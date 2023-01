Tarot gratis para hoy jueves 05 de enero del 2023 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino para hoy jueves 05 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy debes tratar de mantener abiertos tus ojos y oídos. Quizás escuches una noticia importante, o podrías escuchar algún entretenido chisme. Te llegará información que te puede resultar de ayuda para tu progreso profesional o financiero. Gracias a la configuración celestial de hoy, esta información podría abrirte puertas importantes. Así que no dejes pasar por alto noticias intrigantes o consejos profesionales que escuches por ahí.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Trata de no reaccionar emocionalmente cuando se trate de tus finanzas hoy. Recuerda que sólo se trata de dinero. La verdadera felicidad se extiende a cosas mucho más profundas que los números de una cuenta bancaria. En otras palabras, no dejes que los asuntos monetarios dirijan tu humor. La configuración planetaria de hoy sugiere que una conexión más formativa con tu mente más elevada es lo que te proporcionará más recompensas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás intensas comunicaciones con los demás, y descubrirás que es mucho más fácil tratar con la gente cuando tienes honestidad inmediatamente con tus sentimientos e intenciones en una situación dada. El resultado del día depende de ti; sin embargo, notarás que hay mucha energía poderosa que puedes aprovechar, gracias a la influencia de la configuración planetaria.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Con la energía en juego, hoy estarás de un humor inusualmente aventurero. Podrías estar considerando tomar un gran riesgo, como dejar tu trabajo, cambiar una relación o mudarte a otra localidad. A pesar de que hoy no te conviene hacer ningún movimiento repentino, es muy bueno pensar en tus opciones. Van a ocurrir cambios de algún tipo en tu vida, y pronto descubrirás qué necesitas hacer.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego de hoy, sentirás que gradualmente estás dejando atrás ciertas relaciones. Quizás hables con una amistad y de pronto te des cuenta de que ya tienes muy poco en común con ella. Has pasado por tantos cambios durante el último año que tus necesidades sociales pueden haber cambiado. Tendrías que considerar involucrarte con un nuevo grupo comunitario o juntarte con gente que comparta tus intereses.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El nivel de energía celestial actual te hará sentir con deseos de realizar mucha actividad atlética. Disfrutarás al reunirte con algunos amigos después del trabajo y practicar tiro al blanco. O tal vez quieras ir al gimnasio y entrenar intensamente. Te concentrarás en las sensaciones de tu cuerpo, y te interesará mejorar tu salud. Hazte el tiempo necesario en tu día para honrar a tu cuerpo.

Libra, así es tu lectura del tarot

La configuración celestial indica que hoy quizás tengas ganas de hacer un viaje. Tal vez planees unas prontas vacaciones. Podrías buscar algunas agencias de viaje en Internet. O tal vez puedas contactar directamente un centro turístico u hotel por tu cuenta. Pensarás sobre dónde puedes descansar y pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. No postergues la programación de algo lindo, ¡porque te lo mereces!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy querrás cambiar algunas de tus rutinas. Si mantienes el mismo plan día con día, todos los días, estos hábitos podrán llegar a hacerte sentir molestia. Trata de variar un poco las cosas. En cambio de ir al gimnasio después del trabajo, sal a correr durante la mañana temprano. O si siempre trabajas hasta tarde, intenta irte a casa más temprano para pasar tiempo con tus seres queridos. Con la ayuda de las influencias astrales de hoy, pronto encontrarás una mejor rutina.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Gracias a la configuración planetaria de hoy, tal vez decidas instalar un sistema nuevo en tu computadora. O quizás te interese actualizar algún otro aspecto tecnológico de tu vida. Si aún no tienes celular, podría ser el momento de comprar uno. Y si no tienes acceso a Internet por cable, hoy podrías informarte al respecto. En conclusión, te habrás preparado para usar una nueva tecnología para mejorar tu vida.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Presta atención a tus necesidades nutricionales el día de hoy. A veces te dedicas tanto al trabajo, que te olvidas de comer correctamente. Si tienes bajo el nivelo de azúcar en la sangre, no ingieras dulces y cafeína. ¡Esto sólo te hará sentir peor! En cambio, asegúrate de ingerir proteínas. Toma un batido de leche si es que tienes prisa, o cómprate un yogur. La energía astral en juego te alienta a escuchar las señales de tu cuerpo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy conocerás a una persona que posee una energía fresca y poderosa. ¡Sentirás atracción hacia ella como un imán! Tal vez compartan algunos intereses profesionales, así que no tengas miedo de hablar con ella. Pero con las energías celestiales que actúan hoy, se podría gestar un lazo más romántico. Quizás intercambien números telefónicos y hagan planes para cenar juntos. ¡Hoy debes ser audaz y aventurarte a lo desconocido!

Piscis, así es tu lectura del tarot

La influencia del día es fuertemente física, así que muy probablemente le prestes atención a las señales de tu cuerpo. Si no has estado haciendo ejercicio últimamente, éste es el día perfecto para hacerlo. El nivel celestial de energía hoy te alienta a tratar de tener más actividad física. Si no eres una persona aventurera, quizás disfrutes de tomar una larga y agradable caminata. Te sentirás mejor al hacer fluir esa sangre.

