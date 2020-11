Tarot gratis para hoy 8 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy martes 8 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 8 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

La Templanza que hoy te representa está influenciada por el Diablo y tus sentimientos se incendian como la paja, amigo. Sin embargo, hay un cierto pudor que te permite moderar tus impulsos. No es momento de vivir una aventura sin futuro, pero aprovecha este arrebato de pasión para construir una relación sincera y sólida.

En el trabajo, tienes tendencia a dejarte llevar por la energía y la ambición de los que te rodean. El Diablo, quién anima tu contexto socio-profesional, provoca un comportamiento muy materialista en unos y otros. Por otra parte, el Ermitaño quién te representa, se opone a tales actitudes. Ambos te invitan a dejar a tus compañeros de trabajo pelearse por el pan y recoger las migajas. ¡Eso te basta hoy perfectamente!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo afectivo y este matrimonio celeste te hace brillar y sentirte enamorado/a. Tus deseos se ven satisfechos, el amor te tiende sus brazos y tu contagiosa alegría de vivir crea un ambiente propicio a la felicidad compartida. No podrías tener una mejor tirada para vivir una jornada tan completa a nivel sentimental, amigo.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En cuanto a tu vida profesional, los acontecimientos que tendrán lugar reforzarán tu sentimiento de desánimo. Por más que te esfuerzas al máximo por hacer evolucionar tu situación o avanzar tus proyectos, tus peticiones no obtienen la respuesta deseada. La pareja formada por el Juicio y el Ahorcado indica que a tu entorno le cuesta tener confianza en ti. ¡Insiste!

Libra, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Todo es dulzura y bondad a tu alrededor, y sin embargo, parece que no te quieres dar cuenta. En el amor, la Templanza es símbolo de un entorno a la vez paciente y protector, así que no es momento de dudas. Haz poco caso de las incertidumbres y las dudas que te provocan los Enamorados. Escucha a tu corazón y asume el hecho de que se puede amar sin pedir nada a cambio, así de simple.

Por otra parte, tu jornada de trabajo será beneficiosa en el aspecto humano y racional. La ambición que te inspira el Diablo se transforma en deseo de comprensión y entendimiento representado por la Templanza. Querrás desarrollar un proyecto en equipo sin intentar quedarte con todos los beneficios. ¡Bravo! Con este espíritu de cooperación construirás bases sólidas para tu futuro.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tu también.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.

La Rueda de la Fortuna y el Emperador te ayudan a superar los obstáculos que se te presentan en tu profesión. Ya sea por suerte o por voluntad, siempre encuentras la manera de superar la adversidad para avanzar y alcanzar tus objetivos del día. Ten confianza en ti, pues la combinación de estas dos láminas juega aquí un papel protector y de realización de tus ambiciones.