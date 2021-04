Tarot gratis para hoy 9 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 9 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.



En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.



Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.



Por otra parte, no pasan grandes cosas en tu área profesional. La carta de la Muerte te invita a reflexionar más que actuar y puede que tu reflexión te conduzca a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Aprovecha para reevaluar tus objetivos y ambiciones, no podrá hacerte daño.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es un mal día en el plano afectivo, amigo. Entre la Muerte y el Ahorcado, no te queda otra que plantearte una pequeña separación con una persona, una situación o un lugar que no te conviene. Todo esto puede ser doloroso, incluso deprimente, pero es a veces necesario para obtener un nuevo punto de partida. Saber marcharse es también saber amar en algunas ocasiones.



En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy actúa tu encanto natural! La alianza de la Emperatriz y la Estrella, arcanos altamente positivos, es señal de una feliz complicidad con las personas cercanas. Tienes la inteligencia del corazón, amigo, y la evidente sinceridad de tus declaraciones actúa como un imán. Se te respeta, se te admira y se desea conocer tu punto de vista sobre todo. ¡Cuántas discusiones en perspectiva!.

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.



Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.



En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.



Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.



Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estate atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.



En el trabajo, tienes tendencia a permanecer inactivo/a frente a las dificultades y dudas cuando tienes que tomar decisiones. Provocando una pequeña depre pasajera, la Luna y los Enamorados trabajan juntos para perturbar tu juicio y tu capacidad de reacción frente a los acontecimientos que se presentan. Te falta seguridad y dudas de tu eficacia. Resultado: no te sientes ni seguro/a ni eficaz hoy.

Acuario, así es tu carta del tarot

Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la Muerte y la Luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreir hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia.



En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.



En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!.

