tu lectura del tarot

Las perspectivas que surgen de lo más profundo podrirán hacer que tu imaginación se dispare. Tal vez ideas para ensayos, poemas, pintura o música lleguen a tu mente en oleadas. Es posible que desees quedarte en casa para desarrollarlas, aunque es posible que le permitas el acceso a un amigo, o tal vez a tu pareja. ¡Deja que las ideas sigan fluyendo! Pueden significar más para ti más tarde.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Nociones románticas sobre tus amistades parece ser la energía que te guie hoy. Es posible que veas a una vieja amistad bajo una nueva luz, como una posible pareja romántica. Un grupo puede parecer ser la respuesta a todos tus problemas. De repente podrías convencerte de que tienes los amigos más maravillosos del mundo. Una perspectiva como esta puede ser buena, ¡siempre y cuando no comiences a pensar que todo el mundo es perfecto!

Libra, así es tu lectura del tarot

Debido a que tu vida laboral va bien, es posible que disfrutes de ensoñaciones en las que estás en la cima o tal vez incluso seas una persona famosa. Este es un buen lugar para empezar tu camino hacia el progreso, pero no te quedes ahí. Usa tu sentido práctico para trazar un curso de acción viable. Los sueños no se hacen realidad por sí mismos. Se manifiestan a través de la planificación y el trabajo duro.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy tu mente puede estar centrada en el romance. Si ya te has matromoniado, vas a sentirte más cerca de tu pareja. Si no lo estás, pero tienes pareja, la relación podría pasar al siguiente nivel de compromiso. Sentimientos cálidos de unidad e intimidad pueden llenar tu corazón. Observa y acepta a tu pareja tal y como es. Si no tienes pareja, espera conocer a alguien nuevo y emocionante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El romance podría tener un asiento de primera en tus pensamientos. Podrías tener algunos sueños extraños esta noche. Pueden ser románticos o podrían resultarte artísticamente inspiradores, o ambos. Anótalos, ya que pueden revelar nuevos datos sobre ti que podrían marcar la diferencia. Tus pensamientos sobre el dinero podrían oscilar entre la confianza y el pánico. ¡No pierdas de vista los hechos!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu mente puede estar centrada en el romance. Si ya te has matromoniado, vas a sentirte más cerca de tu pareja. Si no lo estás, pero tienes pareja, la relación podría pasar al siguiente nivel de compromiso. Sentimientos cálidos de unidad e intimidad pueden llenar tu corazón. Observa y acepta a tu pareja tal y como es. Si no tienes pareja, espera conocer a alguien nuevo y emocionante.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Te sientes fenomenal y tienes un aspecto maravilloso. ¡Seguro que vas a recibir algunas miradas de admiración! La única desventaja de esto es que te sientes más fuerte de lo que eres. Si tratas de hacer demasiadas cosas hoy, te cansarás y puede que mañana sientas total agotamiento. Come bien, descansa lo suficiente y marca tu propio ritmo. Todavía lograrás todo lo que tienes que hacer.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una neblina envuelve las relaciones amorosas. Podrías estar pensando que tu pareja ha salido de un cuento de hadas. Sin embargo, incluso los héroes y heroínas de los cuentos tienen defectos aunque puedan llegar a ser entrañables. Tu energía creativa debe ser muy alta. Proyectos artísticos pueden tener una calidad que aumente su calidad e impacto. ¡Adelante!

