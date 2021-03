Tarot gratis para hoy 9 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 9 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzas los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede que tengas tendencia a encerrarte en tu caparazón en cuanto se trate de hablar de pensamientos, amigo. La Luna y la Sacerdotisa te invitan a ocultar tus deseos y emociones en tu cabeza en vez de compartirlos con la persona amada. Te costará por tanto tener un día afectivo alegre y relajado. Sé menos desconfiado/a y todo irá mejor.

En el aspecto profesional, la alianza del Juicio y la Luna crea un clima nebuloso. Te falta perspectiva en tus proyectos y sientes la necesidad de tomar distancia para juzgar las mejores opciones que se te ofrecen. Las iniciativas artísticas y mediáticas se ven favorecidas por tu tirada, utiliza las fuentes de tu creatividad para resolver los problemas.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Te cuesta comunicarte hoy con tu entorno afectivo, estás como paralizado/a por un pudor extremo que te impide dejarte llevar y acercarte a los demás, amigo. La tirada de la Sacerdotisa y la Templaza son símbolo de un bloqueo afectivo, de una timidez que podría hacerte perder la oportunidad de tener una bella amistad. Ábrete a los demás, tu entorno no es hostil como lo parece.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio. Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderte debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

En cuanto a la vida activa, echa el freno de mano frente a toda iniciativa y evita correr el más mínimo riesgo. El día se encuentra bajo la espada de Democles que es la alianza de la Muerte y del Ahorcado y no se inclina por un nuevo proyecto. Por otra parte, tu situación parece estar bloqueada y tu futuro comprometido. En lugar de deprimirte, ve al parque a descansar, todo te parecerá menos negro mañana.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo . La Templanza se asocia maravillosamente con la energía de la Fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido/a por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente.

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.