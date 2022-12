Tarot gratis para hoy domingo 04 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 04 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías no parar en todo el día. Esta es una de esas situaciones en las que no deseas permanecer en un lugar por mucho tiempo. Cada lugar es un paso individual que conduce a donde quieres ir. Mantén tus ojos fijos adelante y continúa. El estancamiento te dará la sensación de suspensión en medio de la nada.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu público permanecerá atento a ti. Toma la iniciativa y otros te seguirán de buena gana. Sé tú mismo o misma y proyecta tu voz hacia ese auditorio de ansiosos oyentes. La información fluye libremente, y no deberías descartar las ideas de nadie. Ábrete a las preguntas y comentarios de los demás. Tu participación es vital para tu desempeño.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Podrías sentir seguridad hoy, y deberías tener una idea muy clara de qué es exactamente lo que deseas. La información es poder. Otros están trabajando para ejercer poder sobre ti. No dejes que se salgan con la suya, especialmente hoy. Fomenta un comportamiento sinérgico entre todas las partes. Pueden lograr mucho trabajando juntos en lugar de enfrentarse.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu mente se expandirá hoy. Te sentirás como si tuvieras un montón de información metida en la cabeza que necesita ser procesada. En cuanto a los grandes proyectos, trata de terminarlos lo más rápido que puedas. La mejor política es mantener tu propio ritmo. Si esperas hasta el último minuto para acabar, la calidad de tu trabajo se verá afectada. Elabora un plan y tal vez incluso un calendario. Establece plazos pequeños a medida que avances.

Leo, así es tu lectura del tarot

Asuntos de dinero pueden reclamar tu atención hoy. Las facturas deben ser pagadas, los cheques depositados o los contratos ejecutados. El alivio que obtengas al manejar esto debe levantarte el ánimo considerablemente. Sal al aire libre, da un paseo y quema un poco de tu energía. Pon las endorfinas en marcha. Llama a un amigo y pasa la noche en la ciudad. Has trabajado duro y te lo mereces.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Estás en un gran estado de ánimo y con muchas ganas de hacer casi cualquier cosa. Tu energía física es grande, por lo que está indicado un poco de ejercicio, posiblemente practicado algún deporte. Es posible que desees hacer un pequeño viaje fuera de la ciudad, iniciar un nuevo curso de estudio o probar tu mano con la escritura. Tu entusiasmo y optimismo son grandes, por lo que el cielo es el límite.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentir un fuerte vínculo psíquico con una amistad que vive lejos, y a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Podrías preguntarte cómo le va a esta persona y esto podría ser un poco preocupante. No tengas timidez. ¡Llama! De un modo u otro, debes saber lo que está sucediendo. Puede ser que tu amistad simplemente esté teniendo un mal día. ¡Préstale tu oído!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Las actividades de grupo o reuniones podrían resultar tensas hoy ya que los que te rodean pueden dejarse llevar por discusiones acerca de temas sobre los que tienen fuertes opiniones y en los que no se ponen de acuerdo. Este no es un buen día para participar en discusiones acaloradas, incluso si encuentras la idea tentadora. Evita esas situaciones. Encuentra a alguien que también se mantenga al margen y habla con esa persona.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La posibilidad de cambios inminentes en tu vida personal o profesional podría hacer que sientas preocupación e inseguridad. No dejes que sea así. En todo caso, te beneficiarás de estos cambios. Podría haber una gran cantidad de tensión y estrés en el aire, y será difícil evitar captar esta energía. ¡Trata de relajarte! Déjate llevar por la corriente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Únete a otras personas antes de hacer tus grandes planes de viaje. La más pequeña idea puede transformarse rápidamente en un enorme plan de ataque gracias a los vientos dominantes. Hay una sensación de comunicación en el aire que alienta la cooperación. Si encuentras que la gente no está participando en el esfuerzo del grupo, es posible que desees que se vayan del grupo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

No te atasques haciendo sólo una cosa hoy. Cuanto más variada sea tu actividad, más fácil será que integres las diferentes piezas del rompecabezas. Este es un día para pensar a lo grande. Cuanto sepas, más importante serás cuando llegue la hora de resolver los problemas más grandes. Aprende a realizar varias tareas con eficacia.

Piscis, así es tu lectura del tarot

